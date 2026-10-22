Kunno asegura que el papá de una amiga le coqueteó: teorizan que fue Pepe Aguilar

Kunno contó detalles sobre el coqueteo de el papá de una amiga (IG: papikunno)

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Kunno reveló durante su participación en La Granja VIP 2026 que el papá de una amiga le coqueteó en el pasado, al grado de tocarlo mientras le mostraba sus tatuajes y pedirle después que no contara el episodio. El relato circuló entre usuarios de redes que relacionaron la historia con Pepe Aguilar, sin que el influencer confirmara esa identidad.

El creador de contenido forma parte del equipo “La resistencia” dentro del reality de TV Azteca, junto a Manelyk y Azalia “la Negra”. Fue en una charla con sus compañeros donde contó la anécdota, surgida de una etapa en la que se quedó en casa de una amiga.

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El hombre elogiaba su físico y terminó tocando sus tatuajes

El nuevo Kunno. (Instagram)

Kunno relató que todo comenzó cuando el señor le dijo que se le veían bien los jeans y después hizo comentarios sobre su cuerpo, específicamente sobre sus piernas. La conversación avanzó hasta los tatuajes que tiene en el torso, los cuales terminó mostrándole directamente.

Según contó el influencer, mientras le enseñaba los tatuajes el hombre llegó a tocarlo, situación que describió entre risas y que, según dijo, le provocó cosquillas. Después, al llegar a casa, el padre de su amiga le pidió discreción.

Kunno también narró que, durante su estancia en esa casa por el proyecto laboral, el señor siempre intentaba “sacarle plática”. Al preguntarle si su amiga llegó a sospechar del comportamiento de su padre, el influencer respondió que, a su consideración, sí.

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“Nos da la noche y (su amiga dice): ‘¿Dónde duerme Kunno?’ Y él (el papá) dice: ‘Si se siente incómodo, que duerma en el cuarto’... en el cuarto de él”, relató el creador de contenido, señalando que el hombre le ofrecía que durmiera junto a él cuando se quedaba en esa casa.

Kunno nunca mencionó nombres en su relato

(FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM)

El influencer evitó en todo momento identificar al hombre o a la amiga de quien hablaba, por lo que oficialmente se desconoce la identidad de la persona involucrada en la anécdota. Esa ausencia de nombres abrió espacio para que los usuarios comenzaran a especular en redes sociales.

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Entre las teorías que circularon, la más repetida señaló a Pepe Aguilar como el posible protagonista del episodio. La asociación surgió principalmente por la cercanía que Kunno mantiene con Ángela Aguilar, hija del cantante.

Otro sector de internautas desacreditó la teoría al señalar que Kunno ubicó el coqueteo durante su etapa estudiantil, periodo en el que, hasta donde se sabe públicamente, el influencer no conocía todavía a la familia Aguilar. Ese dato cronológico debilitó la hipótesis entre varios seguidores del reality.

Hubo también quienes optaron por burlarse directamente de Kunno y calificaron la anécdota como poco creíble. Según esos comentarios, el influencer “quiere ser el centro de atención en todo” y actúa bajo la idea de que “todos quieren estar con él”, por lo que dudaron de la veracidad del relato completo.

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La amistad entre Kunno y Ángela Aguilar explica buena parte de la teoría

(Captura de pantalla @Kunno)

La cercanía que alimentó las especulaciones tiene origen en 2021, cuando Kunno y Ángela Aguilar se conocieron durante la entrega de los Premios Juventud. “La conocí en unos premios, en los Juventud, porque yo conducía y ella estaba ahí; yo ya la conocía, pero no en persona”, contó el influencer sobre ese primer encuentro.

Según relató Kunno, aquella interacción surgió de una publicación espontánea: “Subí historias disque llorando y la etiqueté. Empezamos a coincidir en eventos. No nos volvimos a separar”, explicó sobre el inicio de una relación que se mantiene hasta la fecha.

El propio influencer ha contado que, tras ese primer contacto, Ángela Aguilar lo invitó a un evento en la Ciudad de México donde conoció al resto de la familia, incluido Pepe Aguilar, quien según su relato le mostró apoyo desde ese momento. “Pepe siempre me defendió, siempre me dijo: ‘Él claro que va a estar aquí y es parte de la familia’”, recordó Kunno en una entrevista anterior.

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Kunno ha defendido públicamente a Ángela Aguilar y a Christian Nodal

(Captura de pantalla @kunno / @angela_aguilar_)

La cercanía entre ambos se ha traducido en respaldo público constante. Durante su paso previo por La Casa de los Famosos de Telemundo, Kunno defendió a Ángela Aguilar frente a los cuestionamientos sobre su relación con Christian Nodal, negando versiones sobre una supuesta infidelidad dentro de la pareja.

Esa postura se repitió semanas antes del episodio del presunto coqueteo, cuando Kunno aseguró en La Granja VIP que una frase atribuida a Ángela Aguilar, conocida como “fan de tu relación”, correspondía a una edición digital y no a una declaración real de la cantante. “Ella es muy linda, es un gran ser humano”, dijo el influencer al referirse a su amiga durante esa conversación.

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