Capturaron a profesor escolar acusado de por lo menos de cinco casos de abuso a menores en SLP

Concepcion N, maestro escolar, tiene cinco denuncias por presunto abuso de menores en San Luis Potosí Foto: Fiscalía SLP

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La Fiscalía de San Luis Potosí detuvo al profesor Concepción “N” por su probable responsabilidad en abuso sexual calificado contra alumnas menores de edad, luego de integrar cinco carpetas de investigación por denuncias de presuntos tocamientos dentro de un salón de clases ocurridos en 2023.

El imputado contaba con una orden de aprehensión otorgada por un juez de Control, después de que la Fiscalía reunió elementos para sustentar la solicitud judicial. Las indagatorias comenzaron a partir de denuncias presentadas por madres y padres de familia.

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Las menores señalaron que el docente presuntamente realizó tocamientos inapropiados durante las clases. También refirieron que las jalaba de los brazos hacia él para pedirles besos en la mejilla.

La investigación se concentró en hechos ocurridos dentro de un plantel educativo, donde las alumnas habrían sido víctimas de las conductas denunciadas. La autoridad estatal mantuvo abiertas cinco indagatorias contra el profesor por los señalamientos.

Un hombre permanece con las manos sujetas por esposas metálicas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía de Investigación localizó y detuvo a Concepción “N” al norte de la ciudad de San Luis Potosí. Los agentes le informaron sus derechos al momento de ejecutar la orden judicial.

Concepción “N” quedó a disposición de un juez de Control

Tras su captura, el profesor fue trasladado al centro penitenciario de la delegación La Pila. Ahí quedó a disposición de la autoridad judicial mientras espera la celebración de su audiencia inicial.

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En esa diligencia se determinará su situación jurídica ante las acusaciones que derivaron en la orden de aprehensión. El delito que se le atribuye es abuso sexual calificado contra personas menores de edad.

La Fiscalía de San Luis Potosí indicó que las investigaciones continuaban con una perspectiva de protección a la infancia. La institución sostuvo que busca garantizar justicia para las víctimas de los hechos denunciados.

Las cinco carpetas de investigación permanecían abiertas al momento de la detención, mientras la autoridad judicial asumía el caso del profesor señalado.

También detuvieron a Silvestre, presunto violador de menores

Detivieron a Silvestre N por presunto abuso de menores en San Luis Potosí Foto: Fiscalía del estado

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), a través de la Unidad de Investigación y Litigación de la Sexta Delegación, obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de Silvestre “N”, por su probable participación en los delitos de violación específica agravada en grado de tentativa, en agravio de una persona menor de edad, y lesiones agravadas, en perjuicio de otra víctima.

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De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 16 de julio de 2026, en el interior de un domicilio ubicado en la localidad de Acayo, municipio de San Martín Chalchicuautla, donde presuntamente el imputado agredió físicamente a las víctimas.

Durante la continuación de la audiencia de vinculación a proceso y medida cautelar, el agente del Ministerio Público expuso los datos de prueba correspondientes, mientras que la defensa presentó argumentos en contra de la vinculación. Tras analizar los planteamientos, el Juez de Control resolvió vincular a proceso al imputado.

Asimismo, la autoridad judicial impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante la audiencia, se contó con la asistencia de un intérprete de lengua náhuatl, a fin de garantizar el debido proceso.

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La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.