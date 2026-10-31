Durante una transmisión en directo compartida en redes sociales, el creador de contenido Davis Flow consulta a una herramienta de inteligencia artificial sobre la identidad y trayectoria de Emma Coronel. La grabación muestra la interacción y las respuestas de Coronel mientras escucha la descripción generada por el sistema.

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Emma Coronel reaccionó con sorpresa a la descripción que una inteligencia artificial (IA) hizo sobre su relación con Joaquín “El Chapo” Guzmán y su condena por delitos vinculados con el narcotráfico y ella le hizo una contundente pregunta. El momento ocurrió durante una transmisión en vivo con el creador de contenido Davis Flow y se volvió viral por la incomodidad que mostró y risas al escuchar los antecedentes de su caso.

En el video que circuló en TikTok, Davis Flow le preguntó a la plataforma quién era Emma Coronel Aispuro. La herramienta respondió que Coronel era una mujer estadounidense y mexicana conocida por ser la esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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La inteligencia artificial añadió que en 2021 Coronel fue condenada a tres años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero. También indicó que recuperó su libertad en septiembre de 2023, después de declararse culpable de cargos federales.

Mientras escuchaba la respuesta, Coronel utilizó un filtro de lentes oscuros. Sonrió cuando la plataforma mencionó al exlíder del Cártel de Sinaloa y comenzó a comer botanas cuando escuchó la referencia a las acusaciones por narcotráfico.

Emma Coronel y el streamer Davis Flow le preguntaron a la IA que la describiera y la respuesta fue inesperada Fotos: TikTok Emma Coronel

La pregunta de Coronel cambió el tono de la transmisión

La exreina de belleza respondió a la descripción con una pregunta dirigida a la herramienta: “¿Tú piensas que soy mala persona?”. La inteligencia artificial contestó que, por lo que habían platicado, no había señales de que ella fuera una mala persona.

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La plataforma agregó: “Al contrario, se nota interés y cuidado”. La respuesta contrastó con la semblanza inicial, centrada en el vínculo de Coronel con Guzmán y en el proceso judicial que enfrentó en Estados Unidos.

El episodio retomó uno de los temas que ha acompañado a Coronel en sus apariciones públicas: la asociación entre su imagen y la historia criminal de quien fue uno de los principales dirigentes del Cártel de Sinaloa. La transmisión mostró que la referencia a ese pasado todavía provoca reacciones inmediatas en ella.

En medio de la superación de su libertad condicional, la esposa de Joaquín Guzmán reveló un cartel de su campaña como reina de belleza en la Feria del Café y la Guayaba. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde que salió de prisión en septiembre de 2023, Coronel buscó desarrollar una faceta pública enfocada en el modelaje, la moda y las redes sociales. Mantuvo actividad en Instagram y, en octubre de 2026, comenzó a publicar videos en un canal de YouTube identificado con su nombre.

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ChatGPT ya había elaborado un retrato distinto de Emma Coronel

La conversación en vivo no fue la primera ocasión en que Coronel recurrió a herramientas de inteligencia artificial para preguntar cómo era descrita. El 9 de mayo de 2025 compartió en Instagram una imagen con un texto generado por ChatGPT, al que presentó como “El resumen breve que hace Chat GPT de mí”.

El mensaje la describió como “una mujer alegre, dulce y divertida, con una energía que se siente en cada lugar que pisa”. También señaló que era apasionada del gimnasio y del cuidado personal, y que encontraba en la disciplina una forma de honrar su fuerza interior.

La respuesta difundida por Coronel la calificó como una persona generosa que expresaba su cariño mediante detalles “llenos de intención y autenticidad”. El texto contrastó con la descripción escuchada durante la transmisión, pues evitó cualquier referencia a los delitos por los que fue procesada.

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La influencer asegura que las autoridades estadounidenses evaluaron su comportamiento y determinaron concluir su supervisión judicial doce meses antes de lo establecido originalmente. (Instagram)

ChatGPT también afirmó que Coronel era leal a las personas que amaba, a su esencia y a sus convicciones. El contenido sostuvo que ella buscaba dejar atrás “etiquetas del pasado” para construir una imagen basada en resiliencia, elegancia, inteligencia y poder femenino.

Las publicaciones de 2025 reavivaron comentarios sobre “El Chapo”

El 5 de mayo de 2025, cuatro días antes de difundir la respuesta de ChatGPT, Coronel publicó una galería de retratos creados con inteligencia artificial. La serie formó parte de sus publicaciones como modelo e influencer y llevó el título Me in AI.

Su contestación fue interpretada por usuarios como una reafirmación de su vínculo con Guzmán, en vez de un intento por desmarcarse del narcotraficante. En ese intercambio, Coronel se mostró segura y sin intención de justificar su pasado.

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Varios comentarios defendieron que no debía desligarse del padre de sus hijas, María Joaquina y Emaly Guadalupe. Otros usuarios expresaron deseos de que Joaquín Guzmán recuperara su libertad.