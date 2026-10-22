¿Cómo preparar chilaquiles suizos? la receta que combina lo mejor de dos platillos mexicanos

Un plato de chilaquiles suizos con pollo desmenuzado, salsa verde y queso gratinado reposa sobre una mesa de madera junto a cubiertos y frijoles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los chilaquiles suizos reúnen totopos crujientes, pollo desmenuzado, salsa verde cremosa y una capa de queso gratinado.

El resultado combina la esencia de los chilaquiles con el acabado suave y cremoso de las enchiladas suizas.

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Este plato mexicano suele servirse en desayunos y comidas informales.

La clave está en añadir la salsa a los totopos justo antes de hornear, para que se impregnen de sabor sin perder toda su textura.

Un plato de chilaquiles suizos presenta totopos de maíz bañados en salsa verde cremosa, carne de pollo desmenuzada y una superficie de queso fundido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de chilaquiles suizos

Los chilaquiles suizos se preparan con totopos de maíz bañados en una salsa verde de tomatillo, chile y crema. Después se cubren con pollo, queso y nata para gratinarlos hasta que la superficie quede dorada y fundida.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos.

Preparación: 20 minutos.

Cocción: 25 minutos.

Ingredientes

400 g de totopos de maíz o 12 tortillas de maíz cortadas en triángulos. 500 g de tomatillos verdes o tomates verdes mexicanos. 2 chiles serranos. ¼ de cebolla blanca. 1 diente de ajo. ½ manojo de cilantro fresco. 120 ml de nata líquida. 100 g de queso crema. 250 ml de caldo de pollo. 500 g de pechuga de pollo cocida y desmenuzada. 200 g de queso Oaxaca, mozzarella o mezcla de quesos, rallado. 1 cucharada de aceite vegetal. ½ cucharadita de sal, o al gusto. ¼ de cucharadita de pimienta negra. ½ cebolla morada, cortada en juliana, para servir. 2 cucharadas de cilantro fresco, picado, para decorar. 4 cucharadas de nata líquida, para terminar. 1 aguacate, cortado en láminas, opcional.

Cómo hacer chilaquiles suizos, paso a paso

Cuece los tomatillos y los chiles en una cazuela con agua durante 5 o 6 minutos. Retíralos cuando cambien a un tono verde oliva. Escúrrelos y pásalos a la batidora. Añade la cebolla, el ajo, el cilantro, la nata, el queso crema y el caldo de pollo. Tritura hasta obtener una salsa verde lisa y cremosa. Calienta el aceite en una cazuela amplia a fuego medio. Vierte la salsa y sazona con sal y pimienta. Cocina la salsa durante 5 minutos, con fuego suave y removiendo de vez en cuando. No dejes que la salsa hierva con fuerza, ya que la nata y el queso crema podrían separarse. Precalienta el horno a 200 °C. Coloca una capa de totopos en una fuente apta para horno. Añade parte del pollo desmenuzado y vierte una porción de salsa verde. Repite las capas hasta terminar los totopos, el pollo y la salsa. Cubre toda la superficie con el queso rallado. Utiliza totopos gruesos para que mantengan mejor la textura después de añadir la salsa. Hornea durante 10 o 12 minutos, hasta que el queso se derrita. Activa el gratinador durante 2 o 3 minutos para dorar la superficie. Retira la fuente y deja reposar los chilaquiles durante 2 minutos. Sirve con cebolla morada, cilantro, un poco de nata y aguacate.

Una infografía de Infobae detalla los pasos de cocción, preparación de la salsa verde cremosa y horneado para elaborar chilaquiles suizos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra opción es seguir los pasos de esta receta en la versión de la influencer Ana Cassanova

En este tutorial de cocina, una mujer muestra el procedimiento para elaborar chilaquiles verdes. La preparación incluye el hervido de tomates verdes, el licuado de ingredientes con hierbas frescas, el freído de totopos en una olla y el vertido de la salsa verde cremosa sobre las tortillas en un plato hondo para su posterior degustación. (@casanovacooks)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción:

Calorías: 650 kcal.

Proteínas: 39 g.

Hidratos de carbono: 55 g.

Grasas: 32 g.

Fibra: 7 g.

Calcio: 330 mg.

Sodio: 950 mg aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Los chilaquiles suizos están mejores recién hechos, cuando el queso aún está fundido y los totopos conservan parte de su textura.

Puedes guardarlos en la nevera durante 1 día, dentro de un recipiente hermético.

Para recalentarlos, utiliza el horno a 180 °C durante 10 minutos. El microondas es más rápido, pero puede ablandar demasiado los totopos.

La salsa verde, sin mezclar con los totopos, se conserva en la nevera durante 3 días.