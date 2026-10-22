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Bloqueos en la México - Toluca obligó a futbolistas de los Diablos a viajar en el Tren Interurbano El Insurgente

La protesta del Colectivo Mariposas ha afectado la vialidad con dirección a la CDMX, por lo que el tren se convirtió en la opción más viable de transporte

Jugadores de Toluca viajan en tren por bloqueos (X/ @TrenesMX// Captura redes sociales)
Jugadores de Toluca viajan en tren por bloqueos (X/ @TrenesMX// Captura redes sociales)
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Se cumplieron 30 horas de bloqueos en la carretera México - Toluca por integrantes del Colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional, quienes exigen la presencia de autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para darle seguimiento a los casos de personas desaparecidas.

Esta situación obligó a algunos futbolistas del club Deportivo Toluca a viajar en el Tren Interurbano El Insurgente, pues debido a que no podían usar sus vehículos para trasladarse a sus hogares, optaron por viajar en el tren y así llegar a la Ciudad de México.

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Esta situación se dio previo a su compromiso ante Xolos de Tijuana. Los jugadores del Toluca abordaron el Tren Interurbano México - Toluca para regresar a Santa Fe tras el entrenamiento del 20 de octubre, en consecuencia, los jugadores Antonio Pollo Briseño, Luan García y Bruno Méndez decidieron viajar en tren.

Fue por medio de redes sociales que los jugadores compartieron detalles de la situación, y es que, debido a las condiciones viales para salir de la capital mexiquense, el Tren El Insurgente se convirtió en la mejor opción de transporte. Briseño publicó imágenes del recorrido en su cuenta de Instagram, donde aparece junto a sus compañeros a bordo del tren.

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Antonio Briseño, Luan García y Bruno Méndez viajaron en el Tren Interurbano "El insurgente" (IG/ @luangarciaa)
Antonio Briseño, Luan García y Bruno Méndez viajaron en el Tren Interurbano "El insurgente" (IG/ @luangarciaa)

Para el compromiso de la fecha 13, los bloqueos en la autopista no solo afectaron a quienes se trasladan diariamente a sus casas y zonas de trabajo, sino que también a la afición que adquirió sus boletos para el partido, la hinchada escarlata tuvo que tomar precauciones con sus traslados para evitar los bloqueos de las madres buscadoras.

¿Por qué está cerrada la México - Toluca?

Más de 30 horas después del inicio de la protesta, continúa el bloqueo en la carretera México-Toluca, a la altura del municipio de Lerma, con filas kilométricas y afectaciones para miles de automovilistas. En el tramo solo se permite el paso vehicular hacia la Ciudad de México durante lapsos breves, una vez por hora y por un único carril.

La movilización está encabezada por decenas de madres buscadoras que exigen a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México localizar a la brevedad a sus familiares desaparecidos. La mayoría de las manifestantes proviene de municipios del Valle de México y de la zona oriente de la entidad, y forma parte del colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia.

Las integrantes de ese grupo se instalaron desde el martes 20 de octubre en ambos sentidos de la carretera México-Toluca. La protesta provocó un severo congestionamiento en una de las principales vías de conexión entre la capital del Estado de México y la Ciudad de México, en especial durante las horas pico, cuando miles de personas se trasladan hacia sus centros de trabajo.

Integrantes del Colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional así como el Colectivo Flores en el Corazón, bloquearon en ambos sentidos la carretera Toluca-México, a la altura del municipio de Lerma ( CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)
Integrantes del Colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional así como el Colectivo Flores en el Corazón, bloquearon en ambos sentidos la carretera Toluca-México, a la altura del municipio de Lerma ( CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

Durante la tarde y la noche, el tramo fue liberado por integrantes del colectivo Flores en el Corazón, quienes protestaron con gritos y pancartas hasta alcanzar acuerdos con el gobierno mexiquense para que sus familiares sean buscados y localizados. El colectivo Mariposas Buscando Corazones y Justicia mantuvo el bloqueo al no llegar a un acuerdo similar.

Toluca y Xolos llegan sin ganar a la Jornada 13

El Toluca recibirá a los Xolos de Tijuana el miércoles 21 de octubre de 2026 en el Estadio Nemesio Diez, por la Jornada 13 del Apertura 2026. Después, el equipo mexiquense visitará al León en el Nou Camp durante el fin de semana.

Los Diablos Rojos acumulan cinco partidos sin ganar, con tres derrotas y dos empates, aunque marchan terceros con 21 puntos. Tijuana, por su parte, suma cuatro encuentros sin triunfo —tres empates y una derrota— y ocupa el décimo sitio con 16 unidades.

El conjunto escarlata llega a este compromiso como sublíder de la competencia con 21 puntos y 26 goles anotados, mientras que Tijuana ocupa la décima posición con 16 unidades en 11 partidos disputados, aunque todavía tiene un encuentro pendiente.

Los mexiquenses han conseguido 10 puntos de 18 posibles como locales, con un registro de 16 tantos a favor y nueve en contra. Por su parte, los fronterizos aún no conocen la victoria fuera del Estadio Caliente durante el Apertura 2026: suman tres empates y una derrota, con cinco goles anotados y ocho recibidos.

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