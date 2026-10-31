México

Vinculan a conductor que atropelló y mató a promotor cultural de Tepito que viajaba con dos mujeres con droga

Mario García Puga murió atropellado mientras cruzaba la calle mientras el semáforo estaba en rojo y Hugo “N” se pasó el alto arrollándolo

Hugo "N" fue detenido tras atropellar y matar al promotor cultural de Tepito Mario Puga al pasarse un alto en Ciudad de Mexico Foto: Redes sociales vecinos Tepito
Hugo "N" fue detenido tras atropellar y matar al promotor cultural de Tepito Mario Puga al pasarse un alto en Ciudad de Mexico Foto: Redes sociales vecinos Tepito
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Un juez de control vinculó a proceso a Hugo N por el homicidio de Mario García Puga, activista social que murió atropellado el 24 de octubre de 2026 durante una persecución policial en la colonia Morelos (donde se ubica la zona comercial de Tepito), alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México (CDMX). El imputado también enfrentó cargos por portación de arma de fuego.

La investigación estableció que Hugo N manejaba un vehículo relacionado con indagatorias por robo cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lo perseguían. Durante el seguimiento, el automóvil arrolló a García Puga, quien murió de manera inmediata.

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El juez impuso a Hugo N la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para cerrar la investigación complementaria por el homicidio. La Fiscalía General de la República deberá determinar su situación jurídica por el delito de portación de arma de fuego.

Las mujeres que viajaban con él, Johana N y Fátima N, también fueron vinculadas a proceso por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo. Al momento de la detención, las autoridades aseguraron 20 dosis de marihuana a cada una.

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Para ambas imputadas, la autoridad judicial ordenó firma periódica mensual y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. Según la indagatoria, los tres viajaban en el vehículo perseguido por su posible relación con investigaciones por robo.

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Mario Puga era director de un Pilares

El activista Mario García Puga fue atropellado y murió el sábado 24 de octubre durante una persecución policial en la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza. La víctima era un referente cultural de Tepito y colaboraba con PILARES Morelos.

García Puga manejaba una motocicleta eléctrica cuando fue embestido por el vehículo en el que viajaban sujetos presuntamente vinculados con una banda dedicada al robo de relojes. El hecho ocurrió en el cruce de las calles Tapicería y Herreros, mientras los sospechosos escapaban de policías capitalinos.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas confirmaron que el activista ya no presentaba signos vitales. Los reportes policiales señalaron que murió a causa de politraumatismos y la amputación del miembro pélvico izquierdo.

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Los presuntos responsables fueron detenidos por las autoridades, de acuerdo con la información difundida por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. La mandataria aseguró que daría seguimiento al caso para garantizar justicia.

Mario García Puga dedicó su trabajo a Tepito

Brugada lamentó la muerte de García Puga y recordó que se desempeñó como director de PILARES en la colonia Morelos. También señaló que fue fundador del Espacio Cultural Tepito y fotógrafo.

La jefa de Gobierno describió al activista como “un hombre entrañable que dedicó su vida a la cultura popular y a mantener viva la historia, la identidad y la memoria de Tepito”. Añadió que su legado permanecería en las calles, la memoria y el corazón del barrio.

PILARES expresó su pesar por el fallecimiento y afirmó que el compromiso, cariño y trabajo de García Puga dejaron una huella en la comunidad. La institución envió solidaridad a sus familiares, amistades y habitantes de Tepito.

Javier Hidalgo, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, también se refirió a la muerte del activista. El funcionario señaló que García Puga dejó un vacío enorme en Tepito.

  • Mario García Puga murió atropellado durante una persecución en la colonia Morelos.
  • Los presuntos responsables fueron detenidos por las autoridades.
  • El activista colaboraba con PILARES Morelos y fundó el Espacio Cultural Tepito.

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