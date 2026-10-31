Capturan a Édgar “El 77″ e Inés de La Familia Michoacana en Guerrero tras secuestro de más de 100 personas

Édgar, alias "El 77", e Inés, presuntos miembros de la Familia Michoacana fueron detenidos con armas y droga en Guerrero Fiscalía de Guerrero

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La Fiscalía Geeneral del Estado (FGE) de Guerrero detuvo a Inés “N” y Edgar “N”, alias “El 77”, presuntamente integrantes de La Familia Michoacana durante un operativo de seguridad en Taxco de Alarcón, Guerrero. Ambos fueron interceptados en flagrancia sobre el libramiento Ahuehuepan, cuando presuntamente intentaron evadir a las autoridades a bordo de una camioneta.

La intervención permitió asegurar aproximadamente un kilogramo de probable marihuana, 19 envoltorios con una sustancia similar y dos chalecos tácticos. También fue localizada una camioneta azul marino, modelo 2015, que tenía reporte de robo vigente en Guerrero, según la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

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De acuerdo con las investigaciones de la FGE Guerrero, los detenidos serían presuntos integrantes de La Familia Michoacana en el municipio de Taxco de Alarcón. La autoridad no informó otros datos sobre las indagatorias relacionadas con el grupo delictivo.

El operativo se realizó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. Los elementos detectaron el vehículo durante recorridos de prevención del delito y lo interceptaron metros adelante, después de que sus ocupantes intentaron evadirlos.

Édgar, alias "El 77", identificado como un presunto líder de la Familia Mochoacana fue detenido en una camioneta con reporte de robo con presunta droga Foto: Fiscalía de Guerrero

Aseguran droga, equipo táctico y un vehículo robado

La FGE Guerrero informó que los indicios quedaron bajo resguardo de las autoridades. La hierba verde y seca, los envoltorios, los chalecos tácticos y la camioneta fueron asegurados como parte de la intervención.

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Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Esa autoridad determinaría su situación jurídica conforme a derecho, una vez que integrara los elementos correspondientes de la investigación.

La Fiscalía señaló que mantendría la coordinación con las instituciones de seguridad para combatir los delitos en Guerrero. La dependencia indicó que esas acciones buscaban contribuir a la tranquilidad de las familias del estado.

Inés fue detenida junto a "El 77" con presunta droga y armas Foto: Fiscalía de Guerrero

Inés “N” y Edgar “N” fueron considerados inocentes mientras no existiera una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente. La presunción de inocencia se mantendría durante el proceso correspondiente.

La Familia Michoacana estuvo detrás del secuestro de más de 100 personas en Guerrero

Más de 100 personas permanecieron secuestradas desde el 24 de septiembre hasta mediados de octubre en la región de Tierra Caliente, Guerrero, según reveló el padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello.

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El sacerdote sosstuvo que los siete campesinos del ejido El Balcón en Ajuchitlán, que fueron secuestrados convivieron con ese número de rehenes durante su cautiverio.

Se atribuyó los secuestros a la organización criminal La Nueva Familia Michoacana, que buscaría consolidar su control territorial en la Costa Grande.

Foto: Facebook / Tecuani.tv

Los campesinos liberados relataron que los movían constantemente entre distintos puntos de la Tierra Caliente para evadir los operativos de búsqueda. “Inclusive llegaron a estar en un lugar en el Estado de México”, explicó Velázquez durante la entrevista en el programa de radio de la conductora Azucena Uresti.

El grupo armado no mantenía a los secuestrados en una ubicación fija, de acuerdo con el testimonio del sacerdote. “Básicamente donde había operativos los movían, los movían en camionetas y no estaban en un lugar en específico”, señaló. Los trasladaban entre bodegas, parcelas y ranchos de la región.

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Velázquez describió la dinámica entre las fuerzas de seguridad y el grupo criminal como un patrón de evasión constante. “El ejército se pone en un lugar, ellos entran por otro. Entonces, pues están jugando como el gato y el ratón”, afirmó el sacerdote, quien precisó que la presencia militar en la zona existe pero resulta insuficiente debido a la extensión del territorio.

El padre “Fili”, como también se le conoce, advirtió que, pese al despliegue de autoridades en la región, ningún responsable ha sido identificado ni detenido por la privación de la libertad de los campesinos. “Hasta para este punto, pues no existen culpables”.

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Foto: Facebook / Tecuani.tv

El plagio de los ocho campesinos del ejido El Balcón respondería a una estrategia de La Nueva Familia Michoacana para disputar territorio frente a cárteles rivales en la Costa Grande, entre ellos el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y grupos locales.

La organización criminal buscaría instalar una base de operaciones permanente en territorio de El Balcón: “Querían tener ahí su base en El Balcón para poder operar de una manera más libre contra sus enemigos”, detalló el sacerdote.

Hijos de campesino secuestrado rogaron liberación de su padre

Los hijos de Domingo Atanacio Quirino, el único de ocho campesinos secuestrados en la sierra de Guerrero que permanece sin ser localizado, difundieron un nuevo video en el que piden a la presidenta Claudia Sheinbaum, al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch y a la gobernadora Evelyn Salgado que intervengan para traer de vuelta a su padre, esto a más de un mes de que fue secuestrado por hombres armados.

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En la grabación, los menores aparecen sosteniendo una cartulina con las fotografías impresas de los tres funcionarios, cada una identificada con su nombre escrito a mano: “Evelyn”, “Omar” y “Claudia”. En el centro de la cartulina colocaron una ficha de búsqueda tipo “Se busca” con la fotografía de Domingo, su nombre, la leyenda “50 años” y la frase “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”. A los costados escribieron: “Quiero a mi papi de regreso” y “Tus hijos te esperan”.

Con una cartulina con fotos de la Presidenta, el secretario de Seguridad y la gobernadora de Guerrero, los hijos de Domingo Atanacio Quirino exigen respuesta tras un mes sin que las autoridades localicen al campesino plagiado en Ajuchitlán. (Captura de pantalla)

¿Qué dijeron los niños en el video?

Con una cartulina con fotos de la Presidenta, el secretario de Seguridad y la gobernadora de Guerrero, los hijos de Domingo Atanacio Quirino exigen respuesta tras un mes sin que las autoridades localicen al campesino plagiado en Ajuchitlán. (Captura de pantalla)

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Aquí le estamos pidiéndole, por favor, que regrese mi papá, Domingo Atanasio Quirino. A la presidenta de México, Claudia, le podemos pedir que regrese a mi papá, y a la gobernadora Evelyn Pineda Salgado, que regresen a mi papá, y a Omar, que regresen a mi papá“, dice el menor.