Con emotivo mensaje, Guillermo Ochoa oficializa su regreso al América para homenaje: “Volver a casa, al lugar donde comenzó todo”

La campaña Por S13mpre recuerda el dorsal asociado al exarquero en sus dos etapas con el club, de 2004 a 2011 y de 2019 a 2022. (X/ @ClubAmerica)

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El Club América prepara una noche de reencuentro para Guillermo Ochoa. El histórico guardametas volverá a encontrarse con la afición azulcrema este domingo 25 de octubre, cuando reciba un homenaje durante el partido ante Pachuca en el Estadio Azteca.

A días de la cita, Memo difundió un video a través de sus redes sociales para convocar a la afición que lo vio debutar como profesional.

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El reencuentro del exportero con los seguidores azulcrema se llevará a cabo este domingo 25 de octubre. (Instagram/ @clubamerica)

“Volver al América significa para mí volver a casa, al lugar donde comenzó todo”, dijo el exportero, que regresará para agradecer el respaldo de la tribuna y cerrar un ciclo con las Águilas.

Ochoa invita a la afición azulcrema a cerrar un ciclo con las Águilas

El homenaje formará parte del duelo América vs Pachuca, correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026. La convocatoria se presentará bajo el lema “Por S13mpre”, una referencia al número 13 que acompañó a Ochoa en sus etapas con el equipo.

El exarquero eligió un tono cercano para dirigirse a los aficionados: “Queridos americanistas, ¿cómo están? Quiero invitarlos a compartir conmigo un momento muy especial”.

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Memo vinculó el acto con su historia dentro del club y con el respaldo que recibió desde sus primeros partidos como profesional: “Será una oportunidad para compartir con ustedes este homenaje, donde cerraremos juntos un ciclo con el club que me vio nacer”.

La trayectoria profesional de Ochoa con las Águilas comenzó con su debut en el primer equipo en 2004. (Instagram/ @yosoy8a)

El mensaje también incluyó una muestra de gratitud para la tribuna azulcrema: “Sobre todo, agradecerles el cariño y el apoyo de todos estos años”, añadió Ochoa antes de despedirse.

De esta manera, su regreso no estará ligado a una convocatoria deportiva ni a una nueva etapa bajo el arco. El sentido de la jornada será reconocer el recorrido que construyó con la camiseta de las Águilas.

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“Por S13mpre”: El Estadio Azteca reunirá al arquero con el club que lo vio nacer

La campaña elegida por América para anunciar el reconocimiento alude al número 13, dorsal que quedó asociado a Guillermo Ochoa dentro del club.

El homenaje está previsto para el domingo 25 de octubre , durante el América vs Pachuca de la Jornada 14 del Apertura 2026 .

La cita tendrá lugar en el Estadio Banorte , recinto donde el equipo convocó a sus seguidores para celebrar al exfutbolista.

Ochoa tuvo dos periodos con el conjunto de Coapa: el primero comenzó en 2004 y concluyó en 2011 ; el segundo se extendió de 2019 a 2022 .

Durante su primera etapa formó parte del plantel que conquistó el Clausura 2005, uno de los títulos que quedaron ligados a sus primeros años bajo el arco azulcrema.

La campaña institucional lleva el lema "Por S13mpre" en alusión directa al número 13 que portó el arquero. (X/ @ClubAmerica)

Así, el homenaje ante los Tuzos pondrá el número 13 en el centro de una noche dedicada a repasar el vínculo entre Paco Memo y el América. La afición tendrá la oportunidad de recibirlo en el escenario donde comenzó su recorrido profesional.

Guillermo Ochoa regresará sin guantes, pero con toda una historia por recordar

La presencia de Memo Ochoa generó expectativa entre quienes imaginan una última aparición con la camiseta americanista. Hasta ahora, el acto anunciado tiene carácter estricto de reconocimiento a su trayectoria.

Ochoa acudirá al Azteca para compartir el homenaje con la afición, según dejó claro en su mensaje.

La convocatoria de América se centra en la celebración de su recorrido con las Águilas y no en un anuncio deportivo sobre su futuro.

El exarquero habló de “cerrar un ciclo”, frase que define el sentido simbólico de su regreso al Nido.

El guardameta defendió la playera del América en dos etapas: la primera de 2004 a 2011 y la segunda entre 2019 y 2022. REUTERS/Raquel Cunha

Años después de aquel debut en 2004 con la camiseta azulcrema, Ochoa regresará al lugar donde comenzó todo. El homenaje no será una vuelta al arco, sino una noche para que el América y su afición reciban a uno de los jugadores que construyó parte de la historia del club

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