Karina Torres sorprende con impresionante disfraz de La Monja: “Nenaaaaaaaaaas, Valak Torres está aquí”

(Karina Torres/La Casa de los Famosos México VIX) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Karina Torres, finalista de La Casa de los Famosos México 2026 e integrante del colectivo Las Perdidas, sorprendió en redes sociales al mostrarse caracterizada como Valak, el demonio de la saga de terror La Monja. La creadora de contenido compartió la imagen en su cuenta de X con el mensaje: “Nenaaaaaaaaaas… Valak Torres está aquí…”.

La transformación generó reacciones inmediatas entre sus seguidores por el nivel de realismo logrado en el maquillaje y la vestimenta, que replica con precisión los rasgos del personaje de la película.

PUBLICIDAD

Karina Torres se disfrazó de Valak, el demonio de La Monja, con una producción elaborada por la tienda mexicana El Castillo del Terror. El resultado circuló en redes por lo terrorífico de la caracterización, apenas semanas después de que la influencer finalizara su paso por el reality de Televisa.

Karina Torres/X (El Castillo del Terror)

El lugar y la tienda detrás del disfraz

La caracterización fue elaborada por El Castillo del Terror, una tienda de disfraces ubicada en avenida Universidad 1531, local 6, en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. El negocio permanece abierto todo el año y ofrece coleccionables de terror, maquillaje, máscaras y decoraciones, además de disfraces.

El comercio cuenta con más de 364 mil seguidores en Instagram y ha sido reconocido como una de las tiendas de disfraces mejor evaluadas de la capital mexicana, con 351 reseñas y una puntuación de 4.5 estrellas en Google Maps. Su catálogo abarca desde atuendos de terror hasta accesorios y pelucas para caracterizaciones de todo tipo.

PUBLICIDAD

El Castillo del Terror ha recibido previamente a otras figuras públicas. La cantante Belinda visitó el local y se tomó fotografías con algunas de las máscaras en venta, de acuerdo con registros compartidos por la propia tienda. El negocio opera de lunes a sábado de 9:30 a 19:30 horas, y los domingos de 9:30 a 17:30 horas.

Contexto de Karina tras La Casa de los Famosos

Pese a los señalamientos de fraude expresados por su círculo cercano, Karina Torres agradeció el respaldo de la audiencia en la gala final del programa. (karina.torrea)

La aparición de Torres con el disfraz de Valak llega después de un cierre de participación intenso en La Casa de los Famosos México 2026. La influencer obtuvo el tercer lugar en la gran final del reality, producido por TelevisaUnivision, celebrada el 4 de octubre.

PUBLICIDAD

La cuarta temporada concluyó con Mariana Ochoa como ganadora, con más de 10,8 millones de votos, Memo Schutz en segundo lugar y Torres en el tercer puesto, con 9.718.852 votos registrados en la gala decisiva. En total, se contabilizaron 43.152.660 votos repartidos entre los cinco finalistas.

El resultado no estuvo exento de controversia: amigas cercanas de Torres, entre ellas Paola Suárez, cuestionaron públicamente el desenlace y hablaron de un presunto fraude vinculado a un contrato que habría favorecido a Ochoa. La productora Rosa María Noguerón rechazó cualquier irregularidad y sostuvo que las votaciones se realizaron mediante un sistema internacional.

Frente a los señalamientos de su propio entorno, Torres mantuvo una postura conciliadora. En conferencia de prensa posterior a la final, declaró: “Estoy bien contenta con el tercer lugar. Yo desde que entré a La Casa de los Famosos México me planteé llegar hasta donde el público quisiera y el público me llevó hasta la final, me dio ese tercer lugar y eso lo valoro mucho”.

PUBLICIDAD

La influencer también pidió calma a sus seguidoras, a quienes llama “Lobas”: “No se enojen hermanas, es cóctel, es juego, así es esto, ustedes relajadas”. Atribuyó la molestia de sus amigas a la emoción del cierre del programa: “Tal vez yo creo que por el momento, la euforia o la adrenalina”, explicó.

En un mensaje posterior en sus redes, Torres resumió su balance del reality: “Si algo me llevo de todo esto, no es un premio… es el amor de todas ustedes. Los premios pasan, las luces se apagan, pero el cariño verdadero se queda para siempre”.

Otras creadoras de contenido se sumaron a las críticas por el resultado. Vanessa Labios 4K calificó el tercer lugar de Torres como injusto durante una transmisión en vivo, y Sol León cuestionó el sistema de votación del reality. En contraste, Wendy Guevara atribuyó la inconformidad a mediciones no oficiales difundidas en internet y respaldó el resultado emitido por la plataforma oficial del programa.

