México

Las 5 mejores verduras para combinar el huevo y potencializar sus beneficios

Además de ser una preparación accesible y rápida, permite adaptar los ingredientes a lo que haya en casa

Plato con huevos revueltos, tomates cherry, champiñones, espinacas, cebolla morada y una rebanada de pan integral. Al lado, un cuenco con especias.
Un plato de huevos revueltos con tomates cherry, champiñones, espinacas y cebolla morada se acompaña con una rebanada de pan integral tostado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El huevo con verduras es una opción para sumar proteína, fibra, vitaminas y minerales desde el desayuno.

Combinaciones como espinaca, pimiento, brócoli, jitomate o champiñones ayudan a dar mayor volumen y variedad al platillo, sin depender de embutidos o exceso de grasas.

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Además de ser una preparación accesible y rápida, permite adaptar los ingredientes a lo que haya en casa.

Un omelette, unos huevos revueltos o una tortita de huevo con verduras pueden acompañarse con tortilla de maíz, frijoles o pan integral para completar la comida.

Es por eso que aquí te contamos cuáles son los beneficios de combinar estos nutrientes y cómo hacerlo de mejor manera.

Un plato blanco con polenta amarilla, trozos de tomate rojo, calabacín verde, pimiento rojo y amarillo, espinaca y un huevo frito espolvoreado con pimienta negra.
Un plato de polenta cremosa se sirve con verduras salteadas y un huevo frito cuya yema se derrama suavemente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las 5 mejores verduras para combinar el huevo y potencializar sus beneficios

Cualquier verdura puede ser buena para combinar con huevo; sin embargo, la mejor combinación es la que suma fibra, vitaminas, minerales y variedad a la proteína del huevo, sin cargar el platillo de sal, mantequilla o embutidos.

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Entre cinco opciones que destacan por su buena combinación:

  1. Espinaca: Aporta folato y vitamina K. Va bien en omelette, huevos revueltos o tortitas de huevo. La American Heart Association incluye la espinaca entre las verduras recomendadas para añadir al huevo.
  2. Pimiento rojo o verde: Destaca por su vitamina C. Medio pimiento rojo crudo aporta alrededor de 95 mg de esta vitamina, según los NIH. Úsalo salteado en huevos a la mexicana o como relleno de un omelette.
  3. Brócoli: Suma fibra, vitamina C, vitamina K y folato. Conviene cocerlo al vapor o saltearlo poco antes de incorporarlo a los huevos, para conservar mejor sus nutrientes.
  4. Jitomate: Aporta vitamina C y compuestos antioxidantes. Combina bien con huevo revuelto, en salsa o en una ensalada con huevo cocido.
  5. Champiñones: Dan volumen, textura y pocos carbohidratos. Son una opción práctica para mezclar con espinaca y huevo en un desayuno o comida ligera; la American Heart Association propone esa combinación.

Una fórmula sencilla: 2 huevos + 1 a 2 tazas de verduras + poca grasa para cocinar. Si buscas una comida más completa, acompáñala con tortilla de maíz, frijoles o pan integral.

Si tomas anticoagulantes como warfarina, consulta a tu médico antes de aumentar mucho y de forma repentina las verduras de hoja verde, por su contenido de vitamina K.

Trozos de brócoli crudo de color verde distribuidos sobre una superficie de madera con vetas pronunciadas.
Varios ramilletes de brócoli crudo cortado reposan sobre una superficie de madera como ingredientes de cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ideas de platillos con huevo y verduras ideales para un desayuno fácil y saludable

  1. Omelette de espinaca y queso panela Bate 2 huevos con pimienta. Cocina la espinaca con un poco de ajo, agrega el huevo y queso panela. Dobla el omelette y acompaña con tortilla de maíz.
  2. Huevos revueltos con pimiento y cebolla Saltea tiras de pimiento rojo o verde con cebolla. Añade 2 huevos batidos y cocina a fuego bajo. Puedes terminar con aguacate y salsa verde.
  3. Tortitas de brócoli con huevo Pica brócoli cocido al vapor y mézclalo con huevo, un poco de avena molida, sal y pimienta. Forma tortitas y cocínalas en sartén con poco aceite. Sirve con ensalada.
  4. Huevos en salsa de jitomate Licúa jitomate, ajo, cebolla y chile al gusto. Cocina la salsa y abre dos espacios para poner los huevos. Tapa el sartén hasta que la clara cuaje. Acompaña con frijoles.
  5. Huevos revueltos con champiñones Saltea champiñones rebanados con cebolla y epazote. Cuando suelten su jugo, agrega los huevos batidos. Sirve con nopales asados o pan integral.
Plato con huevos revueltos, pimiento y cebolla, dos tostadas, una taza de café, un vaso de zumo y un tenedor sobre una mesa de madera.
Un plato de huevos revueltos con pimiento y cebolla se acompaña de pan tostado, café y zumo de naranja sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin duda esta guía puede ayudarte para tener siempre desayunos saludables y saciantes que cumplan las reglas del plato del buen comer.

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