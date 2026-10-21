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EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 21 de octubre

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11:16 hsHoy

Trabajadores del IMSS marchan hoy 21 de octubre en CDMX: esta es la ruta

Workers of Mexico's main social security institutionm, IMSS, members of Mexico's teachers' union CNTE and others participate in a march to demand higher salaries, better working conditions and investment in infrastructure, with the Angel of Independence in the background, in Mexico City, Mexico, October 13, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Workers of Mexico's main social security institutionm, IMSS, members of Mexico's teachers' union CNTE and others participate in a march to demand higher salaries, better working conditions and investment in infrastructure, with the Angel of Independence in the background, in Mexico City, Mexico, October 13, 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Trabajadores activos y pensionados del IMSS preparan este miércoles una segunda marcha nacional que partirá a las 15:00 horas desde el Centro Médico Nacional Siglo XXI, con posible destino hacia la sede central del instituto o el Zócalo capitalino. La movilización surge tras el rechazo al incremento salarial del 6.8% ofrecido por las autoridades y la exigencia de destitución del líder sindical Rafael Olivos.

Cierres viales previstos en Reforma, Cuauhtémoc y Viaducto

Si el contingente avanza hacia el Zócalo, las autoridades anticipan afectaciones en avenidas como Paseo de la Reforma, Cuauhtémoc, Calzada de Tlalpan, Viaducto y Eje 3 Oriente. Se prevén concentraciones adicionales frente a la sede nacional del instituto.

Entre los tramos con mayor riesgo de cierre están Paseo de la Reforma —cerca del número 476, zona Insurgentes—, avenida Cuauhtémoc a la altura del Centro Médico, Viaducto Río de la Piedad y Eje 3 Oriente.

Las autoridades capitalinas recomiendan rutas alternas por Circuito Interior, avenida Chapultepec, Dr. Vértiz, Eje 4 Sur o Periférico.

10:49 hsHoy

Bloquean la autopista México-Toluca en Lerma por más de 17 horas: colectivos exigen avances en búsqueda de desaparecidos

Familiares de personas desaparecidas y colectivos exigen respuestas de la Fiscalía mexiquense y la intervención de su titular, José Luis Cervantes Martínez

Manifestación autopista México-Toluca Lerma Edomex madres buscadoras (especial)
Manifestación autopista México-Toluca Lerma Edomex madres buscadoras (especial)

Familiares de personas desaparecidas e integrantes de colectivos de búsqueda bloquearon desde las 11:00 horas de ayer la autopista México-Toluca, a la altura de Plazas Outlet Lerma, para exigir avances en las investigaciones y respuestas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

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