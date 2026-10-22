Guillermo Ochoa confiesa que estuvo cerca de jugar para Pumas pero una llamada telefónica cambió su destino

Tras no decantarse por el Club Universidad Nacional, el exarquero debutó con las Águilas en 2004, integró el plantel campeón del Clausura 2005 y defendió la portería azulcrema entre 2019 y 2022. REUTERS/Daniel Becerril

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Antes de convertirse en una leyenda del Club América, Guillermo Ochoa pudo haber comenzado su camino en el Club Universidad Nacional.

El exguardameta recordó que, cuando tenía 10 años y su familia se mudó a la Ciudad de México, su padre buscó una escuela de futbol para inscribirlo. Una diferencia entre dos horarios terminó por llevarlo a Coapa.

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Guillermo Ochoa debutó en la primera división con las Águilas en 2004 e integró el plantel que obtuvo el campeonato del Clausura 2005. (Foto: Instagram/yosoy8a)

Aquella decisión, tomada entre la salida de clases y los trayectos por la capital, definió el vínculo del arquero con el club donde debutó como profesional en 2004.

La anécdota, relatada durante una entrevista con integrantes de Fuerza Regida aparece además mientras Ochoa prepara su regreso al Coloso de Santa Úrsula para recibir un homenaje de las Águilas.

Guillermo Ochoa estuvo a media hora de ser jugador de Pumas

Ochoa llegó a la Ciudad de México por el trabajo de su padre. El futbol era una afición que quería practicar, aunque todavía no imaginaba que esa búsqueda juvenil terminaría por abrirle la puerta de una carrera profesional.

La primera alternativa fue Pumas. Guillermo salía de la escuela a las 14:30 horas, pero los entrenamientos universitarios comenzaban a las 15:30 horas, un margen que complicaba el traslado hasta las instalaciones del club.

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Guillermo Ochoa relata que una diferencia de media hora en los horarios escolares definió su ingreso al Club América en lugar de Pumas. EFE/José Méndez

El padre del entonces niño encontró otra posibilidad en América, donde la escuela de futbol iniciaba actividades a las 16:00 horas. Esa media hora extra permitió que el futuro portero llegara a tiempo y comenzara su proceso en las categorías azulcremas.

La diferencia de horario quedó grabada en la memoria del exarquero, quien recordó la conversación que sostuvo con su padre al llegar a la capital: “Nunca creí que iba a jugar futbol, pero yo se lo pedí a mi papá, le dije: ‘Consígueme una escuela’, y estuve a 30 minutos de jugar en los Pumas”.

Antes de ser ídolo del América, el exarquero se identificaba con Atlas

La revelación sobre Pumas también abrió un capítulo de la infancia de Ochoa en Guadalajara. Aunque uno de sus tíos entrenaba con Chivas, el entonces niño no desarrolló una afinidad especial por el conjunto rojiblanco.

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Su primera identificación con un equipo surgió por un amigo aficionado al Atlas. Memo lo acompañaba al estadio cada 15 días, una rutina que lo acercó a los rojinegros antes de que su familia se mudara a CDMX.

Antes de su mudanza a la Ciudad de México, el arquero simpatizaba con Atlas debido a las visitas continuas al estadio con un amigo de la infancia. REUTERS/John Sibley

El exportero explicó que esa cercanía nació en las gradas y no en una tradición familiar: “Yo siempre iba con uno de mis mejores amigos, él era rojinegro, le iba al Atlas y cada 15 días íbamos al estadio; me hice del Atlas cuando era chico”.

En este sentido, la llegada a la capital cambió esa ruta. El futbol dejó de ser una salida de fin de semana y pasó a ocupar las tardes de Guillermo Ochoa, primero en las fuerzas básicas del América y después en el primer equipo.

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Guillermo Ochoa volverá al Estadio Azteca para recibir un homenaje

El exguardameta volverá a encontrarse con la afición azulcrema este domingo 25 de octubre, cuando las Águilas reciban a Pachuca. El reconocimiento llevará el lema “Por S13mpre”, una referencia al dorsal 13 que acompañó a Ochoa durante sus años en Coapa.

América difundió videos con atajadas del exportero y mensajes de seguidores que anticipan el homenaje.

El acto tendrá carácter ceremonial . La jornada busca repasar el paso del arquero por América , sin que exista un anuncio sobre una vuelta al futbol profesional o una participación oficial en el partido.

Con las Águilas, Memo debutó en 2004, integró el plantel campeón del Clausura 2005 y tuvo una segunda etapa entre 2019 y 2022. Por ello, el club prepara un reconocimiento para repasar ese recorrido.

El Club América organiza un reconocimiento titulado "Por S13mpre" para el exportero en el Estadio Azteca durante el partido ante Pachuca. (Instagram/ @yosoy8a)

Así, el homenaje reunirá a Guillermo Ochoa con la afición que lo acompañó desde su debut y durante sus dos etapas con el club. La vuelta a Coapa tendrá un contraste inevitable: antes de portar el 13 del América, el ídolo estuvo a media hora de vestir los colores universitarios.