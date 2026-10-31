México

La catrina monumental de CDMX ya tiene rival: Veracruz presume catrina de más de 33 metros

Tanto la capital del país como el municipio veracruzano mantendrán sus magnas esculturas abiertas al público general hasta el próximo 2 de noviembre, cuando iniciará el retiro de estas piezas tradicionales de temporada

Composición dividida con una figura de catrina frente a una catedral y bandera, y otra catrina iluminada de noche ante una multitud.
Ambas esculturas forman parte de las celebraciones de Día de Muertos 2026 y se exhiben en espacios públicos abiertos a los visitantes. (Composición: Infobae México/Ayuntamiento de Misantla)
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La catrina monumental de Misantla, en Veracruz, supera los 33 metros de altura y disputa a la Ciudad de México el título de la figura más grande del país. La pieza, que creció año con año hasta alcanzar esa dimensión, quedó a centímetros de distancia de “La Garbancera”, la catrina instalada en el Zócalo capitalino que ya cuenta con el Récord Guinness.

Ambas esculturas forman parte de las celebraciones de Día de Muertos 2026 y se exhiben en espacios públicos abiertos a los visitantes. Mientras se resuelve cuál ostenta el récord real, las dos localidades aprovechan las figuras para atraer turismo y reforzar sus festejos de temporada.

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Catrina Monumental Zócalo/ Selene Miranda Infobae México

La disputa por el tamaño

La catrina del Zócalo de la Ciudad de México mide 33,411 metros de altura y obtuvo el reconocimiento Guinness como la más alta del mundo. Sin embargo, en Misantla aseguran que su figura llega a los 34 metros, apenas unos centímetros por encima de la capitalina.

¿Cuál es la catrina más grande de México? La respuesta no es definitiva: mientras la Ciudad de México posee la certificación oficial Guinness con 33,411 metros, en Misantla, Veracruz, autoridades locales sostienen que su catrina alcanza entre 33 y 34 metros, lo que pone en duda cuál ostenta realmente el récord del país.

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La diferencia entre ambas mediciones es mínima y varía según la fuente consultada. Algunos registros locales ubican a la figura veracruzana en 33 metros, mientras otros hablan de hasta 34 metros, lo que mantiene abierta la controversia entre ambas ciudades.

Una figura gigante de la Catrina con vestido morado, una bandera de México ondeando en un asta, la Catedral Metropolitana y una multitud reunida
La diferencia entre ambas mediciones es mínima y varía según la fuente consultada (Selene Miranda/Infobae México)

Récord Guinness en la Ciudad de México

La Garbancera monumental del Zócalo fue inaugurada en los últimos días de octubre y de inmediato obtuvo el Récord Guinness por su altura. La pieza fue elaborada por el Taller de Arte Xibalbá, con fibra de vidrio sostenida por una estructura de acero.

La figura capitalina luce un vestido de terciopelo con encajes y olanes, además de una decoración luminosa. La envuelven 70 mil flores de cempasúchil distribuidas en un tapete que la rodea entre la Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional.

La catrina estará expuesta hasta el 2 de noviembre de 2026. Con esta obra, la Ciudad de México buscaba superar el récord que hasta entonces pertenecía a Puerto Vallarta, en Jalisco.

Estructura de una calavera con peinado trenzado, flores de colores, aretes largos y vestido morado sobre un fondo de cielo azul
Una escultura monumental de una Catrina viste prendas moradas y flores en el cabello frente a un cielo despejado. (Selene Miranda/Infobae México)

La catrina de Misantla, un crecimiento anual

La figura instalada en Misantla, Veracruz, no surgió de la nada. Comenzó hace años como una escultura de 28 metros de altura y, desde entonces, ha crecido cada temporada hasta llegar a su dimensión actual.

La pieza fue elaborada, diseñada y confeccionada por un grupo de 25 artesanos locales, que emplearon 500 metros de tela en su construcción. La catrina pesa cerca de cinco toneladas y también cuenta con iluminación propia.

