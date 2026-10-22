Capturan en Los Ángeles a un hombre acusado de huir de México después de secuestrar a su hija

Los agentes atraparon al sospechoso tras seis años de búsqueda. @ICEgov

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Daniel Cervantes Moctezuma, un ciudadano mexicano de 44 años, fue arrestado por ICE en Los Ángeles, California, el pasado 7 de octubre. El hombre era buscado en México por el presunto secuestro de su propia hija y por huir posteriormente hacia Estados Unidos.

El operativo estuvo a cargo de la oficina de Deportación y Expulsión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Los Ángeles, conocida como ERO Los Angeles. La agencia federal confirmó la detención a través de un video publicado en sus redes sociales, donde narró los detalles del operativo.

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Detención en Los Ángeles

De acuerdo con la información difundida por ICE, Cervantes Moctezuma fue capturado en territorio californiano tras ser identificado como fugitivo. La agencia lo describió como un “extranjero ilegal y prófugo” requerido por las autoridades mexicanas.

En el video, antes del operativo, la agencia señaló: “Vamos a ir tras un extranjero indocumentado con antecedentes penales, quien además es buscado en México”. El material audiovisual muestra el momento previo a la intervención, con sonidos de una puerta que se abre, murmullos de fondo y una puerta que se cierra. Una vez concretado el arresto, ICE indicó en el mismo video lograron “detenerlo sin incidentes”.

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La búsqueda por el presunto secuestro

Según detalló ICE en el video, el secuestro de la menor ocurrió en 2018, cuando Cervantes Moctezuma la habría separado del lado de su madre. La agencia precisó: “En 2018, secuestró a su hija, arrebatándosela a la madre, quien tiene la custodia legal exclusiva”.

Los agentes atraparon al sospechoso tras seis años de búsqueda. Especial

El comunicado no detalla las circunstancias específicas en las que se produjo el traslado de la niña desde México hacia Estados Unidos, ni el tiempo que transcurrió hasta su localización.

Reencuentro de la menor con su madre

ICE explicó en el video que la operación contó con la colaboración de una unidad especializada del FBI. La agencia señaló antes del arresto: “Con la colaboración de la Unidad contra la Trata de Personas del FBI, vamos a lograr que la menor se reúna nuevamente con su madre”.

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Tras la detención del hombre, la agencia confirmó: “Nuestra unidad de menores, con el apoyo del grupo de trabajo contra la trata de personas del FBI, se hizo cargo de la pequeña; en este momento, ella ya va camino a reencontrarse con su madre”. La reunificación fue presentada como el resultado directo del operativo.

Proceso migratorio en curso

Tras su arresto, Cervantes Moctezuma quedó sujeto a un proceso de expulsión (removal proceedings) dentro del sistema migratorio estadounidense. En el video, la agencia indicó: “Al individuo detenido lo trasladaremos a nuestras oficinas para iniciar los trámites correspondientes a su proceso de deportación”.

Capturan en Los Ángeles a un hombre acusado en México de secuestrar a su hija e huir a EEUU (Imagen Ilustrativa Infobae)

ICE precisó además que este procedimiento administrativo es independiente de cualquier proceso penal que el hombre pudiera enfrentar en México por los hechos que se le atribuyen. Tampoco se informó si existe una solicitud formal de extradición por parte de las autoridades mexicanas hacia Estados Unidos.

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Difusión del caso

La captura de Cervantes Moctezuma se enmarca en las labores de control migratorio y localización de personas buscadas que desarrolla ICE en distintas regiones de Estados Unidos. La oficina de Los Ángeles fue la encargada de difundir el caso mediante un video acompañado de música instrumental, en el que narró el antes y el después del operativo.

Hasta el momento, no se conocen declaraciones adicionales de las autoridades mexicanas sobre el expediente judicial que originó la búsqueda de Cervantes Moctezuma, ni detalles sobre el estado procesal del caso en territorio mexicano.

Marco legal sobre sustracción de menores en México

En México, un caso como el de Daniel Cervantes Moctezuma se enmarcaría dentro del delito de sustracción, retención u ocultamiento de menores, figura distinta del secuestro con fines de rescate o extorsión, que se regula por separado en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Esta última ley, vigente con reformas hasta 2021, establece penas de entre 40 y 80 años de prisión para quien prive de la libertad a una persona con el propósito de obtener rescate, usarla como rehén o causarle daño; esa normativa no es la que aplicaría directamente a un caso de sustracción parental sin fines de rescate.

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Capturan en Los Ángeles a un hombre acusado en México de secuestrar a su hija e huir a EEUU (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un documento publicado en la Gaceta Parlamentaria en marzo de 2026 contiene un articulado específico sobre retención y sustracción de menores por parte de familiares, aunque no fue posible confirmar con las fuentes disponibles si ese texto corresponde a una ley ya promulgada o a una iniciativa de reforma todavía en discusión legislativa. Según ese documento, cuando un padre o madre que no tiene la guarda y custodia legal retiene, sustrae u oculta a un menor, la pena prevista sería de dos a seis años de prisión, además de una multa de entre mil y 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), con un atenuante si el responsable devuelve voluntariamente al menor dentro de los cinco días siguientes.

El mismo texto incluye un agravante relevante para un caso como el difundido por ICE: cuando el padre o la madre, sin tener la guarda y custodia, traslada al menor fuera del territorio nacional, las penas se incrementarían en una mitad. Más allá del estatus de esa iniciativa, existe un antecedente judicial confirmado: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en 2014 que el delito de sustracción de menores cometido por un progenitor sin custodia es constitucional y resulta acorde con el principio de interés superior del menor, al proteger a los menores de los daños derivados de disputas entre padres separados.

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De manera general, este tipo de delitos contra la custodia familiar suele perseguirse por querella de la parte ofendida, es decir, requiere que la persona con la custodia legal presente la denuncia correspondiente ante las autoridades para que se inicie el proceso penal.