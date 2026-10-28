Ricardo Trevilla supervisa tropas de la Defensa en Mazatlán luego del hallazgo de presuntos restos humanos al exterior del Ayuntamiento

Ricardo Trevilla al centro de un despliegue por el puerto de Mazatlán. Crédito: Defensa

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El General Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), realizó este 27 de octubre una visita de supervisión a las tropas de la jurisdicción de la III Región Militar con sede en Mazatlán, Sinaloa, acompañado por autoridades militares.

El recorrido formó parte de una gira anunciada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien publicó a las 8:44 horas, a través de su cuenta en la red social X, que el titular de la Defensa acudiría a Sinaloa este martes como parte de una agenda coordinada del Gabinete de Seguridad.

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La publicación se dio casi tres horas después de que, alrededor de las 6:00 horas, elementos de seguridad recibieran el reporte del hallazgo de una hielera con presuntos restos humanos a las afueras de la oficina de Ingresos del Ayuntamiento, lo que derivó en la movilización de corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

El General Trevilla verificó el despliegue en Mazatlán

De acuerdo con comunicados difundidos por las cuentas oficiales del Gabinete de Seguridad y de la Secretaría de la Defensa Nacional, la visita tuvo como objetivo verificar las condiciones en las que el personal del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Guardia Nacional cumplió sus misiones en la entidad.

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El General Trevilla Trejo supervisó el despliegue operativo en territorio sinaloense y sostuvo reuniones de trabajo con mandos territoriales de la Secretaría de la Defensa Nacional con jurisdicción en Sinaloa.

Ricardo Trevilla en el acto de supervisión. Crédito: Defensa

Durante los encuentros, el funcionario evaluó e impulsó acciones y estrategias orientadas a preservar la seguridad en beneficio de la sociedad sinaloense.

Según imágenes publicadas por la cuenta oficial de la Defensa en la red social X, la visita incluyó una reunión de trabajo con mandos militares en una sala; una caminata del General Trevilla Trejo junto a tropas armadas por calles de Mazatlán; y un acercamiento con personal militar al interior de una instalación de campaña, donde el general verificó las condiciones de alojamiento del personal desplegado.

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García Harfuch anunció una agenda coordinada del Gabinete de Seguridad en Sinaloa

Harfuch informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizarían esa semana una agenda coordinada de visitas de supervisión en Sinaloa.

El funcionario precisó que el secretario de la Defensa acudiría este martes, mientras que las Secretarías de Seguridad y de Marina realizarían sus respectivas visitas en días distintos de la semana.

García Harfuch detalló que la agenda contempló supervisar los despliegues, conocer de primera mano las necesidades de la Policía Estatal y de las policías municipales de Culiacán y Mazatlán, revisar el funcionamiento del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) y el terreno previsto para la construcción del nuevo penal de máxima seguridad en la entidad.

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El funcionario subrayó que las visitas formaron parte de “una misma estrategia, con objetivos compartidos y coordinación permanente entre las instituciones federales y las autoridades estatales y municipales”.

Esto se sabe sobre la hielera con presuntos restos humanos en el Palacio Municipal de Mazatlán

Personal de guardia del Palacio Municipal de Mazatlán, ubicado en la calle Guillermo Nelson, entre las avenidas 21 de Marzo y General Ángel Flores, alertó alrededor de las 6:00 horas de este martes 27 de octubre sobre la presencia de una hielera con presuntos restos humanos en los portales del inmueble. Junto al hallazgo quedó una cartulina con un mensaje cuyo contenido las autoridades reservaron.

Reportes extraoficiales señalan que el contenido sería una cabeza humana, aunque hasta el momento las autoridades han reservado la información y evitan confirmarlo.

Al lugar arribó personal de seguridad de los tres niveles de gobierno, quienes resguardaron el perímetro y desplegaron un operativo en el edificio de gobierno municipal.

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La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informó que el Grupo Interinstitucional se desplegó de forma rápida para ofrecer seguridad a los trabajadores y a las personas que acuden a realizar trámites al Ayuntamiento.

Mensaje de las autoridades estatales tras la localización de la hielera. Crédito: Redes Sociales

La dependencia dio vista a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para que iniciara las investigaciones correspondientes y señaló que las fuerzas de seguridad coadyuvan de manera competente en las indagatorias.

Asimismo, la SSP destacó que la situación estaba bajo control en la zona, por lo que las actividades se desarrollaron con tranquilidad, y reafirmó su compromiso de mantener informada a la sociedad. La dependencia hizo un llamado a la ciudadanía a reportar cualquier hecho a los números de emergencia 911 y 089, este último de forma anónima.

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Gabino Ulises Jacobo Guerrero, secretario de seguridad municipal, declaró a medios que el personal de vigilancia del Palacio informó a sus mandos superiores, quienes a su vez dieron parte a la Fiscalía General del Estado como autoridad competente para realizar las indagatorias. Explicó que, hasta el momento, corresponde a la Fiscalía determinar lo relacionado con el hallazgo.

Gabino Jacobo informó a medios cómo se enteró de la hielera en el palacio municipal. Crédito: Redes Sociales

Jacobo Guerrero señaló que, ante hallazgos de este tipo, el personal policial no toca el objeto por la posibilidad de que se trate de algún artefacto. Sobre la ubicación exacta de los restos, el funcionario indicó que el reporte que recibió fue “al interior o ahí en la puerta de la oficina, por ahí”, y precisó que corresponderá a la investigación determinar el lugar exacto y las condiciones en que quedaron los restos.

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El funcionario añadió que el reporte del hallazgo en el Palacio Municipal le llegó casi al mismo tiempo en que atendía otro aviso simultáneo, sobre un aseguramiento de armamento por parte de la Policía y el hallazgo de una toma clandestina en otro punto de la ciudad.

Por su parte, la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez condenó el hecho en rueda de prensa y evitó profundizar en el contenido del mensaje localizado junto a los restos, “por respeto a las investigaciones”.

Estrella Palacios condenó el hallazgo en rueda de prensa. (Imagen ilustrativa) Crédito: Redes sociales

La alcaldesa afirmó: “Condenamos estos hechos, los reprobamos y cualquier expresión de violencia o intimidación, independientemente a cualquier persona o por alguna circunstancia, no importa a quién esté dirigida, no la vamos a aceptar y no la vamos a normalizar”.

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Palacios Domínguez rechazó además que el Ayuntamiento minimizara u ocultara lo sucedido y señaló que la administración municipal reforzaría las acciones de seguridad con respaldo del Gobierno del Estado y de la Federación.