Está ubicada en la Plaza de la Concordia, frente a la Casa de Cultura del municipio y junto a las letras turísticas de Misantla. La figura funciona como símbolo de identidad local y como atractivo para los visitantes que llegan durante la temporada de Día de Muertos.

De acuerdo con autoridades locales, la catrina permanecerá instalada al menos hasta el 2 de noviembre. Después de esa fecha, comenzará su desmantelamiento, por lo que se recomienda a los turistas planear su visita con anticipación.

El crecimiento sostenido de la figura veracruzana, que pasó de 28 a más de 33 metros en pocos años, explica por qué hoy se coloca como una competidora directa de la catrina capitalina en la disputa por el título de la más grande del país.

Antecedente del récord en Puerto Vallarta

Con los 33,411 metros certificados este año, la capital mexicana logró superar aquella referencia jalisciense. No obstante, la aparición de la catrina de Misantla, con una altura similar o incluso superior según algunos registros REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Con los 33,411 metros certificados este año, la capital mexicana logró superar aquella referencia jalisciense. No obstante, la aparición de la catrina de Misantla, con una altura similar o incluso superior según algunos registros REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Antes de que la Ciudad de México instalara su catrina monumental, el récord Guinness en esta categoría pertenecía a Puerto Vallarta, que en 2023 presentó una escultura de 28 metros de altura. Esa marca se mantuvo vigente hasta la llegada de la figura del Zócalo.

Con los 33,411 metros certificados este año, la capital mexicana logró superar aquella referencia jalisciense. No obstante, la aparición de la catrina de Misantla, con una altura similar o incluso superior según algunos registros, reabrió la discusión sobre cuál merece realmente el título de la más grande del país.

Otras catrinas monumentales en Veracruz

El estado de Veracruz no limita sus figuras gigantes a Misantla. En el puerto de Veracruz también se instaló una catrina monumental en el Zócalo local, con una altura de 11,5 metros, vestida con el tradicional traje de jarocha.

Esta pieza fue creación del escultor y diseñador Charly Urbina, quien cuenta con trayectoria en la elaboración de figuras de gran formato. El montaje se completó entre el 29 y el 30 de octubre, a tiempo para el inicio del fin de semana festivo.

Junto a la catrina portuaria se instaló un tapete de aserrín de 80 metros de largo, elaborado por artesanos de Xico. El Zócalo veracruzano también incorporó un set fotográfico interactivo, una pareja de catrinas colocada en el balcón del palacio municipal y altares escolares como parte de la ambientación.

Estas instalaciones forman parte de los preparativos para el Carnaval de Catrinas, previsto para el 1 de noviembre en la ciudad de Veracruz. Aunque la figura del puerto es de menor tamaño que la de Misantla o la de la Ciudad de México, se suma al conjunto de catrinas monumentales que el estado exhibe durante esta temporada.

En conjunto, Veracruz presenta al menos dos figuras de gran formato: la de Misantla, que ronda los 33 a 34 metros y disputa el récord nacional, y la del puerto, de 11,5 metros, pensada más como atractivo local para las festividades de Día de Muertos.

Mientras tanto, en la Ciudad de México la megaofrenda del Zócalo, que incluye la catrina certificada por Guinness, continúa recibiendo visitantes hasta el cierre de la temporada, el 2 de noviembre. La coincidencia de fechas entre ambas exhibiciones permite a los turistas comparar directamente las dos esculturas, aunque se encuentren en distintos puntos del país.

La discusión sobre cuál catrina es realmente la más alta de México permanece sin resolverse de manera oficial. Mientras la cifra de 33,411 metros cuenta con el respaldo del Récord Guinness, la medición de Misantla, de entre 33 y 34 metros, no ha sido sometida al mismo proceso de certificación, lo que mantiene la comparación en el terreno de las versiones locales.

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