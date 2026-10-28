México

Capturan a "La China", ex Policía Estatal de Tamaulipas ligada a la masacre de 19 migrantes en Camargo

Las victimas eran 16 guatemaltecos, un salvadoreño y dos mexicanos

Capturan a "La China", ex Policía Estatal de Tamaulipas ligada a la masacre de 19 migrantes en Camargo. EFE/STR / @FGJ_Tam
Capturan a "La China", ex Policía Estatal de Tamaulipas ligada a la masacre de 19 migrantes en Camargo. EFE/STR / @FGJ_Tam
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas (FGJET) detuvo a Berenice “N”, alias “La China” o “La Sheena”, exintegrante de la extinta Policía Estatal de la entidad, por su probable participación en el homicidio calificado de 19 migrantes ocurrido en el municipio de Camargo en enero de 2021.

La captura se concretó el lunes 26 de octubre de 2026 en la colonia Albañiles, en el municipio de Altamira, mediante una orden de aprehensión otorgada por una Jueza de Control. Tras el procedimiento, la detenida quedó a disposición de la autoridad competente.

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La masacre de Camargo y los hechos de 2021

El caso conocido como la masacre de Camargo se remonta al 22 de enero de 2021, cuando un grupo de 16 guatemaltecos, un salvadoreño y dos mexicanos fueron asesinados mientras viajaban por la brecha Santa Anita, en el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, cerca de Camargo.

Fotografía que muestra uno de los vehículos donde fueron halladoas 19 personas calcinadas en un paraje de la ciudad de Camargo en el estado norteño de Tamaulipas (México). EFE/STR/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS
Fotografía que muestra uno de los vehículos donde fueron halladoas 19 personas calcinadas en un paraje de la ciudad de Camargo en el estado norteño de Tamaulipas (México). EFE/STR/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

En la persecución y el ataque habrían participado integrantes del entonces Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas. El hecho generó condena internacional y derivó en 20 órdenes de aprehensión, la mayoría ya cumplimentadas.

Detalles del hallazgo y la investigación forense

Los cuerpos de las víctimas fueron localizados en una brecha del ejido Santa Anita, cerca de los límites con el estado de Nuevo León, dentro de una camioneta Chevrolet Silverado que presentaba 113 impactos de bala. Quince cuerpos se encontraban en la caja del vehículo, dos en la cabina y dos más cerca de las puertas del piloto y el copiloto.

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En el mismo sitio fue abandonada una segunda camioneta, una Toyota Sequoia, que también resultó incendiada. Pese a la cantidad de disparos registrados en la escena, no se hallaron casquillos percutidos en el lugar.

Hallaron 19 cuerpos en Tamaulipas narco
(Foto: Twitter/@FuriaNegra7)

Los policías involucrados recogieron la mayoría de los casquillos antes de huir, en un intento por ocultar su participación en los hechos. En un primer momento, los agentes señalados declararon que únicamente habían encontrado los cadáveres ya calcinados, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía de Tamaulipas. Esa versión fue desmentida durante el proceso judicial que derivó en las condenas de 2023.

La agencia AP documentó que cinco migrantes guatemaltecos sobrevivieron al ataque y permanecieron bajo protección en Estados Unidos, según confirmó en su momento el entonces presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. Los restos de 16 víctimas de nacionalidad guatemalteca fueron repatriados a ese país semanas después del hallazgo, donde familiares los recibieron en la capital antes de trasladarlos a sus comunidades de origen en el departamento de San Marcos.

Avance de las investigaciones y condenas previas

El titular de la FGJET, Jesús Eduardo Govea Orozco, señaló que con la detención de Berenice “N” suman once las personas capturadas por su presunta participación en el asesinato y la incineración de los cuerpos de los 19 migrantes. El funcionario precisó que aún faltaría por detenerse a una persona más implicada en los hechos.

Ese mismo año 12 personas fueron condenadas a 50 años de prisión por los hechos registrados en el ejido Santa Anita, culpables de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia.

Aunque se tiene conocimiento que más de 20 policías participaron en los hechos, sólo 12 fueron procesados por la masacre de Camargo. (X/@FGJTam)
Aunque se tiene conocimiento que más de 20 policías participaron en los hechos, sólo 12 fueron procesados por la masacre de Camargo. (X/@FGJTam)

Entre los procesados por el caso se encuentra José Arturo Alfaro Acuña, exintegrante del extinto Grupo de Operaciones Especiales, quien se fugó en abril de este año tras una audiencia. Las autoridades de Tamaulipas ofrecieron entonces una recompensa de 300 mil pesos por información que condujera a su captura, y en septiembre fue recapturado, por lo que ahora enfrenta dos cargos.

Situación procesal y compromiso institucional

La FGJET no precisó el papel que la exagente habría tenido en los hechos ni la fecha de su próxima audiencia. La responsabilidad de Berenice “N” deberá determinarse conforme al proceso judicial en curso.

En su comunicado, la Fiscalía refrendó su compromiso de investigar los delitos que atentan contra la vida, procurar justicia para las víctimas y combatir la impunidad, con estricto apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos.

La dependencia estatal señaló que continuará con las investigaciones para procurar justicia en el caso, que a casi seis años de ocurrido mantiene abiertos procesos judiciales contra varios de los implicados en la masacre de Camargo.

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