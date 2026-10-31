México

Dónde está Inés Gómez Mont: este es el centro de ICE en Florida donde permanece detenida

Luego de su captura bajo jurisdicción estadounidense, la conductora enfrenta un proceso migratorio

ines gomez mont -México- 31 octubre
(Especial/ICE)
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La conductora Inés Gómez Mont permanece bajo custodia de ICE en Florida, luego de que la FGR informó este 30 de octubre que fue asegurada en Miami por una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

La detención ocurre mientras el proceso en México sigue abierto. La FGR sostiene que el aseguramiento deriva del “intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América”.

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Infobae México consultó la ficha de búsqueda de detenidos de ICE este 31 de octubre y confirmó que Inés Gómez Mont-Arena, nacida en México continúa “bajo custodia del ICE” y está ubicada en Florida. El sistema muestra además el sitio de reclusión actual de la conductora.

Inés Gómez Mont permanece en el Centro de Transición de Broward

Inés Gómez Mont está recluida en el Broward Transitional Center, una instalación localizada en 3900 N. Powerline Road, en Pompano Beach, Florida, código postal 33073. El complejo aparece en el localizador de ICE como su centro de detención actual.

ines gomez mont
(www.ice.gov/Captura de pantalla)

El objetivo del centro es mantener bajo custodia a personas sujetas a procedimientos migratorios mientras las autoridades definen su permanencia, traslado o salida del país.

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Los detenidos no pueden recibir llamadas telefónicas directamente. ICE señala que, en casos urgentes, familiares o personas cercanas pueden dejar un mensaje mediante el mismo número telefónico, siempre que proporcionen el nombre completo de la persona, su número de registro de extranjero, además de un teléfono de contacto.

¿Cómo funciona este centro?

Las visitas sociales y familiares en el Broward Transitional Center se realizan durante los fines de semana. Los hombres pueden recibir visitas de 8:00 a 10:30 horas tanto los sábados como los domingos, además de un segundo horario de 13:30 a 16:00 horas los sábados.

ines gomez mont
(www.ice.gov/Captura de pantalla)

Las mujeres tienen acceso a visitas los domingos, entre las 13:30 y las 16:00 horas. ICE establece que cada detenido tiene derecho a una sesión de 45 minutos durante el fin de semana que le corresponda y permite un máximo de dos visitantes, incluidos menores de edad.

La información oficial advierte que los visitantes deben llegar “1 hora antes de la hora programada para su visita” para pasar los controles de seguridad. Los adultos deben presentar una identificación oficial vigente y verificable para ingresar a las instalaciones.

Las visitas familiares son sin contacto físico. ICE también indica que las personas que ingresen al complejo están sujetas a revisión corporal, inspección de sus pertenencias y detector de metales. No se permite el ingreso de armas ni dispositivos electrónicos, incluidos celulares, radios o localizadores.

Los abogados pueden solicitar visitas presenciales y por videollamada

Los representantes legales de Gómez Mont sí podrían tener contacto con ella, ya que el centro permite las visitas legales.

ines gomez mont centro de transicion ice
Broward Transitional Center (Wikipedia)

ICE explica que “las visitas legales programadas tendrán prioridad”, aunque los abogados todavía pueden acudir sin una cita previa. Para acceder a información del expediente o reunirse con un detenido, el representante debe contar con la documentación que pruebe su representación legal.

Las reuniones también pueden realizarse mediante videoconferencia o llamadas confidenciales. Los abogados deben presentar datos del detenido, su número de extranjero y documentos como identificación oficial, acreditación profesional y el formato G-28 cuando corresponda.

ICE limita el equipaje y los objetos que pueden recibir los detenidos

La página del centro indica que los detenidos pueden recibir únicamente artículos necesarios para viajar o para quedar en libertad bajo custodia de la agencia, siempre con autorización del oficial de deportación de ICE.

ines gomez mont centro de transicion ice
Broward Transitional Center (Wikipedia)

En caso de que Gómez Mont sea trasladada o expulsada de Estados Unidos, ICE señala que podría llevar una pieza pequeña de equipaje. Si no cuenta con ella, el centro permite que se entregue o envíe una maleta, aunque requiere aprobación previa de GEO.

La regla es explícita: “No se aceptarán dispositivos electrónicos” por motivos de seguridad. La restricción abarca teléfonos celulares, computadoras portátiles, radios, rasuradoras eléctricas y otros aparatos similares.

El centro también regula la correspondencia. Las cartas dirigidas a los detenidos deben incluir los últimos cuatro dígitos de su número de expediente migratorio, conocido como número A, además del nombre y dirección de quien las envía. El correo entrante es inspeccionado para detectar contrabando, aunque ICE indica que no se lee.

Cuando una persona sale de la instalación o es enviada a otro centro, solo se reenvía su correspondencia legal.

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