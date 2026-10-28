Mariana Ochoa asegura que diseñadores de moda ya no quieren a Gema Garoa tras burlarse de su vestido

Gema Garoa criticó a Mariana Ochoa por usar un vestido "naco"

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Mariana Ochoa volvió a hablar sobre su conflicto con Gema Garoa, originado dentro de La Casa de los Famosos México 2026, al asegurar que varios diseñadores de moda decidieron apartarse de la actriz después de que ella se burlara públicamente de uno de sus vestidos durante el programa.

“Esta chava no sabe en los problemas que se está metiendo porque no tiene ni idea de los diseñadores que me están apoyando. Ningún diseñador va a querer trabajar con ella y dicho y hecho”, declaró Ochoa, ganadora de la competencia, en entrevista reciente.

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La cantante, exintegrante de OV7, sostuvo que algunos profesionales de la moda se posicionaron a su favor tras el episodio y perdieron interés en colaborar con Gema Garoa, quien terminó en el quinto lugar del reality.

El conflicto por el vestido ocurrió durante la quinta gala de eliminación

Gema Garoa y Aldo Rendón se burlaron del atuendo de Mariana Ochoa. (Captura de pantalla YouTube)

La disputa entre ambas tiene su origen en la quinta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026, celebrada el 30 de agosto, cuando Gema Garoa criticó frente a las cámaras el vestido morado que Mariana Ochoa lució esa noche.

“El vestido más naco y horrible que trae Mariana es lo más naco que han visto mis ojos, parece de Casa Sharon de ahí de McAllen”, dijo Garoa durante la transmisión en vivo.

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El comentario generó una fuerte reacción en redes sociales, donde distintos usuarios calificaron la actitud de la actriz como clasista, al centrar su crítica en el supuesto origen económico de la prenda en lugar de su diseño.

Aldo Rendón se sumó a las burlas contra la cantante

Minutos después de que Mariana Ochoa se salvara de la eliminación, Gema Garoa la atacó a sus espaldas. (Captura de pantalla YouTube)

El stylist Aldo Rendón acompañó a Gema Garoa durante los comentarios sobre el vestido y agregó calificativos adicionales contra Mariana Ochoa, en una conversación que las cámaras del reality captaron sin que la cantante lo notara en ese momento.

“Parece Cenicienta de esas... el vestido ese, por favor, ni una gringa de Wisconsin se lo pone en una boda”, expresó Rendón entre risas, de acuerdo con las imágenes retomadas de la transmisión del programa.

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El stylist también lanzó frases más directas contra la cantante: “Es una gata naca, inmunda, asquerosa... No la quieren ni los de OV7. ¿Por qué la vamos a querer nosotros?”, dijo.

El diseñador real de la prenda defendió su trabajo tras la polémica

Quién es el diseñador mexicano del vestido “naco” que Gema Garoa le criticó a Mariana Ochoa (Redes Sociales)

Tras el escándalo, trascendió que el vestido pertenecía al diseñador mexicano Felipe Alvarado, luego de que usuarios en redes sociales especularan erróneamente que la prenda correspondía a la marca Nicole + Felicia.

“El vestido que Mariana Ochoa portó es una creación del diseñador Felipe Alvarado, diseñador mexicano que apuesta por la alta costura como una forma de expresión, identidad y arte”, señaló el propio Felipe Alvarado en un mensaje publicado en sus redes sociales.

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El diseñador defendió además la intención detrás de su trabajo frente a las críticas recibidas: “la moda no siempre busca aprobación; a veces busca provocar, contar una historia y dejar huella”, expresó en la misma publicación.

Aldo Rendón no quiere trabajar con Mariana Ochoa

(Captura de pantalla )

El distanciamiento entre Mariana Ochoa y el entorno cercano a Gema Garoa continuó semanas después del final del reality, cuando el estilista Aldo Rendón desmintió públicamente otra declaración de la cantante relacionada con una supuesta oferta laboral.

Rendón negó haber buscado a Ochoa para encargarse de su vestuario en presentaciones futuras, y calificó de falsas las versiones que lo colocaban como solicitante de empleo ante la cantante.

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“Ve mi currículum, sí vestiría a quien sea, pero si va a cantar en un Auditorio Nacional, no en un bar de la esquina de tu casa para siete personas, lo lleno yo”, expresó el estilista, descartando así cualquier posibilidad de integrarse al equipo de trabajo de la cantante.

Gema Garoa cuestionó semanas antes la victoria de Mariana Ochoa

Mariana Ochoa contenta por ganar el reality show (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de que trascendieran las declaraciones sobre los diseñadores, Gema Garoa ya había cuestionado públicamente el triunfo de Mariana Ochoa en el reality, durante una entrevista en el podcast “La mesa del tijereo”.

La actriz, que terminó en quinto lugar de la competencia, aseguró que notó un trato desigual en el área de estilismo durante los preparativos de la gala final, lo que la llevó a sospechar que el resultado ya estaba definido de antemano.

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“Yo subo, toda pendeja y les digo: ‘¿me pueden pintar aunque sea lo del flequito?’ Y me dijeron ‘no, lo que pasa es que estos los son de Mariana’. Entonces dije, ¿por qué yo no?”, relató Garoa sobre el episodio relacionado con el servicio de maquillaje.