PUBLICIDAD

El distanciamiento con Gema Garoa

Ambas asistirán al Gran Premio de México 2026 (Captura de Pantalla ViX)

La figura de Gema Garoa, actriz y modelo mexicana con quien Torres compartió el reality, también formó parte de la conversación pública en las semanas posteriores a la final. Ambas, junto con Ese Pérez, integraron dentro de la casa una alianza conocida como “Las Hienas”.

El origen del distanciamiento se remonta al 14 de septiembre, durante una subasta de inmunidad semanal dentro del reality. Garoa ofreció el 100% del presupuesto destinado a la comida de la casa para asegurar su lugar en la competencia, lo que dejó a todos los habitantes sin recursos para comprar víveres durante las siguientes dos semanas.

PUBLICIDAD

Torres encaró a Garoa por la decisión: “¿Cómo pides algo que no diste?”, le reclamó. La discusión escaló hasta que la influencer anunció que dejaba de lado la alianza: “La tregua, de mi parte, ya no. Ya empecé el juego”, declaró durante el enfrentamiento.

Tras el cierre del programa, Torres reveló en una transmisión en vivo que encontró videos en los que Garoa y Ese Pérez hablaban mal de ella a sus espaldas dentro de la casa, pese a la alianza que mantenían. En un video posterior, la influencer explicó que solo repitió lo que había visto grabado y pidió que no se tomara personal: “Yo nomas repetí lo que vi en el video, misma de su boca y está grabado. Yo nomas reaccione, no se lo tomen personal”.

PUBLICIDAD

Garoa respondió en el podcast de El Diablito con declaraciones de tono elevado. Primero aseguró que le enviaba cariño a Torres: “Karina me estaba tirando en un live, pues yo a Karina le mando mucho amor. No tengo nada malo que decir sobre ella”. Después expresó su molestia tanto hacia la influencer como hacia el grupo Las Perdidas, cuyas integrantes también la habían criticado.

El conflicto se intensificó cuando Evelyn Hernández, también del clan de Las Perdidas, arremetió contra Garoa y Pérez por su relación con Torres durante el reality: “Ustedes saben que la usaron los dos. La usaron para hallar más gemas, sinceramente”, declaró Hernández, quien además calificó a Garoa de “colgada”, “hipócrita” y “mala amiga”.

PUBLICIDAD

Días antes de la final del programa, Torres recibió la visita de sus amigas Wendy Guevara y Paola Suárez dentro de la casa, mientras Garoa fue visitada por la actriz Sofía Castro. El episodio generó un nuevo roce entre ambas, luego de que Garoa se quejara por la diferencia en el tiempo al aire entre ambas visitas.

El 26 de octubre, Torres volvió a referirse al tema en el podcast de YouTube Cancionadas, conducido por el actor Miguel Martínez. Ahí confirmó que detectó señales durante la convivencia que la llevaron a tomar distancia del grupo que había formado con Garoa y Pérez dentro del reality.

Sin embargo, el 30 de octubre, Garoa desmintió en rueda de prensa que exista una ruptura definitiva con Torres. “Claro, acabo de hablar con ella hace ratito. Sí, vamos a ir a la Fórmula uno y todo para que no anden inventando cosas. No le crean a toda la gente lo que dice”, afirmó la actriz.

Garoa adelantó que ambas asistirán juntas al Gran Premio de México de Fórmula 1, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, y que Torres también participará en un video que la actriz prepara junto a Ese Pérez para recrear una escena de la película Amarte Duele, protagonizada por Martha Higareda y Luis Fernando Peña. “Por supuesto que somos amigas. Karina también va a salir en el video en lo de Renata y Ulises”, sostuvo Garoa.

Quién es Karina Torres

Karina Torres en un viaje

Karina Torres, cuyo nombre completo es Edna Karina Torres Hernández, nació en León, Guanajuato. Se dio a conocer como creadora de contenido a través de su participación en Las Perdidas, el colectivo de influencers que integra junto a Wendy Guevara y Paola Suárez.

Conocida entre sus seguidores como “la Licenciada”, Torres cuenta además con una certificación como estilista profesional obtenida en 2023 y administra un salón de belleza en su ciudad natal. Su estilo espontáneo en plataformas como TikTok, YouTube e Instagram le permitió consolidar una comunidad amplia antes de su ingreso al reality de Televisa.

Durante la temporada de Halloween, Torres suele ser apodada “Valak Torres” en alusión al personaje demoníaco de la franquicia The Conjuring y la película La Monja. El apodo surgió en redes sociales como un meme de sus seguidores, quienes también atribuyen sobrenombres similares a otras integrantes de Las Perdidas, como “Eso Suárez” para Paola Suárez, en referencia al payaso de It.