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Cumplimentan orden de aprehensión contra "El Toro", miembro de La Familia Michoacana acusado de extorsión

El Toro esta vinculado con el fallecimiento del ex edil Francisco García Morales en Ixtapan del Oro

Cumplimentan orden de aprehensión contra "El Toro", miembro de La Familia Michoacana acusado de extorsión. FGJEM
Cumplimentan orden de aprehensión contra "El Toro", miembro de La Familia Michoacana acusado de extorsión. FGJEM
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este 27 de octubre la cumplimentación de una orden de aprehensión en contra de Ramón “N”, alias “El Toro”, señalado como integrante de La Familia Michoacana, por su probable responsabilidad en la extorsión a un comerciante de Tenango del Valle. El detenido ya había sido capturado con anterioridad por su presunta relación con el homicidio de un expresidente municipal mexiquense.

Según el comunicado de la dependencia, elementos de la FGJEM cumplimentaron una orden de aprehensión contra el sujeto y lo ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tenango del Valle, donde quedó a disposición de una autoridad judicial.

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Los hechos de extorsión en Tenango del Valle

Las indagatorias del Ministerio Público establecieron que el 30 de noviembre de 2024, la víctima, dedicada al comercio, se encontraba en su negocio ubicado en el municipio de Tenango del Valle cuando llegó “El Toro” acompañado de dos sujetos más.

Los tres hombres portaban armas de fuego y, de acuerdo con la investigación, se habrían ostentado como miembros de La Familia Michoacana.

El comerciante extorsionado fue obligado a pagar 10 mil pesos tras una exigencia inicial de 15 mil, ya que “El Toro” lo amenazó con dañarlo a él o a su familia. Los agresores huyeron del lugar inmediatamente después de recibir el dinero.

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El agente del Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes al tener conocimiento de los hechos. Tras identificar al probable responsable, solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión por el delito de extorsión que derivó en la detención de este 27 de octubre.

El antecedente: vínculo con el homicidio de un exalcalde

“El Toro” no es un nombre nuevo para las autoridades mexiquenses. El sujeto había sido detenido en una operación de la FGJEM en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, en el municipio de Ixtapan del Oro.

En aquella ocasión, Ramón “N” fue señalado como integrante de La Familia Michoacana y vinculado a la muerte del expresidente municipal de Ixtapan del Oro, Francisco García Morales, ocurrida el 25 de septiembre de 2023.

García Morales murió tras perder el control de su camioneta e impactar contra un árbol en el paraje La Rastra, en un hecho catalogado inicialmente como accidente. La Fiscalía no detalló en ese momento por qué vinculaba a “El Toro” con esa muerte.

El Ministerio Público local, de acuerdo con el mismo reporte, investigaba también la probable intervención de Ramón “N” en los delitos de secuestro y extorsión, además del homicidio.

La situación legal del detenido

Tras la captura de este 27 de octubre, Ramón “N” permanece a disposición de una autoridad judicial de Tenango del Valle, que determinará su situación legal por el delito de extorsión.

El detenido debe ser considerado inocente hasta que un órgano judicial determine lo contrario mediante una sentencia condenatoria. En caso de resultar responsable de los hechos, podría alcanzar una pena de 70 años de prisión.

La Familia Michoacana opera en el 42% del territorio mexiquense

La Familia Michoacana es el grupo delictivo con origen en Michoacán al que pertenecería “El Toro”, de acuerdo con las investigaciones de la FGJEM. La organización está liderada por los hermanos Johnny “El Pez” Hurtado Olascoaga y José Alfredo “El Fresa” Hurtado Olascoaga.

Según el mapa criminal de la propia Fiscalía del Estado de México, el grupo opera en 26 municipios mexiquenses, equivalentes al 42% del territorio estatal. El Departamento de Estado de Estados Unidos señala que La Familia Michoacana tiene su base de operaciones en el Estado de México.

Esa expansión se documentó bajo la “Operación Enjambre”, que reveló el financiamiento de gobiernos municipales hacia el grupo. Los municipios de Amanalco, Santo Tomás de los Plátanos y Tonatico habrían canalizado fondos a la organización, de acuerdo con Infobae.

La investigación derivó en la detención de siete funcionarios públicos desde finales de noviembre de 2024, entre ellos la entonces alcaldesa de Amanalco, María Elena “N”, arrestada el 22 de noviembre junto con otros seis servidores públicos. Según la FGJEM, la funcionaria sostenía reuniones periódicas con líderes de la organización y entregaba 100 mil pesos por cada acuerdo de cabildo aprobado, además de transferencias trimestrales por 1 millón de pesos provenientes de fondos públicos.

El modus operandi atribuido a “El Toro”, extorsionar comerciantes bajo la identificación del grupo, se repite en otros casos recientes en la entidad. El 26 de octubre, un juez vinculó a proceso a Alan Yair “N”, alias “El Árabe”, por extorsionar a un comerciante en Chimalhuacán bajo el mismo esquema.

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