Detienen a dos mujeres por presunto intento de asalto a una adulta mayor en Tepotzotlán: video exhibe el ataque

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Dos mujeres fueron arrestadas en Tepotzotlán, Estado de México, luego de ser identificadas como las probables responsables de intentar despojar de sus pertenencias a una adulta mayor que caminaba por la colonia Loma Bonita. El caso cobró relevancia después de que las imágenes del ataque comenzaran a difundirse en redes sociales.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la detención de Laura “N” y Argelia “N”, resultado de un despliegue en el que participaron agentes de investigación y elementos de la policía municipal.

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La mujer caminaba con sus bolsas de mandado cuando fue interceptada por dos personas que viajaban en moto. (Captura de pantalla)

Los hechos ocurrieron el jueves 29 de octubre y quedaron registrados por una cámara de videovigilancia. En la grabación se observa cómo dos mujeres que viajaban en motocicleta se aproximan a la víctima y, presuntamente, intentan quitarle las bolsas que llevaba consigo.

Las autoridades mexiquenses investigan a ambas detenidas por su probable participación en el delito de robo en agravio de una persona adulta mayor.

Adulta mayor escapó durante el forcejeo

(Captura de pantalla)

Luego de que el material audiovisual se hiciera público, policías municipales acudieron a la calle Aves del Paraíso para buscar a la mujer afectada y conocer su versión de lo sucedido.

Con información proporcionada por habitantes de la zona, los uniformados lograron ubicarla. La adulta mayor se encontraba junto a su esposo y explicó que las dos mujeres la interceptaron para exigirle sus pertenencias, aunque no lograron consumar el presunto robo.

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De acuerdo con el relato de la víctima, durante el enfrentamiento las sospechosas perdieron el control de la motocicleta y terminaron en el suelo. La situación les impidió continuar con el ataque, momento que la mujer aprovechó para correr y solicitar ayuda.

Los policías le brindaron orientación y pusieron a su disposición acompañamiento para acudir ante el Ministerio Público, así como asistencia para regresar a su vivienda. No obstante, la afectada decidió no trasladarse en ese momento, según la información compartida por el gobierno municipal.

Fiscalía mexiquense intervino tras difusión del video

(Captura de pantalla)

La FGJEM inició las diligencias correspondientes para esclarecer el caso. Agentes de la Policía de Investigación acudieron al domicilio de la adulta mayor con el objetivo de recabar su declaración y avanzar en las indagatorias.

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La detención de Laura “N” y Argelia “N” se concretó mediante un operativo coordinado con la policía municipal de Tepotzotlán, después de que las imágenes del intento de asalto circularan en distintas plataformas digitales.

Las autoridades buscan establecer la participación de las mujeres en los hechos y determinar su situación jurídica conforme avance el procedimiento.

Así ocurrió el presunto intento de robo captado en video

(Captura de pantalla)

En las imágenes de seguridad se aprecia a dos mujeres vestidas de negro, ambas con cubrebocas, que circulan en una motocicleta por una calle de la colonia Loma Bonita.

La unidad se acerca a una adulta mayor que caminaba con dos bolsas de mandado y otra que llevaba cruzada sobre el pecho. Una de las ocupantes desciende del vehículo y comienza a forcejear con ella, aparentemente con la intención de arrebatarle sus pertenencias.

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El ataque ocurrió en la colonia Loma Bonita y quedó registrado en una grabación de casi seis minutos.

En medio del jaloneo, la motocicleta pierde estabilidad y cae al suelo. Las presuntas agresoras interrumpen el ataque para intentar levantarla, lo que da oportunidad a la víctima de alejarse y pedir auxilio.

Finalmente, las dos mujeres se retiran del lugar a bordo del vehículo. La grabación, con una duración aproximada de cinco minutos y 51 segundos, permitió reconstruir la secuencia del incidente y se convirtió en un elemento relevante para la intervención de las autoridades.

El caso volvió a poner atención sobre los hechos de violencia contra personas adultas mayores y la importancia de denunciar para que las autoridades puedan investigar y actuar.

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