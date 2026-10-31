CDMX alista una expo gratis de Godzilla por la nueva película de Takashi Yamazaki

Godzilla Minus Zero (Captura de tráiler oficial)

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La Ciudad de México prepara una exposición gratuita dedicada a Godzilla, una cita que llega a pocos días del estreno de Godzilla Minus Zero en cines mexicanos, previsto para este 5 de noviembre.

La muestra promete acercar a los fans al universo del Rey de los Monstruos sin revelar detalles de la nueva película.

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El proyecto retoma el camino de Godzilla: La sombra atómica, una primera exhibición creada desde la comunidad de seguidores del kaiju japonés.

Esta nueva edición busca ampliar esa experiencia con piezas de colección, espacios para fotografías y una mirada centrada en el trabajo del director Takashi Yamazaki.

Godzilla Minus Zero (Captura de tráiler oficial)

La exposición de Godzilla en CDMX se acerca al estreno de Godzilla Minus Zero

La llegada de la muestra coincide con la expectativa por Godzilla Minus Zero, la siguiente película vinculada al trabajo de Takashi Yamazaki, cineasta responsable de Godzilla Minus One. La cinta tiene programado su estreno en México este 5 de noviembre.

La exposición se enfoca en revisar al monstruo desde la interpretación artística, la historia de la franquicia y la forma en que Yamazaki construye su propia versión del personaje.

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Godzilla cambia de escala, forma y significado según cada película, cómic, figura o ilustración. Para unos representa una fuerza imposible de detener. Para otros, un sobreviviente marcado por la destrucción. También puede ser una criatura trágica, un rival de otros kaijus o una amenaza que pone a prueba a la humanidad.

Ese recorrido será uno de los ejes de la nueva muestra en el Museo Casa de Carranza. La exhibición buscará mostrar que el personaje creado en Japón en 1954 no se limita a ser un monstruo gigante: se mantiene vivo porque cada generación de artistas encuentra una forma distinta de imaginarlo.

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Godzilla Minus Zero (Captura de tráiler oficial)

Bandai Namco México llevará figuras de Godzilla a la muestra

Uno de los atractivos anunciados para la exhibición es la participación de Bandai Namco México, que aportará figuras para el recorrido. Las piezas permitirán observar cómo Godzilla pasa de la pantalla a los objetos de colección que siguen alimentando el entusiasmo de sus seguidores.

Las figuras son una parte central de la historia del kaiju. Para muchos fans, coleccionar versiones del monstruo equivale a seguir su evolución a través de las décadas: desde las siluetas de las primeras películas japonesas hasta los diseños más recientes que destacan por sus placas dorsales, sus expresiones y su tamaño.

La exposición también contempla un espacio fotográfico a cargo de Corazón Films. Los visitantes podrán tomarse una foto de recuerdo dentro de una instalación que, de acuerdo con el anuncio, tendrá una sorpresa para el público.

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Ese punto puede ser uno de los más buscados por quienes acudan en grupo, lleven playeras de la franquicia o quieran documentar su visita antes de la llegada de Godzilla Minus Zero a la cartelera. La muestra se perfila como un plan para seguidores de larga data y para quienes descubrieron al personaje con las películas recientes.

Godzilla Minus Zero (Captura de tráiler oficial)

El Museo Casa de Carranza será sede de la exposición gratuita

La sede será el Museo Casa de Carranza, ubicado enRío Lerma 35, Cuauhtémoc, Ciudad de México. El recinto albergará la exposición de Godzilla con acceso sin costo para los visitantes.

La gratuidad es uno de los datos que puede atraer a familias, coleccionistas, cinéfilos y seguidores del cine japonés. La invitación busca que el público se acerque al personaje desde un espacio cultural, sin que la experiencia dependa de comprar boletos o artículos de colección.

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Por ahora, no se han dado a conocer los horarios, los días de visita ni la duración de la exposición. Tampoco se ha informado si será necesario registrarse antes de acudir o si el acceso dependerá del cupo disponible en el museo.

Los organizadores solo han confirmado que la fecha será anunciada muy pronto. Mientras llega ese aviso, los fans pueden guardar la información y preparar el plan para visitar el Museo Casa de Carranza con la persona que también espera el rugido de Godzilla en la capital.