EEUU intensifica la lucha contra los cárteles en ambos lados de la frontera: Johnson destaca avances en seguridad

El diplomático Ronald Johnson afirmó que la estrategia binacional tiene como fin cortar los recursos de las bandas criminales. REUTERS/Luis Cortes

Guardar

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó este 27 de octubre que 13 personas —11 estadounidenses y dos mexicanos— fueron arrestadas por presuntamente proporcionar vehículos robados en Estados Unidos a cárteles en México como parte de la Operación Southbound Takedown.

Las autoridades de Estados Unidos recuperaron 29 vehículos con un valor superior a 1.1 millones de dólares, según Johnson. Seguridad Nacional indicó que los automóviles eran utilizados en operaciones de los cárteles y advirtió que quienes los transporten hacia México serán procesados conforme a la ley.

PUBLICIDAD

Johnson afirmó que la operación busca desmantelar las redes criminales y cortar sus recursos. Seguridad Nacional señaló que varios de los cárteles involucrados están designados como organizaciones terroristas extranjeras.

Departamento de Justicia acusa a 13 personas de llevar autos robados a México

La pesquisa estadounidense sostuvo que la red entregaba los automóviles del lado mexicano a individuos presuntamente vinculados con organizaciones criminales. Foto: Departamento de Justicia de EEUU

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 13 personas de trasladar vehículos robados hacia México, donde presuntamente eran entregados a personas vinculadas con cárteles y otras organizaciones criminales.

La investigación, denominada Operación Southbound Takedown, identificó robos de autos particulares y de alquiler en distintos puntos del país para llevarlos a la frontera por El Paso, Texas.

Información en desarrollo