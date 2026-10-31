Quién es María Sol Salgado, la nueva fiscal encargada de investigar la desaparición forzada en México

María Sol Salgado fue nombrada Fiscal Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada. | X-@PJEdomex

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María Sol Berenice Salgado Ambros asumirá el próximo 17 de noviembre la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República (FGR), en un país cuyo registro nacional supera las 135 mil personas desaparecidas y no localizadas, según datos expuestos por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ante la Asamblea General.

Su nombramiento ocurre luego de que el Comité activó por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, mecanismo que permite llevar ante la Asamblea General de la ONU los casos en que existan indicios fundados de una práctica generalizada o sistemática de desaparición forzada.

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En su cuenta de X, la FGR informó que Salgado Ambros cuenta con experiencia en la investigación de delitos de desaparición, búsqueda de personas y atención a víctimas.

Asimismo, señaló que con su llegada busca fortalecer la investigación, las tareas de búsqueda y la coordinación entre autoridades, además de dar continuidad a las indagatorias y al diálogo con las familias.

Desde 2018 encabeza la Comisión de Búsqueda del Estado de México

María Sol Berenice Salgado Ambros es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México.

Es doctorada en Derecho por la Universidad de España y México, además de doctorante en Derecho Penal y en Ciencias Forenses.

Desde el 1 de junio de 2018 se desempeña como comisionada de Búsqueda de Personas del Estado de México, de acuerdo con el currículum publicado por el Gobierno de México.

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El documento la identifica como la primera y única titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, conocida como COBUPEM, y atribuye a esa institución el mayor índice de localización de personas desaparecidas en el país.

Durante su gestión, según el mismo documento, la comisión incrementó su personal y desarrolló procesos de capacitación en leyes, protocolos de desaparición, técnicas de búsqueda y análisis de datos.

La mayoría del personal operativo se certificó bajo el estándar EC1235, denominado “Atención de primer contacto para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas”.

El currículum refiere que Salgado Ambros impulsó la incorporación de programas para el análisis de datos y la identificación de personas, así como vehículos especializados y equipo para búsquedas en campo, entre ellos una lancha con motor, georradares y drones aéreos, incluido uno acuático.

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Como titular de la COBUPEM, ha acudido a acciones de búsqueda para coordinar a autoridades federales, estatales y municipales, además de garantizar la participación de las familias. La información curricular señala que ha participado en búsquedas de campo en 15 estados del país.

Estas labores abarcan zonas urbanas, rurales y silvestres, así como ríos, lagos, lagunas, pozos y tiros de mina.

Desde la comisión también desarrolló búsquedas generalizadas, masivas y forenses, además de análisis de contexto sobre casos particulares y regiones con reportes de desaparición.

Fue fiscal especializada en desaparición forzada en Edomex, estado con más casos

Antes de encabezar la COBUPEM, Salgado Ambros fue fiscal especializada para la Investigación y Persecución de Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la entidad con más casos de desapariciones de mujeres, de acuerdo con las organizaciones Red Lupa y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

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Según las organizaciones en el Estado de México se tienen registrados 5 mil casos de desaparición en niñas y mujeres.

Ocupó ese cargo de 2014 a mayo de 2018. El documento curricular la presenta como la primera persona en desempeñarse al frente de esa fiscalía especializada en la entidad.

Durante ese periodo implementó, en coordinación con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la aplicación del Protocolo Alba en el Estado de México para la búsqueda inmediata de mujeres y niñas, con el propósito de favorecer su localización con vida y prevenir feminicidios.

El currículum indica que su experiencia en procuradurías y fiscalías locales y federales le permitió participar en acciones ministeriales de investigación de personas desaparecidas, además de conocer las facultades de las fiscalías y su relación con las tareas de las comisiones de búsqueda.

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La futura fiscal también ocupó la Dirección General Adjunta de Fomento y Políticas Públicas para la Cultura de la No Violencia de la Fiscalía Especial de Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, entonces perteneciente a la Procuraduría General de la República.

Desde ese puesto participó en el análisis de leyes, diseño de políticas públicas, organización de cursos y capacitaciones, así como en la coordinación con organizaciones civiles e instituciones de los tres órdenes de gobierno en temas de violencia contra las mujeres, trata de personas, desaparición de niñas, niños y mujeres, delitos electrónicos y Alerta AMBER México.

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Participó en protocolos y mecanismos de búsqueda

Salgado Ambros colaboró en la creación del Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como en el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, de acuerdo con el documento publicado por el Gobierno de México.

También participó en el desarrollo del estándar EC1235 y fue una de las primeras personas certificadas bajo ese esquema. El perfil curricular refiere además su intervención en la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares del Estado de México.

Impulsó reformas a la Ley de Víctimas del Estado de México, a la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas y a la Ley Orgánica Municipal, mediante la cual se estableció la creación obligatoria de Células de Búsqueda Municipales.

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Salgado Ambros comenzó a capacitar a esas células desde 2016. También impartió formación a personal de ayuntamientos, corporaciones de seguridad, Guardia Nacional y fiscalías especializadas de Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Quintana Roo, Colima y Nuevo León.

El currículum incluye intercambios de experiencias sobre búsqueda de personas con autoridades de Guatemala, El Salvador y Honduras, además de personal del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

También participó en sesiones del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y formó parte de la Coordinación Nacional Técnica de Armonización y Aplicación del Protocolo Alba. Fue seleccionada por el Equipo Argentino de Antropología Forense para asistir a la II Escuela Latinoamericana de Ciencias Forenses y Derechos Humanos.

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Ha ocupado cargos de atención a víctimas y violencia contra las mujeres

Salgado Ambros fue directora del Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal entre octubre de 2011 y marzo de 2013.

Durante ese periodo fortaleció y reestructuró la célula de medidas de protección de emergencia prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, según la información curricular.

También fue nombrada abogada victimal especial en el caso conocido como “El Monstruo de Iztapalapa”, relacionado con doble homicidio agravado, secuestro, violencia familiar y corrupción de menores.

Antes dirigió el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales de la entonces Procuraduría capitalina. Ahí coordinó a personal jurídico, psicológico, pericial, de trabajo social y administrativo para brindar atención a víctimas de violación, abuso, hostigamiento y trata de personas.

En la Procuraduría General de Justicia del Estado de México fue comisionada para coordinar la integración de averiguaciones vinculadas con los hechos ocurridos el 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco y Texcoco.

El documento señala que participó en la reapertura y determinación de indagatorias con perspectiva de género.