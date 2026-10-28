Benny Ibarra revela pacto entre los miembros de Timbiriche para no hablar sobre la nueva serie

Benny evitó confirmar si vio el primer capítulo y aclaró que cualquier postura sobre la ficción deberá expresarse junto con Sasha Sokol, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza y Erik Rubín. (Instagram/ @bennyibarra)

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La nueva serie de Timbiriche volvió a abrir el álbum de recuerdos de toda una generación, aunque quienes protagonizaron esa historia en la vida real eligieron mirar el proyecto desde cierta distancia.

La ficción recupera los años en que el grupo pasó de los foros de televisión a los escenarios, con pasajes de su vida privada y vidas que crecieron frente al público.

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Seis integrantes de Timbiriche establecieron un acuerdo para no emitir declaraciones individuales sobre la serie. (Foto: Jesús Aviles/ Infobae México)

En medio de ese regreso al pasado, Benny Ibarra explicó que, junto con otros miembros de la agrupación (Sasha Sokol, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza y Erik Rubín), hizo un pacto: no hablar por separado sobre lo que aparece en pantalla.

El deslinde de seis figuras de Timbiriche precedió al acuerdo

El acuerdo anunciado por Ibarra no surgió de forma aislada. Antes de que la serie estuviera disponible, los seis artistas difundieron un comunicado para expresar distancia frente a una producción que recrea la formación del grupo, sus cambios de integrantes y episodios que atravesaron durante su juventud.

El documento estableció que ninguno participó en la creación de la ficción ni tuvo injerencia en los relatos que se presentan en pantalla. También planteó que una producción inspirada en hechos reales puede combinar sucesos conocidos con situaciones que no ocurrieron.

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Los artistas aclararon en un comunicado que no participaron en la creación ni en los relatos de la ficción. (redes sociales)

Los artistas también plantearon que una eventual reconstrucción de esa historia debería realizarse desde su propia experiencia: “La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros”.

Con la ausencia de las firmas de Thalía y Paulina Rubio, el comunicado sostuvo que, si algún día deciden hacerlo, buscarán narrarla “con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”.

Benny Ibarra evitó contar qué sintió al ver la serie

Benny Ibarra fue consultado sobre la serie después de que circularan versiones sobre su reacción al primer capítulo. El músico evitó confirmar o negar si lo vio y explicó que emitir una valoración individual iría en contra del compromiso que estableció.

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El cantante señaló que la decisión no consiste en evitar el tema, sino en impedir que cada uno responda por separado sobre una producción que toca vivencias compartidas: “Todo lo que sea de comentarios alrededor de la serie de Timbiriche, nosotros hicimos un pacto de hacerlo en conjunto”.

Enfocado en el "Nacer una vez más Tour", Benny Ibarra evitó compartir su postura sobre los episodios para no romper el pacto con la agrupación. (Ocesa)

Ibarra explicó que no podía hablar de sus sentimientos frente a la ficción sin romper ese acuerdo: “Si yo te comento mis sentimientos acerca de la serie, estaría rompiendo el pacto que hice con mis compañeros de Timbiriche”.

Finalmente, el intérprete dejó abierta la posibilidad de una postura posterior, aunque bajo una condición clara: deberá surgir de los seis artistas y no de declaraciones aisladas: “Cualquier comunicación referente a eso va a ser siempre en conjunt y por respeto a la voluntad de la banda”.

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El uso de la marca, las regalías y un posible regreso sumaron otro frente para Timbiriche

El estreno también abrió un debate sobre el nombre Timbiriche. Erik Rubín explicó que Televisa conserva la titularidad de la marca y que los integrantes deben negociar autorizaciones para emplearla en conciertos, reencuentros u otros proyectos.

Rubín señaló que esos acuerdos pueden incluir participaciones en contenidos audiovisuales: “Hemos llegado a deals donde nos lo prestan y a cambio hacemos un especial de televisión o cosas así”.

Benny Ibarra contempla un posible reencuentro musical en 2028 y descarta desarrollar una bioserie propia. (Foto: Captura de pantalla)

Al ser consultado sobre si los seis artistas reciben regalías por la serie, Erik respondió de forma directa: “Nada”. La cuestión de la marca, de todos modos, transita un camino distinto al deslinde sobre el uso de sus identidades en la ficción.

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Por su parte, mientras continúa con el Nacer Una Vez Más Tour, Benny Ibarra dejó abierta la posibilidad de un reencuentro hacia 2028 y descartó interés personal en desarrollar una bioserie propia: “No me hace cosquillas, la verdad. Yo prefiero armar una gira padre, a eso sí le pones todo tu corazón”.

Así, la historia de Timbiriche sigue en disputa entre lo que la ficción muestra y lo que sus protagonistas están dispuestos a contar.