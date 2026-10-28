El conmovedor mensaje de Ari Gameplays tras la muerte de El Komanche: “Nadie me preparó para este dolor”

La creadora regiomontana publicó una carta de despedida para Komanche. (IG: arigameplays)

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La influencer Ari Gameplays despide a Carlos Mauricio Gómez, conocido como El Komanche, con una carta en redes sociales. La streamer dedicó un mensaje al creador salvadoreño tras su localización sin vida en Monterrey.

El deceso del streamer de 30 años ocurrió el domingo 25 de octubre en una vivienda de Paseo de las Cumbres. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abierta la carpeta bajo la clasificación de muerte a reserva de autopsia.

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El pronunciamiento de la creadora de contenido llega luego de que el último mensaje en la cuenta de X de Komanche, publicado el 19 de octubre, superó los 9 millones de visualizaciones entre usuarios de plataformas digitales.

Abril Garza Alonso, mejor conocida como Ari Gameplays, compartió una carta pública en su cuenta oficial de Instagram para fijar postura ante la noticia y recordar la relación de amistad que construyeron dentro del gremio de los videojuegos.

El mensaje de despedida dedicado a Komanche

La streamer señaló que no había palabras suficientes para expresar sus sentimientos tras la noticia.

“Komanche, nadie me preparó para vivir con el dolor de ya no tenerte, y sé que no existirán palabras suficientes para expresar todo lo que estoy sintiendo en este momento”, escribió Ari Gameplays en su publicación.

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La regiomontana afirmó que la percepción en redes sociales no reflejaba la totalidad de la personalidad del streamer en el ámbito privado.

“Muchos no te conocían como yo te conocía. Eres un espectáculo de persona. Podías estar atravesando tus propias batallas y siempre encontrabas la manera de estar presente para quienes te necesitaban”, sostuvo la creadora.

Ari Gameplays agradeció el tiempo de convivencia que ambos compartieron durante sus proyectos en plataformas digitales y lamentó la brevedad de esa etapa.

“Gracias por dejarme conocerte de verdad, por hacerme parte de tu vida y por regalarme tantos momentos que voy atesorar por siempre. Te disfruté todo lo que pude y, aunque daría cualquier cosa por tener más tiempo contigo, me siento profundamente afortunada de haber coincidido contigo en esta vida”, añadió.

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En la parte final del texto, la streamer aludió a una promesa de baile y a las expresiones de apoyo mutuo que solían dedicarse.

“No sé cuándo volveré a verte, pero te ruego que, cuando llegue ese momento, me saques a bailar apenas me veas. Estés donde estés, hoy te encomiendo a la Virgencita como tú tantas veces lo hiciste conmigo. Le pido que te abrace, que te cuide y que te dé toda la paz que mereces”, redactó Garza.

La publicación concluyó con una despedida personal: “Descansa en paz mi Komi y que Dios te tenga en su gloria. Te voy a querer y a extrañar toda mi vida”.

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Ari Gameplays, compartió una carta pública para recordar la relación de amistad que construyeron. (IG: arigameplays)

La amistad que construyeron entre eventos y transmisiones

La relación entre Komanche y la creadora regiomontana se consolidó a través de múltiples proyectos en plataformas de videojuegos y encuentros presenciales del gremio en México y el extranjero.

Ambos coincidieron en eventos masivos de la comunidad digital, como los Squid Craft Games, además de compartir directos informales y partidas colaborativas donde mostraron un trato de confianza cotidiana que trascendió la pantalla.

La cercanía llevó al streamer salvadoreño a integrarse al círculo social de la familia de Garza en Monterrey, vínculo que también incluyó colaboraciones frecuentes con su hermana, la streamer Ama Blitz.

El Komanche, Ari Gameplays y Rivers durante una transmisión - (X)

La llamada viral entre ambos creadores en diciembre de 2025

Tras la difusión del fallecimiento, usuarios de plataformas digitales viralizaron un fragmento de una transmisión en vivo que data del 25 de diciembre de 2025.

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En ese directo emitido en Facebook, Komanche detectó que Ari Gameplays había comenzado a transmitir cerca de la 1:00 de la madrugada y decidió llamarla por teléfono para jugarle una broma.

El streamer fingió una emergencia médica con gritos reiterados de auxilio, lo que provocó que Ari interrumpiera su partida de juego para intentar asistirlo.

Al percatarse de que se trataba de un engaño, la influencer expresó el afecto que le tenía con una frase que cobró fuerza tras su deceso: “Sabes que si te pasa algo, me pasa algo a mí, ¿no?”.

Komanche respondió en ese momento con agradecimientos y le reiteró su cariño, antes de que ambos cerraran la llamada entre risas compartidas con sus respectivas audiencias.

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Tras la difusión del fallecimiento, usuarios de plataformas digitales viralizaron un fragmento de una transmisión en vivo que data del 25 de diciembre de 2025. (Intagram/@elkomanche)

La preocupación previa de la comunidad por Ari Gameplays

Antes de que Ari Gameplays publicara su carta, seguidores de la creadora manifestaron inquietud en redes debido a su ausencia de publicaciones tras los reportes del domingo.

Diversos comentarios pidieron no presionar a la influencer para emitir declaraciones públicas inmediatas y solicitaron respetar su proceso de duelo.

Su hermana, la streamer Ama Blitz, publicó un mensaje de condolencias horas antes, sumándose a las expresiones de creadores como AuronPlay, Ibai Llanos y Alana Flores.

El mensaje de Ari Gameplays se sumó a las expresiones de creadores como AuronPlay, Ibai Llanos y Alana Flores. (Instagram)

Los primeros reportes periciales en Nuevo León señalaron que el cuerpo de Komanche presentó lesiones compatibles con suspensión y descartaron huellas visibles de violencia en la escena del hallazgo.

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Las autoridades periciales de Nuevo León continúan con los estudios forenses para determinar la causa oficial de muerte y proceder con la entrega de los restos a la familia del streamer, mientras sus seguidores organizan homenajes digitales en las distintas plataformas donde transmitió sus contenidos.