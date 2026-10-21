México

Fiscalía CDMX obtiene nuevas vinculaciones a proceso contra el líder de “La Glendisa” y un operador identificado como “El Esfera” por homicidio

Las autoridades capturaron a ambos imputados meses atrás por otros delitos y permanecían recluidos en penales capitalinos

El Esfera y El Glenda enfrentan un nuevo proceso por homicidio. Crédito: FGJCDMX
El Esfera y El Glenda enfrentan un nuevo proceso por homicidio. Crédito: FGJCDMX
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Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a Eduardo “N”, alias “El Glenda”, y a Daniel “N”, alias “El Esfera”, por su probable participación en el homicidio de un hombre ocurrido el 14 de septiembre de 2025 en la alcaldía Iztapalapa. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) identificó a Eduardo “N” como presunto líder del grupo delictivo “La Glendisa” y a Daniel “N” como uno de sus operadores.

Ambos imputados ya se encontraban recluidos por otros procesos penales cuando la Policía de Investigación (PDI) ejecutó las nuevas órdenes de aprehensión, el pasado 14 de octubre, dentro de los reclusorios donde cumplían prisión preventiva. Un día después, el 15 de octubre, el juez resolvió su vinculación por el homicidio calificado y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Un ataque con arma de fuego dentro de una camioneta desató la investigación

Según datos revelados este 21 de octubre por la FGJCDMX, la víctima del crimen por el que son acusados permanecía dentro de una camioneta estacionada cuando presuntamente “El Esfera” se acercó, lo amenazó de muerte y lo golpeó. Después, “El Glenda” y otros dos hombres habrían disparado contra el hombre, quien murió a causa de las heridas.

Para reconstruir los hechos, el Ministerio Público recabó testimonios y dictámenes periciales en criminalística, fotografía y química. Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía capitalina revisaron videograbaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y de cámaras particulares, además de realizar diligencias de reconocimiento que permitieron identificar a los presuntos responsables.

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Una mano sostiene una pistola semiautomática negra que dispara, con humo y chispas visibles en la boca del cañón. Se observa parte de una manga oscura.
El crimen ocurrió el pasado 14 de septiembre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esos datos de prueba, el agente del Ministerio Público obtuvo las órdenes de aprehensión contra ambos. La PDI las ejecutó mientras Eduardo “N” permanecía interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y Daniel “N” en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde ya cumplían prisión preventiva por otras causas.

“El Glenda” acumuló tres procesos por homicidio en poco más de dos años

Eduardo “N” fue capturado el 14 de agosto de 2026 en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, en un operativo coordinado entre autoridades capitalinas y mexiquenses. Esa aprehensión respondió a un homicidio ocurrido el 4 de junio de 2024 en la colonia Rubén Jaramillo, conocida como predio Yagüelito, en Iztapalapa, donde la víctima recibió varios disparos mientras se encontraba en la vía pública y murió por una herida en el abdomen.

Tras su detención, Eduardo “N” también fue vinculado a proceso por otro homicidio cometido en marzo de 2026, igualmente en Iztapalapa. Con la resolución del 15 de octubre, el presunto líder de “La Glendisa” sumó un tercer proceso por homicidio calificado en un lapso de dos años.

La Fiscalía capitalina señaló a “El Glenda” como uno de los principales generadores de violencia en el oriente de la ciudad y lo vinculó con actividades de narcomenudeo y extorsión además de los homicidios que se le atribuyen.

“El Esfera” ya enfrentaba procesos por narcomenudeo, tentativas de homicidio y robo agravado

Daniel “N” fue detenido el 22 de julio de 2026 en un inmueble de la alcaldía Tláhuac, durante un cateo ejecutado por la PDI en coordinación con la Guardia Nacional tras una denuncia ciudadana que señalaba el domicilio como punto de venta de droga. En el lugar, los agentes aseguraron dosis de narcóticos y seis teléfonos celulares.

Dos días después, el 24 de julio, un juez lo vinculó a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y le impuso prisión preventiva con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. En esa ocasión, la Fiscalía ya lo identificaba como presunto integrante de “La Glendisa”, grupo con presencia principal en Iztapalapa.

Antes de la nueva vinculación por homicidio, Daniel “N” también enfrentaba procesos por dos tentativas de homicidio y robo agravado en pandilla. Con la resolución del 15 de octubre, el operador acumuló un cuarto delito dentro de su expediente penal.

La Fiscalía capitalina reiteró que continuará las indagatorias para identificar a otros posibles integrantes de grupos generadores de violencia relacionados con homicidios y delitos de alto impacto en el oriente de la ciudad.

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