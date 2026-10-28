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Addis Tuñón anuncia en vivo que deja “De Primera Mano”: conoce la razón de su salida

La conductora anunció en vivo que deja el programa de espectáculos de Imagen Televisión

Addis Tuñón se volvió madre por adopción - México 16 de septiembre
Addis Tuñón anuncia en vivo que deja “De Primera Mano”: conoce la razón de su salida(Instagram/@addistunon)
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Addis Tuñón anuncia en vivo su salida de “De Primera Mano” para emprender un nuevo proyecto profesional, y confirma que este viernes 30 de octubre será su último día frente a las cámaras del programa de espectáculos que comparte con Gustavo Adolfo Infante.

La conductora dio la noticia durante una reciente emisión del noticiero de espectáculos de Imagen Televisión, donde sorprendió tanto a sus compañeros como a la audiencia. Según relató, la decisión llegó después de una conversación con los ejecutivos del canal.

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“Dejo ‘De primera mano’. Tengo un proyecto que me da mucha ilusión y no es que ‘De primera mano’ no me la dé, la verdad es que soy muy feliz compartiendo diariamente con mis compañeros y amigos”, declaró Tuñón en la emisión de este martes 27 de octubre.

Addis Tuñón no detalla en qué consiste su nuevo proyecto

(Captura YouTube: Imagen Televisión)
(Captura YouTube: Imagen Televisión)

La presentadora evitó dar pormenores sobre la naturaleza de su próxima etapa profesional. Solo adelantó que se trata de una oportunidad que le permitirá “perseguir nuevos sueños y concretar objetivos que tenía pendientes”, según lo comentado en el programa en vivo.

Addis Tuñón prometió ofrecer más información sobre el proyecto este viernes, jornada que coincide con su despedida oficial del programa. Hasta entonces, continuará con su agenda habitual junto al resto del equipo.

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La conductora deja abierta la puerta a un regreso

Durante su mensaje, la presentadora reconoció el trabajo de la productora del programa, a quien describió como “la mujer más joven en producir un programa de espectáculos”. También dejó entrever la posibilidad de reincorporarse en el futuro.

Durante la transmisión del programa de espectáculos De Primera Mano de Imagen Televisión, la conductora Addis Tuñón anuncia en vivo su salida de la producción. Acompañada en el foro por Gustavo Adolfo Infante y el resto de los presentadores, la periodista informa sobre el cierre de su etapa en la emisión para dar paso a un nuevo proyecto en su trayectoria profesional.

“Espero que Dios, el tiempo y mi trabajo me permitan volver aquí”, expresó Addis Tuñón. La frase sugiere que su salida no sería definitiva, aunque no ofreció una fecha ni condiciones para un eventual regreso.

La conductora también reflexionó sobre la importancia de perseguir metas personales: “Estas razones por las que dejó ‘De primera mano’ también espero que sean bendición para mi familia, para mi carrera, y se vale soñar, se vale querer ser lo que uno desea, ir más allá”.

La salida de Addis Tuñón se da en el contexto del litigio legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia

La salida de Tuñón ocurre mientras el programa cubre el litigio legal entre Imelda Garza Tuñón y Maribel Guardia, tema en el que la conductora ha intervenido en distintas ocasiones durante las emisiones. No existe, hasta el momento, evidencia que vincule ambos hechos de forma directa.

Quién es Addis Tuñón, la nueva tutora del nieto de Maribel Guardia y parentesco con Imelda (RS)
Quién es Addis Tuñón, la nueva tutora del nieto de Maribel Guardia y parentesco con Imelda (RS)

El equipo de De Primera Mano está conformado por Gustavo Adolfo Infante, Erika González y Lalo Carrillo, además de la propia Addis Tuñón. El periodista Infante ha señalado en entrevistas previas con Excélsior que el trabajo en equipo con sus compañeros es “el que le da la satisfacción de informar a la gente”.

Por el momento, la producción del programa no ha emitido un comunicado oficial sobre el relevo en la conducción ni sobre quién podría ocupar el lugar que deja Tuñón a partir de la próxima semana.

¿Quién es Addis Tuñón?

Addis Tuñón es periodista, conductora de televisión y actriz de doblaje mexicana, originaria de Chihuahua. Tiene más de 25 años de trayectoria en medios de comunicación nacionales e internacionales.

Trabajó en Radio Fórmula, Univisión, Telemundo y Central Entertainment. Actualmente es conductora estelar del programa De Primera Mano, en Imagen Televisión, junto a Gustavo Adolfo Infante. Se especializa en periodismo de espectáculos y farándula mexicana.

Addis Tuñon
(Instagram/@deprimeramanoitv)

También incursionó en el doblaje: prestó su voz para adaptar al español cintas internacionales y películas animadas, aunque esta faceta se encuentra inactiva en la actualidad.

¿Qué parentesco tienen Addis Tuñón e Imelda Tuñón?

Addis Tuñón es reconocida públicamente y en documentos legales como tía de Imelda Garza Tuñón (viuda de Julián Figueroa), sin embargo, no existe un parentesco biológico comprobado; su vínculo es afectivo y se originó tras conocerse en proyectos profesionales, al notar que compartían el apellido “Tuñón”.

Un juez penal la designó como tutora legal definitiva de José Julián, hijo de Imelda y Julián, lo que desplazó a Maribel Guardia de esa responsabilidad. En su nuevo rol, Tuñón ya solicitó la remoción de Marco Chacón como albacea del menor.

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