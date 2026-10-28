El huevo con verduras es una opción para sumar proteína, fibra, vitaminas y minerales desde el desayuno.
Combinaciones como espinaca, pimiento, brócoli, jitomate o champiñones ayudan a dar mayor volumen y variedad al platillo, sin depender de embutidos o exceso de grasas.
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Además de ser una preparación accesible y rápida, permite adaptar los ingredientes a lo que haya en casa.
Un omelette, unos huevos revueltos o una tortita de huevo con verduras pueden acompañarse con tortilla de maíz, frijoles o pan integral para completar la comida.
Es por eso que aquí te contamos cuáles son los beneficios de combinar estos nutrientes y cómo hacerlo de mejor manera.
Cuáles son las 5 mejores verduras para combinar el huevo y potencializar sus beneficios
Cualquier verdura puede ser buena para combinar con huevo; sin embargo, la mejor combinación es la que suma fibra, vitaminas, minerales y variedad a la proteína del huevo, sin cargar el platillo de sal, mantequilla o embutidos.
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Entre cinco opciones que destacan por su buena combinación:
- Espinaca: Aporta folato y vitamina K. Va bien en omelette, huevos revueltos o tortitas de huevo. La American Heart Association incluye la espinaca entre las verduras recomendadas para añadir al huevo.
- Pimiento rojo o verde: Destaca por su vitamina C. Medio pimiento rojo crudo aporta alrededor de 95 mg de esta vitamina, según los NIH. Úsalo salteado en huevos a la mexicana o como relleno de un omelette.
- Brócoli: Suma fibra, vitamina C, vitamina K y folato. Conviene cocerlo al vapor o saltearlo poco antes de incorporarlo a los huevos, para conservar mejor sus nutrientes.
- Jitomate: Aporta vitamina C y compuestos antioxidantes. Combina bien con huevo revuelto, en salsa o en una ensalada con huevo cocido.
- Champiñones: Dan volumen, textura y pocos carbohidratos. Son una opción práctica para mezclar con espinaca y huevo en un desayuno o comida ligera; la American Heart Association propone esa combinación.
Una fórmula sencilla: 2 huevos + 1 a 2 tazas de verduras + poca grasa para cocinar. Si buscas una comida más completa, acompáñala con tortilla de maíz, frijoles o pan integral.
Si tomas anticoagulantes como warfarina, consulta a tu médico antes de aumentar mucho y de forma repentina las verduras de hoja verde, por su contenido de vitamina K.
Ideas de platillos con huevo y verduras ideales para un desayuno fácil y saludable
- Omelette de espinaca y queso panela Bate 2 huevos con pimienta. Cocina la espinaca con un poco de ajo, agrega el huevo y queso panela. Dobla el omelette y acompaña con tortilla de maíz.
- Huevos revueltos con pimiento y cebolla Saltea tiras de pimiento rojo o verde con cebolla. Añade 2 huevos batidos y cocina a fuego bajo. Puedes terminar con aguacate y salsa verde.
- Tortitas de brócoli con huevo Pica brócoli cocido al vapor y mézclalo con huevo, un poco de avena molida, sal y pimienta. Forma tortitas y cocínalas en sartén con poco aceite. Sirve con ensalada.
- Huevos en salsa de jitomate Licúa jitomate, ajo, cebolla y chile al gusto. Cocina la salsa y abre dos espacios para poner los huevos. Tapa el sartén hasta que la clara cuaje. Acompaña con frijoles.
- Huevos revueltos con champiñones Saltea champiñones rebanados con cebolla y epazote. Cuando suelten su jugo, agrega los huevos batidos. Sirve con nopales asados o pan integral.
Sin duda esta guía puede ayudarte para tener siempre desayunos saludables y saciantes que cumplan las reglas del plato del buen comer.
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