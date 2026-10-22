Secretaría de Obras niega que Línea 5 del Cablebús CDMX cambie su trazo pese a manifestaciones vecinales (X/ @ClaraBrugadaM)

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El trazo de la Línea 5 del Cablebús difícilmente cambiará pese a las protestas de vecinos de Álvaro Obregón, advirtió el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse), Raúl Basulto Luviano, quien señaló que la decisión sobre cualquier modificación corresponde a la Secretaría de Movilidad, no a la dependencia que ejecuta la obra.

Desde que el gobierno de la Ciudad de México presentó el proyecto de la Línea 5 del Cablebús que irá de Mixcoac a la Magdalena Contreras pasando por Álvaro Obregón, algunos vecinos han evidenciado su preocupación y desacuerdo por la obra, ya que las columnas se ubicarán en colonias donde los habitantes se niegan a ceder parte de sus terrenos y calles para estos trabajos. Incluso, han realizado manifestaciones y bloqueos en las colonias donde se construirá el Cablebús para exigir que las autoridades consideren el proyecto.

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Basulto explicó ante la prensa que la Secretaría de Movilidad (Semovi) realiza los estudios que definen el recorrido y que Obras y Servicios interviene solo cuando existe un trazo definitivo. Añadió que las estaciones están ubicadas en predios o espacios públicos donde, a juicio de las autoridades, no afectan la circulación.

El secretario precisó que los postes sí pueden ajustarse algunos metros a lo largo de la ruta si los acuerdos con los residentes lo permiten. Las conversaciones incluyen identificar espacios públicos disponibles o, de ser necesario, adquirir terrenos privados para instalar esas estructuras.

Estas son las estaciones de la Línea 5 del Cablebús (YouTube/ Clara Brugada Molina)

Instalación de postes del Cablebús no derribará árboles

Sobre las preocupaciones ambientales, Basulto afirmó que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) no ha autorizado el derribo de árboles para las obras del Cablebús. Los ejemplares que requieran retirarse estarán considerados para trasplante, conforme a los estudios de impacto ambiental.

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Por su parte, el secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, informó ante el Congreso de la Ciudad de México que el gobierno mantiene mesas permanentes de diálogo con habitantes de Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Benito Juárez, alcaldías que próximamente tendrán una línea del Cablebús. Según el funcionario, la línea conectará a más de 160,000 habitantes de 26 colonias, y pidió que las críticas al proyecto no se utilicen con fines políticos ni deriven en expresiones de clasismo.

Cravioto también dio a conocer que este año el gobierno sostuvo más de cinco mil mesas de trabajo ciudadanas, 50% más que el año anterior, sobre vivienda, obras públicas, proyectos de Cablebús y temas laborales.

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Línea 5 del Cablebús ya modificó su trazado para agregar una nueva estación

La Secretaría de Obras mostró los trabajos de cimentación y construcción de la futura estación Mixcoac de la Línea 5 del Cablebús, ubicada en la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez. En el lugar, personal de obra realiza labores con maquinaria pesada y armado de estructuras de acero para la infraestructura de transporte público de la Ciudad de México (X/ @SOBSECDMX)

El Gobierno de la CDMX modificó el trazado de la Línea 5 del Cablebús a inicios de año, esto para facilitar los traslados en zonas altas, por lo que agregó una estación más. Fue por medio de redes sociales que se revelaron detalles de los nuevos planos para el trazado de la ruta de la Línea 5 del Cablebús CDMX.

Las imágenes fueron difundidas en redes sociales por la cuenta SNT Movilidad Urbana, mientras que el responsable de la Semovi, Ulises García Nieto, informó que el ramal hacia la parte alta de San Bartolo abarcará 24 pueblos y colonias de Magdalena Contreras, 23 colonias de Álvaro Obregón y seis colonias de Benito Juárez.

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El mapa colocado en la zona donde ya comenzó la obra civil contempla 12 estaciones: Mixcoac, Olivar del Conde, Santa Lucía, Dr. Enrique Cabrera, Pueblo de Tetelpan, Glaciar, El Tanque, Barros Cierra, Oasis, El Oyamel, Lomas de Era y San Bartolo Ameyalco. Olivar del Conde será la nueva estación, la cual se ubicará entre Mixcoac y Santa Lucía, para así evitar la prologada distancia entre las estaciones.

¿Cómo van las obras de la Línea 5 del Cablebús?

Gobierno CDMX presentó el proyecto de las líneas 4, 5 y 6 del Cablebús (X/ @ClaraBrugadaM)

La Línea 5 del Cablebús ya inició su construcción para unir el CETRAM Mixcoac con las zonas altas de Álvaro Obregón y La Magdalena Contreras mediante un trayecto de 15.4 kilómetros, con el que se busca reducir recorridos actuales de hasta dos horas a 40 minutos entre Oyamel y Mixcoac; según las autoridades, esta será la ruta más larga del sistema Cablebús.

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La ruta contará con 12 estaciones y dos ramales que se encontrarán en El Tanque. Uno avanzará hacia Oyamel, en La Magdalena Contreras, y el otro llegará a San Bartolo Ameyalco, en Álvaro Obregón.

La Secretaría de Obras y Servicios informó que los trabajos arrancaron por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y que la línea atenderá a habitantes de 61 colonias de ambas alcaldías. Brugada sostiene que será “la línea más larga del mundo” de este tipo.

La información oficial también describe una longitud de 15.2 kilómetros para la nueva línea, que duplicará las seis estaciones de la Línea 3 y triplicará su extensión, de poco más de cinco kilómetros.

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Estas son las estaciones de la Línea 5 del Cablebús:

Mixcoac

Olivar del Conde

Santa Lucía

Dr. Enrique Cabrera

Pueblo de Tetelpan

Glaciar

El Tanque

Tramo I

Barros Cierra

Oasis

El Oyamel

Tramo II

Lomas de Era

San Bartolo Ameyalco