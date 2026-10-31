México

Del T-MEC al Plan México: Roberto Velasco lleva la apuesta industrial mexicana al G20

Durante su intervención advirtió que los conflictos internacionales no se limitan a los territorios donde ocurren, sino que también provocan alteraciones comerciales y afectan principalmente a las personas con menores recursos

Roberto Velasco
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez en el G20. (SRE)
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El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, concluyó este sábado su participación en la Reunión de Ministros de Exteriores del G20, celebrada el 30 y 31 de octubre en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Durante los encuentros, el funcionario mexicano abordó los desafíos derivados de las tensiones geopolíticas, la necesidad de impulsar la cooperación entre países y la importancia de fortalecer las economías frente a las disrupciones internacionales.

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La reunión fue encabezada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y contó con la participación de representantes de las principales economías del mundo. En este espacio, Velasco defendió el respeto al derecho internacional, la solución pacífica de controversias y el diálogo diplomático como herramientas para atender los conflictos que afectan las relaciones entre naciones.

En sus intervenciones, también planteó la necesidad de construir cadenas de suministro más resistentes e incluyentes, así como vincular la integración económica con el fortalecimiento de la producción nacional. En ese sentido, destacó el papel del Plan México y del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para generar oportunidades de desarrollo, empleos estables y mejores ingresos para la población.

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Roberto Velasco plantea cinco prioridades para enfrentar las tensiones geopolíticas

Durante la primera sesión de trabajo, titulada “Tensiones Geopolíticas”, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advirtió que los conflictos internacionales no se limitan a los territorios donde ocurren, sino que también provocan alteraciones comerciales, elevan el costo de vida y afectan principalmente a las personas con menores recursos.

Ante este panorama, sostuvo que la postura mexicana debe sustentarse en la igualdad soberana de los Estados, el respeto a su integridad territorial y los principios constitucionales de política exterior, entre ellos la no intervención, la cooperación internacional y la resolución pacífica de las controversias.

Asimismo, presentó cinco prioridades estratégicas:

  • Fortalecer la diplomacia y el papel de Naciones Unidas en la solución de conflictos.
  • Garantizar el acceso a la asistencia humanitaria.
  • Proteger el abastecimiento de productos esenciales mediante cadenas de suministro diversificadas
  • Atender las causas de la inestabilidad, como la pobreza y la desigualdad.
  • Asegurar recursos suficientes para apoyar a las poblaciones vulnerables, especialmente mujeres e infancias.
Roberto Velasco y Marco Rubio
Roberto Velasco y Marco Rubio en el G20. (SRE)

México busca fortalecer su industria y las cadenas de suministro

En la última sesión, enfocada en las cadenas de suministro, Roberto Velasco señaló que la integración económica debe reflejarse en mejores condiciones laborales e ingresos justos. Recordó que acontecimientos como la pandemia evidenciaron la importancia de desarrollar capacidades productivas nacionales y ampliar los mercados para reducir la vulnerabilidad económica.

En concordancia con el Plan México, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la necesidad de consolidar la industria nacional e incorporar a las micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor, resaltando la relevancia del T-MEC para fortalecer la capacidad de respuesta de las economías norteamericanas y generar oportunidades para productores y trabajadores de México, Estados Unidos y Canadá.

De la misma forma, el funcionario llamó a transformar los compromisos internacionales en medidas concretas mediante una mayor coordinación entre gobiernos y empresas, el intercambio de experiencias y la inversión en sectores estratégicos e infraestructura crítica.

Reuniones bilaterales durante el G20

Como parte de su agenda en Atlanta, sostuvo encuentros bilaterales con cancilleres y representantes de Alemania, Argentina, Australia, Canadá, China, Corea, Francia, India, Indonesia, Turquía, la Unión Africana y Polonia. Además de su conversación con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos.

Al concluir su participación, reiteró el compromiso de México de trabajar con los integrantes del G20 para impulsar una paz duradera, una economía global más resistente y condiciones de prosperidad compartida.

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