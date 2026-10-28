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Jorge Ruvalcaba apunta a Selección Mexicana: Rafa Márquez consideraría convocarlo para Nations League

El cuerpo técnico del Tri estaría analizando las posibilidades para que el ex jugador de Pumas tenga la oportunidad de ser parte del listado para la fecha FIFA de noviembre

Jorge Ruvalcaba apunta a Selección Mexicana ( Jay Biggerstaff-Imagn Images via REUTERS)
Jorge Ruvalcaba apunta a Selección Mexicana ( Jay Biggerstaff-Imagn Images via REUTERS)
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La Selección Mexicana tiene por delate uno de los compromisos más importantes en el inicio de la era de Rafa Márquez como director técnico del Tri, los cuartos de final de la Nations League Concacaf. Luego de que el Kaiser debutó en el banquillo sin sumar una sola victoria, ahora afrontará un panorama distinto al disputar su primer torneo oficial.

Y es que, el propio estratega aseguró que le gustaría ver talentos nuevos, razón por la que en su próxima convocatoria podría haber rostros nuevos. Uno de los perfiles que estaría considerando el entrenador se trataría de Jorge Ruvalcaba, delantero del New York Red Bulls de la Major League Soccer.

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Con la ausencia de Raúl Jiménez por lesión, se abrió un espacio más para la ofensiva, por lo que el cuerpo técnico ya está analizando opciones y evaluando la calidad en la que se encuentra cada jugador convocable.

Jorge Ruvalcaba sería convocado a la Selección Mexicana para Nations League

Jorge Ruvalcaba sería convocado a la Selección Mexicana para Nations League ( Kamil Krzaczynski-Imagn Images)
Jorge Ruvalcaba sería convocado a la Selección Mexicana para Nations League ( Kamil Krzaczynski-Imagn Images)

Jorge Ruvalcaba podría ser convocado por la Selección Mexicana para los cuartos de final de la Nations League Concacaf ante Jamaica, de acuerdo con David Medrano, columnista de Mediotiempo. La posible inclusión dependería de la lista que presente Rafa Márquez, pero el cuerpo técnico ya se contactó con el club de la MLS para notificar sobre el posible llamado de Ruvalcaba en la próxima fecha FIFA.

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La Dirección de Selecciones Nacionales ya envió el oficio de apartado para el atacante, según con lo que compartió David Medrano. Hasta el momento no existe una convocatoria oficial confirmada, pues los nombres serán revelados en noviembre conforme se acerque la fecha de los preparativos al duelo.

Medrano señaló que New York Red Bulls podría ceder al jugador durante la Fecha FIFA, sin que su último partido de temporada regular en la MLS —el 7 de noviembre— represente un obstáculo, siete días antes del primer compromiso de la Nations League.

Ruvalcaba tendría la oportunidad de disputar su primer partido oficial con el Tricolor, en un momento en que el proceso de Rafa Márquez acumula derrotas y ausencia de victorias, por lo que se ha convertido una necesidad sumar la primera victoria en la nueva etapa del Tricolor.

Los antecedentes de Jorge Ruvalcaba con el Tri (John Jones-Imagn Images)
Los antecedentes de Jorge Ruvalcaba con el Tri (John Jones-Imagn Images)

El atacante ya participó en dos amistosos con México. Debutó ante Internacional de Brasil, partido en el que anotó, y después fue titular en la derrota 2-1 frente a Paraguay.

En la MLS, Ruvalcaba acumula 30 partidos y 1,999 minutos, con ocho goles y una asistencia. Su contribución más reciente llegó el 11 de octubre, cuando marcó y asistió a Julian Hall en el triunfo 4-1 ante San Diego FC.

Rafa Márquez sigue con gira por clubes de la Liga MX

El director técnico de la Selección Nacional de México, Rafael Márquez, visitó esta mañana de martes 27 de octubre el entrenamiento del Club Atlante como parte del recorrido de trabajo programado por los 18 equipos de la Liga MX.

El estratega nacional acudió acompañado por Enrique Nieto, vicepresidente de Selecciones Nacionales; Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Mayores; Vidal Paloma, auxiliar técnico, y Xabier Mancisidor, entrenador de porteros.

La comitiva fue recibida por Emilio Escalante Méndez, presidente del equipo; Emilio Escalante G., vicepresidente; Jorge Santillana, director deportivo; Felipe Escalante, integrante de la directiva, y Miguel Herrera, director técnico de los Potros de Hierro.

Durante la visita, Rafael Márquez observó la práctica del conjunto azulgrana y conversó previamente con Miguel Herrera, con quien coincidió durante su etapa como jugador de la Selección Nacional en la Copa del Mundo de 2014. El entrenador también saludó a todos los integrantes del primer equipo.

El director técnico de la Selección Nacional de México continuará con las visitas programadas a los distintos clubes como parte de su plan de trabajo, cuyo objetivo es mantener los lazos de cooperación y comunicación con todas las instituciones del futbol mexicano.

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