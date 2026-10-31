México

Pareja gamer revela el sexo de su bebé con batalla de Super Smash Bros

El enfrentamiento virtual fue compartido en TikTok y provocó felicitaciones por la original idea de los futuros padres

(Captura de pantalla)
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La publicación comenzó a generar reacciones entre los usuarios de la plataforma, quienes destacaron la creatividad de los futuros padres para anunciar la llegada de su hijo. La idea de convertir una partida de Super Smash Bros. en una revelación de sexo fue recibida con entusiasmo por integrantes de la comunidad gamer y otros internautas.

En los comentarios, las felicitaciones no tardaron en aparecer. La iniciativa fue reconocida como una alternativa divertida para quienes desean incorporar sus gustos personales a las celebraciones familiares, especialmente cuando ambos integrantes de la pareja comparten la afición por los videojuegos.

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Además, la elección de Kirby añadió un toque particular al anuncio, pues se trata de uno de los personajes más reconocibles de Nintendo. Sus versiones rosa y azul permitieron establecer una dinámica sencilla para que el resultado del combate se relacionara directamente con la noticia que buscaban comunicar.

Una celebración que combina videojuegos y vida familiar

(Captura de pantalla)
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Las fiestas para revelar el sexo de un bebé se han convertido en una tendencia popular en redes sociales. Globos, confeti, pasteles y otros recursos suelen protagonizar este tipo de anuncios; sin embargo, cada vez más personas buscan alternativas que reflejen sus intereses y personalidad.

En este caso, la pareja encontró en los videojuegos una manera de compartir su felicidad sin recurrir a los formatos tradicionales. La partida no solo sirvió para descubrir el sexo del bebé, sino que también convirtió una actividad cotidiana en una experiencia que podrán recordar en el futuro.

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(Captura de pantalla)
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La historia demuestra cómo las redes sociales permiten compartir momentos íntimos mediante propuestas creativas que conectan con diferentes comunidades. Para estos futuros padres, la victoria del Kirby azul significó mucho más que ganar un enfrentamiento digital: fue el anuncio de que un nuevo integrante llegará a su familia.

Así, una batalla de Super Smash Bros. terminó con una celebración fuera de la pantalla y con miles de usuarios compartiendo la emoción de la pareja, que encontró en su pasión gamer una manera original de anunciar que tendrá un niño.

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