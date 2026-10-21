El mensaje de Checo Pérez que emocionó a Guadalajara: “Aquí guardo recuerdos y sueños”

El mexicano recordó sus sueños y recuerdos de su natal Guadalajara (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El corredor mexicano, Sergio Michel Pérez Mendoza, más conocido como Checo Pérez, comenzará a ser local por las próximas semanas. La Fórmula Uno iniciará su recorrido en el continente americano, partiendo con el Gran Premio de los Estados Unidos.

Una semana después, Sergio Pérez apunta a una marca histórica en el Gran Premio de la Ciudad de México: 300 Grandes Premios en el Máximo Circuito desde su debut en el 2011 con la escudería Sauber, motivo que hará especial su participación en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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Cuando Checo Pérez escucha la palabra México, en su mente aparece la ciudad de Guadalajara, donde ha vivido recuerdos únicos que quiso compartir este miércoles 21 de octubre con sus millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

“No importa cuántos viajes y carreras haga en mi vida, siempre extraño mis lugares favoritos de Guadalajara. Aquí guardo recuerdos y sueños que no se podrían lograr en ningún otro lugar”, dedicó Checo Pérez.

El jalisciense publicó una serie de fotografías donde resalta la hermosura ciudad de Guadalajara. En su pie de página, Checo Pérez está de gala junto a un grupo de mariachis que representan el alma de la identidad tapatía y mexicana.

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Checo atendió una conferencia en Guadalajara, Jalisco. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Continúa la imagen de la Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima, conocida como la Catedral de Guadalajara, localizada en el centro histórico de Jalisco. Luego muestra el kiosko de la plaza principal de Tlaquepaque, en el área metropolitana de Guadalajara. La postal muestra una presentación de mariachi, una de las postales habituales de ese municipio.

Asimismo, Checo Pérez visualizó la escultura de bronce de un mariachi que se encuentra en Tlaquepaque, Jalisco. Dicha obra representa una de las figuras tradicionales vinculadas con la música regional mexicana en esa zona del área metropolitana de Guadalajara.

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Por otra parte, Sergio Pérez, además de llevar la pasión por el automovilismo, el futbol también le transmite emoción. En Guadalajara hay varios equipos que militan en las principales ligas del balompié nacional.

Tendrá doble cita en las que tomará el rol de local. EFE/Carlos Ramirez

El estadio Jalisco es sede de partidos de la Primera División de México. Checo rindió tributo al recinto en su misma publicación además del mural en la cúpula del antiguo Congreso de Jalisco, actual sede del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA).

Con esas fotografías Sergio Pérez Mendoza expresó su vínculo con la ciudad de Guadalajara, donde nació y dio sus primeros pasos en el automovilismo hasta convertirse en el mejor piloto mexicano de todos los tiempos en la Fórmula Uno.

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Checo Pérez contará con apoyo nacional en los Grandes Premios de Estados Unidos y México

El piloto tapatío volverá a correr en la CDMX. REUTERS/Henry Romero

Sergio Pérez definió las carreras en Estados Unidos y México como “nuestras dos carreras de casa” durante la gira de Asia. Su escudería Cadillac Fórmula One Team será local nuevamente en este 2026 tras el festejo del Gran Premio de Miami.

Una semana después, Checo Pérez correrá en la Ciudad de México después de un año fuera de la Fórmula Uno. Estoy muy contento y muy ilusionado", expresó el tapatío en entrevista con Danielle Dithurbide.

“Regresé con muchas dudas a la Fórmula Uno y ya después de unos meses no tengo duda que fue la mejor decisión volver, estoy contento con mi proyecto nuevo que es Cadillac y con muchas ganas de ver a toda la afición que ha sido increíble conmigo”, destacó Sergio Pérez.

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El Gobierno CDMX invitó al Show Run de Checo Pérez en F1 (Karina Hernández / Infobae)

La cercanía geográfica entre Texas y México facilita el desplazamiento de aficionados que siguen al piloto de Guadalajara desde distintas ciudades mexicanas. El ambiente que rodea al Gran Premio de Austin suele anticipar la llegada de la Fórmula Uno al Autódromo Hermanos Rodríguez, una cita que Pérez Mendoza no quiere faltar por la celebración de sus 300 Grandes Premios en el Gran Circo.

“Muy especial, aparte es una locura, celebró mi Gran Premio 300 en México. Todo lo que tuvo que haber pasado, perderme carreras, que se cancelaron, todo lo que ha pasado para celebrar mi carrera 300en México, en mi país es algo que ni en mi mejor de los sueños lo hubiera imaginado”, admitió el Ministro de Defensa.

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Resultados de Checo Pérez en el Gran Premio de los Estados Unidos

(Foto: X/redbullracing)

Sergio Checo Pérez acumula doce apariciones en el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, entre 2012 y 2024. Su mejor resultado fue la tercera posición del 2021, con Red Bull Racing.

2012: 11° lugar con Sauber .

2013: 7° sitio con McLaren .

2014: abandono con Sahara Force India .

2015: 5° cupo con Sahara Force India .

2016: 8° puesto con Sahara Force India .

2017: 8° escalón con Sahara Force India .

2018: 8° ubicación con Sahara Force India .

2019: 10° plaza con Racing Point .

2021: 3° posición con Red Bull Racing .

2022: 4° peldaño con Red Bull Racing .

2023: 4° ocupación con Red Bull Racing .

2024: 7° lugar con Red Bull Racing.

Resultados de Checo Pérez en México

El piloto mexicano Checo Pérez cumple un año de su llegada a Cadillac F1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Checo registra seis resultados entre los diez primeros lugares. Entre sus antecedentes destacados en el Autódromo Hermanos Rodríguez resaltan los podios del 2021 y 2022, finalizando en la tercera posición con la escudería Red Bull Racing.

2015: 8° lugar con Sahara Force India .

2016: 10° sitio con Sahara Force India .

2017: 7° escalón con Sahara Force India .

2018: abandono con Force India por problemas de frenos.

2019: 7° cupo con Racing Point .

2020: no se disputó el Gran Premio de México .

2021: 3° posición con Red Bull Racing .

2022: 3° posición con Red Bull Racing .

2023: abandono con Red Bull Racing tras un incidente en la primera vuelta.

2024: 17.º lugar con Red Bull Racing.