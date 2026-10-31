Alito Moreno aparece junto a Maru Campos en Chihuahua durante evento de diputado priísta: “En el PRI tenemos gente capaz”

El dirigente nacional del PRI apareció junto a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, durante evento de legislador priísta. (@alitomorenoc)

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El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, asistió al Segundo Informe de Actividades del diputado priísta Alejandro Domínguez, en el estado de Chihuahua, donde compartió la primera fila con la gobernadora del estado, María Eugenia Campos, en medio de tensiones con el gobierno federal por el caso de dos agentes de la CIA fallecidos mientras realizaban operaciones irregulares en la entidad.

A través de sus redes sociales, Alito Moreno y la dirigencia del PRI compartieron fotografías del evento realizado este sábado 31 de octubre en Chihuahua, donde el legislador Alex Domínguez rindió cuenta de sus actividades realizadas desde la Cámara de Diputados.

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“¡Qué gusto estar en Chihuahua acompañando a mi amigo Alex Domínguez en su Informe Legislativo! Un priista de trabajo, de resultados y de mucho compromiso con su tierra. Me da mucho gusto estar aquí para reconocer su labor", escribió Moreno desde su cuenta de X.

Sin mencionar a la gobernadora del Partido Acción Nacional (PAN), Maru Campos, pero compartiendo una fotografía junto a ella y otras figuras del PRI, el dirigente reconoció y celebró el trabajo de su partido.

“Alejandro es parte de un gran equipo de diputadas y diputados federales que todos los días dan la batalla por México”, conitnúo Alito Moreno.

El dirigente nacional del PRI apareció junto a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, durante evento de legislador priísta. (@alitomorenoc)

“¡En el PRI tenemos gente capaz, preparada y con muchas ganas de trabajar por las familias mexicanas!”, finalizó su mensaje, publicado este sábado 31 de octubre.

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En las imágenes que compartió el dirigente, las cuales fueron retomadas por la cuenta oficial del partido, así como del propio diputado Alex Domínguez, se observa a una sonriente Maru Campos en la primera fila durante el evento priísta.

Tensiones entre Maru Campos y Claudia Sheinbaum se elevan tras conversación ‘privada’

La polémica surge después de la muerte de dos agentes de la CIA, cuyo vehículo cayó por un barranco en la Sierra Tarahumara en abril de este año. La Fiscalía de Chihuahua informó entonces que los estadounidenses realizaban operaciones contra laboratorios clandestinos de metanfetamina, sin embargo, dichas actividades no habrían sido notificadas al gobierno federal.

Ello inició una tensión entre la gobernadora de Chihuahua y autoridades del estado y el gobierno federal e integrantes de Morena, quienes condenaron los hechos y acusaron traición a la patria.

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En ese contexto, el pasado 22 de octubre, la gobernadora Maru Campos reveló en una entrevista con Latinus, los detalles de una reunión que sostuvo en privado con la presidenta Sheinbaum, hecho que avivó las tensiones por el caso.