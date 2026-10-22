La Fórmula 1 empieza a llegar a México: aterrizan los primeros embarques en el Autódromo Hermanos Rodríguez

La Fórmula 1 empieza a aterrizar en la Ciudad de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La fiesta de la Fórmula Uno en México empieza a tomar forma. Este miércoles 21 de octubre arribaron los primeros embarques en el Autódromo Hermanos Rodríguez, escenario que verá el retorno de Sergio Checo Pérez y la primera presentación de la escudería Cadillac en la pista de la Magdalena Mixhuca.

A través de varias imágenes compartidas por la página oficial del Autódromo Hermanos Rodríguez, se pueden ver los primeros equipos de la Fórmula Uno estacionados en la zona de pits. Otros se sitúan en la zona exclusiva para integrantes de las escuderías de la Máxima Categoría.

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Los embarques llegaron a la Capital once días antes de la celebración del Gran Premio de la Ciudad de México. Esta semana el Gran Circo se concentra en Estados Unidos para la realización del Gran Premio de Austin, lugar en el que Checo Pérez y Cadillac se sienten locales previo a su arribo a la CDMX.

Mientras la Fórmula Uno inicia su gira por el continente americano, en el Autódromo Hermanos Rodríguez se intensifican los trabajos para ultimar los trabajos en la pista y completar la decoración del evento para una nueva edición del Gran Premio de la Ciudad de México.

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La Fórmula 1 se prepara para la undécima carrera de su tercera etapa en México

La Fórmula Uno se encamina a la undécima carrera de su tercera etapa en territorio mexicano. El Autódromo Hermanos Rodríguez nuevamente será el epicentro de una carrera que contará con la presencia de Sergio Checo Pérez tras firmar con la escudería Cadillac.

El Gran Premio de la Ciudad de México también recibirá a cuatro pilotos campeones del mundo: Lewis Hamilton (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull Racing), Fernando Alonso (Aston Martin) y Lando Norris (McLaren).

Mientras se acerca la vigésima ronda del campeonato de Fórmula Uno, los organizadores intensifican los trabajos de mantenimiento en la pista, el montaje logístico y la instalación de los elementos decorativos del evento.

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La edición de 2026 representará la undécima competencia celebrada en la capital mexicana desde el regreso de la categoría al calendario. El circuito conserva su presencia en la Fórmula 1 hasta 2028, mientras la organización analiza una posible renovación del contrato para mantener la carrera en el calendario durante los siguientes años