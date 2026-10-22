México

Édgar Vivar se someterá a una cirugía y deja listo su testamento: quiénes serían sus familiares beneficiados

El actor que dio vida al Señor Barriga en el Chavo del 8 nunca tuvo hijos, ni se casó; pero dejó en orden su testamento previo a la operación

Edgar Vivar
/ @24_morelos
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Édgar Vivar, reconocido actor que dio vida al Señor Barriga en el Chavo del 8, será sometido a una cirugía de columna en el 2027, y confesó recientemente que ya dejó listo su testamento previniendo posibles conflictos entre sus familiares.

El intérprete de 77 años, recordado por sus papeles en los programas de Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, aseguró que no tiene muchos bienes y explica que la intervención busca corregir una desviación en su columna.

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“Todo se reduce a una sola palabra: edad. Tengo desviada la columna, entonces tienen que hacerme rectificación de columna, pero son seis meses de reposo”, señala el actor durante el encuentro con la prensa mexicana.

Qué le pasó a Édgar Vivar

Edgar Vivar en la actualidad, con un peso de 68 kilos
Edgar Vivar en la actualidad, con un peso de 68 kilos

El actor habló públicamente de su condición de salud por primera vez en mayo de 2026, cuando reconoció que utiliza medicamentos y tratamientos de estimulación eléctrica para controlar las molestias en la espalda. Estas terapias le permitieron mantener parte de sus actividades, aunque reconoció que redujo sus desplazamientos.

La cirugía de rectificación de columna representa el siguiente paso tras meses de manejo con fármacos y electroestimulación. El procedimiento quirúrgico, programado para junio de 2027, requerirá un periodo posterior de recuperación de aproximadamente seis meses, tiempo en el que el actor permanecerá alejado de escenarios y sets de grabación.

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Édgar Vivar no le teme a la cirugía

El actor aclara que organizar su testamento no equivale a una despedida ni a una decisión motivada por miedo al quirófano. Afirma confiar en el especialista que lo atenderá y describe la pausa profesional como un “retiro involuntario”, del que espera regresar una vez concluida su recuperación.

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“Voy con toda la confianza del mundo, el cirujano es bueno. La última palabra es de acá arriba, pero la disposición ya la tengo”, expresa Vivar sobre el procedimiento que enfrentará.

Sobre la fecha de la intervención, el actor añade: “Es en junio, en junio me voy a hacer. Voy a tener que quedarme de retiro involuntario, pero está bien. Dios permita que así sea. Mi voluntad es esa”.

Quiénes serían los beneficiados del testamento, Édgar Vivar no tiene hijos

Edgar Vivar confirmó que ya dejó organizada la administración de sus bienes, aunque no ofrece detalles sobre quiénes recibirán su patrimonio. “Mis propiedades son muy pocas realmente y los bienes que tengo ya están, todo está fríamente calculado ya. Está administrado ya todo, declara el actor.

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El intérprete no está casado y no tiene hijos, de acuerdo con la información disponible sobre su vida personal. Nace el 28 de diciembre de 1948 en la Ciudad de México, hijo del ingeniero civil Ángel Vivar y de Elia Villanueva Falcón.

Édgar es el mayor de cuatro hermanos: Enrique, Ricardo y Marcela. Sin descendencia directa, sus hermanos figuran entre los familiares más cercanos del actor, por lo que podrían ser los beneficiarios, aunque no existe confirmación oficial sobre si son parte de las disposiciones testamentarias.

La trayectoria de Édgar Vivar continúa pese a la pausa anunciada

Édgar Vivar mantiene vínculo activo con el entretenimiento más allá de su personaje original en El Chavo del 8. Desde 2021 forma parte del elenco principal de la serie Vecinos, donde interpreta a Hipólito Menchaca, hermano gemelo del personaje principal.

Edgar Vivar hizo una referencia a la serie El Chavo del 8 (Foto: captura de pantalla/video.televisa.com)
Edgar Vivar hizo una referencia a la serie El Chavo del 8 (Foto: captura de pantalla/video.televisa.com)

El actor, también médico especializado en obstetricia y ginecología por la Universidad Iberoamericana, deja claro que su prioridad inmediata es atender la salud antes de retomar proyectos profesionales. Mientras llega la fecha de la cirugía, continúa con sus compromisos habituales y mantiene sus asuntos personales resueltos.

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