EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 21 de octubre

Trabajadores del IMSS marchan hoy 21 de octubre en CDMX: esta es la ruta
Trabajadores activos y pensionados del IMSS preparan este miércoles una segunda marcha nacional que partirá a las 15:00 horas desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI, con posible destino hacia la sede central del instituto o el Zócalo capitalino. La movilización surge tras el rechazo al incremento salarial del 6.8% ofrecido por las autoridades y la exigencia de destitución del líder sindical Rafael Olivos.
Cierres viales previstos en Reforma, Cuauhtémoc y Viaducto
Si el contingente avanza hacia el Zócalo, las autoridades anticipan afectaciones en avenidas como Paseo de la Reforma, Cuauhtémoc, Calzada de Tlalpan, Viaducto y Eje 3 Oriente. Se prevén concentraciones adicionales frente a la sede nacional del instituto.
Entre los tramos con mayor riesgo de cierre están Paseo de la Reforma —cerca del número 476, zona Insurgentes—, avenida Cuauhtémoc a la altura del Centro Médico, Viaducto Río de la Piedad y Eje 3 Oriente.
Las autoridades capitalinas recomiendan rutas alternas por Circuito Interior, avenida Chapultepec, Dr. Vértiz, Eje 4 Sur o Periférico.
Familiares de personas desaparecidas e integrantes de colectivos de búsqueda bloquearon desde las 11:00 horas de ayer la autopista México-Toluca, a la altura de Plazas Outlet Lerma, para exigir avances en las investigaciones y respuestas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).