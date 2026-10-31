México

Ceci Flores pide a Sheinbaum y Alfonso Durazo reforzar técnica forense que permite identificar cuerpos a través de tatuajes

La madre buscadora de Sonora resaltó la Técnica de Rehidratación Cadavérica y Reversión del Proceso de Putrefacción

Ceci Flores pidió a la presidenta Sheinbaum reforzar la ciencia forense para la identificación de cuerpos
Ceci Flores pidió a la presidenta Sheinbaum reforzar la ciencia forense para la identificación de cuerpos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ceci Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, hizo un llamado a que el gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum; y de Sonora, con Alfonso Durazo, para fortalecer las técnicas forenses que permitan agilizar la identificación de los cuerpos hallados en fosas clandestinas o terrenos abandonados.

Esto, luego de difundir en sus redes sociales fotografías de dos cuerpos en avanzado estado de descomposición, uno de ellos con marcas aún visibles en la piel.

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La activista resaltó la Técnica de Rehidratación Cadavérica y Reversión del Proceso de Putrefacción, desarrollada por el doctor Alejandro Hernández Cárdenas, como una herramienta que puede ayudar a recuperar rasgos de tatuajes que ya no son identificables a simple vista.

“En hallazgos como este, la ciencia forense puede marcar la diferencia entre permanecer en el anonimato y recuperar una identidad.

“La Técnica de Rehidratación Cadavérica y Reversión del Proceso de Putrefacción, desarrollada por el Dr. Alejandro Hernández Cárdenas, puede permitir recuperar las características de tatuajes que hoy parecen irreconocibles y aportar elementos fundamentales para la identificación”, puntualizó.

Flores sostuvo que esos elementos pueden aportar información para establecer la identidad de personas desaparecidas localizadas sin vida. En su publicación, afirmó que detrás de cada cuerpo sin identificar existe una familia que continúa en su búsqueda.

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“Detrás de ese cuerpo hay un nombre, una historia y una familia que no ha dejado de buscar. Cada herramienta científica que pueda ayudar a identificar a nuestros desaparecidos debe ser aprovechada. Porque no buscamos cuerpos, buscamos personas. Y queremos regresarlas a casa.

@Claudiashein @AlfonsoDurazo confío que ustedes pueden ayudar a que miles de cuerpos que están sin identificar puedan volver a casa”, escribió en la misma red social.

Ceci Flores plantea ampliar las herramientas para familias buscadoras

El llamado ocurre semanas después de que Flores informó que obtuvo una certificación en búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas bajo el estándar de competencia EC1542 del CONOCER.

El 7 de octubre pasado, la activista informó que junto con otra familiar buscadora, fue una de las primeras dos personas certificadas en México bajo ese esquema.

Explicó que el objetivo es ampliar la capacitación a madres, padres, hermanas, hermanos, esposas, hijos y otros familiares que participan en acciones de localización.

Flores señaló que las familias han adquirido conocimientos durante años de recorridos en desiertos, montes, caminos y fosas. La certificación, afirmó, permite que esas capacidades sean evaluadas y reconocidas formalmente.

La fundadora de Madres Buscadoras de Sonora sostuvo que la capacitación puede brindar preparación, metodología y herramientas para quienes realizan labores de búsqueda, sin que ello implique sustituir las responsabilidades de las autoridades.

“Queremos tener más herramientas para hacer aquello que ninguna madre debería tener que aprender a hacer: buscar a sus hijos”, expresó al anunciar su certificación.

La activista agradeció al director general del Instituto Estatal de Capacitación de Guanajuato, Salomón Ceballos Ochoa, por respaldar el proceso. También reconoció a Fernando Ramírez Mendoza, de Forensic and Legal, por participar en las etapas de capacitación, evaluación y certificación.

Flores señaló que estas primeras certificaciones podrían abrir una ruta de formación para más familias buscadoras, mientras su solicitud a las autoridades se concentra en reforzar los mecanismos que permitan identificar a personas localizadas sin vida y devolverles su nombre.

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