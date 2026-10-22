México

Vive el Xantolo sin salir de la CDMX: fecha, horario y cómo entrar gratis a la celebración de Día de Muertos

Una ofrenda tradicional de la Huasteca, cuadrillas y un trío de Tantoyuca formarán parte del Festival de Xantolo que llegará al Museo de la Ciudad de México

Patio colonial con pancarta del Festival de Xantolo, bailarines con máscaras, músicos con violines y una ofrenda con flores y alimentos.
El Museo de la Ciudad de México se transformará en sede de una celebración dedicada al Xantolo, la tradición de Día de Muertos de la Huasteca. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Festival de Xantolo llevará las tradiciones huastecas de Día de Muertos al Museo de la Ciudad de México el domingo 25 de octubre.

La jornada incluirá una ofrenda tradicional, música y presentaciones de cuadrillas; comenzará a las 11:00 am, tendrá entrada libre y estará abierta para público de todas las edades, con cupo limitado a 150 personas.

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La cuarta edición se denomina Movimiento Sonoro y propone un acercamiento a las expresiones culturales de la Huasteca sin salir de la capital.

El Festival de Xantolo llegará al Centro Histórico el 25 de octubre

La sede recibirá una programación centrada en la música, la danza y las formas de memoria vinculadas con el Día de Muertos.

La propuesta se presenta bajo la frase “Donde se transforman los palacios en altar”. El lema acompaña un programa que recupera expresiones de la Huasteca, una región donde el Xantolo forma parte de las celebraciones dedicadas a quienes han fallecido.

El festival será una alternativa para las personas que quieran conocer una ofrenda huasteca y presenciar presentaciones de cuadrillas en la Ciudad de México.

Las actividades iniciarán a las 11:00 am y terminarán a las 4:30 pm. La programación se extenderá por más de cinco horas, con bloques consecutivos de música y danza.

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La celebración no está planteada como un evento nocturno. Quienes busquen asistir deberán organizar su visita durante la mañana o la tarde del domingo.

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El festival será una alternativa para las personas que quieran conocer una ofrenda huasteca y presenciar presentaciones de cuadrillas en la Ciudad de México. FOTO: PEDRO ANZA /CUARTOSCURO.COM

Actividades y horarios del Festival de Xantolo

El programa iniciará con la ceremonia de apertura y reunirá actividades hasta el cierre de la tarde. Estos son los horarios anunciados:

  • 11:00 am: Inauguración.
  • 11:30 am: Presentación de ofrenda tradicional de la Huasteca.
  • 12:00 pm: Ensamble Movimiento Sonoro.
  • 12:45 pm: Cuadrilla Movimiento Sonoro, Ciudad de México.
  • 1:20 pm: Cuadrilla Mo Yolo, Metepec, Estado de México.
  • 2:00 pm: Cuadrilla Femenil Raíces Huastecas, Huejutla, Hidalgo.
  • 2:30 pm: Cuadrilla Movimiento Sonoro, Ciudad de México.
  • 3:15 pm: Trío Miyauaxochil, Tantoyuca, Veracruz.
  • 4:30 pm: Cierre del evento.

La presentación de la ofrenda comenzará a las 11:30 am. Quienes tengan interés particular en esta tradición pueden considerar ese horario para organizar su llegada.

El bloque de cuadrillas comenzará a las 12:45 pm. Después habrá una presentación procedente de Metepec y otra vinculada con Huejutla, Hidalgo.

Qué se debe considerar antes de asistir al museo

El festival se realizará en la colonia Centro, por lo que resulta conveniente revisar la ruta de traslado antes de salir. Las personas que planeen permanecer durante toda la jornada también pueden considerar que el programa finalizará después de cinco horas de actividades.

El cupo limitado puede influir en el ingreso, especialmente porque se trata de una actividad gratuita programada para domingo. Llegar con anticipación puede facilitar el acceso antes de que se complete la capacidad anunciada.

La programación concentra la mayor cantidad de participaciones desde el mediodía hasta media tarde.

El Festival de Xantolo será una opción de Día de Muertos para quienes quieran acercarse a las tradiciones huastecas mediante una propuesta gratuita, familiar y de horario diurno en el Centro Histórico.

Cómo llegar al Museo de la Ciudad de México

El Museo de la Ciudad de México se encuentra en Pino Suárez 30, en el Centro Histórico. La estación Pino Suárez del Metro es una de las opciones cercanas para llegar al recinto y tiene conexión con las líneas 1 y 2.

Otra alternativa es la estación Zócalo/Tenochtitlán, de la Línea 2, desde donde se puede caminar hacia el museo. Antes de salir, conviene revisar el estado del servicio, ya que las estaciones pueden registrar cierres temporales o modificaciones operativas.

Quienes utilicen el Metrobús pueden descender en la estación Museo de la Ciudad, correspondiente a la Línea 4 en su Ruta Sur. Esta parada se localiza junto al recinto y permite llegar directamente a la sede del Festival de Xantolo.

También puede utilizarse la estación Pino Suárez de la Línea 4 del Metrobús. Desde cualquiera de estas alternativas, es recomendable planear el traslado con anticipación debido al cupo limitado del evento.

Antes de acudir, también conviene mantenerse atento a los canales oficiales del Museo de la Ciudad de México. A través de sus redes sociales pueden difundirse cambios de última hora en los horarios, el acceso, el cupo disponible o la programación de las actividades.

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