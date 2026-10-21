México

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de octubre: FGR no reconoce más de 600 fosas documentadas por los estados en 2025

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

Guardar

/mexico/2026/10/21/fgr-reconoce-32-fosas-clandestinas-en-mexico-frente-a-651-que-documentaron-los-estados-en-2025-segun-informe/

/mexico/2026/10/21/de-los-zetas-a-los-chapitos-fechas-de-las-proximas-audiencias-de-los-narcos-mexicanos-en-eeuu/

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

SeguridadCrimen organizadodetenciónAtaque armadoCDMXNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Golpes en el corazón: las historias de migración que dejó el Tiny Desk de Los Tigres del Norte

El recital de los “Jefes de Jefes” para NPR es celebrado en distintas plataformas como uno de los actos más punk realizados por una banda de música norteña

Golpes en el corazón: las historias de migración que dejó el Tiny Desk de Los Tigres del Norte

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy miércoles 21 de octubre en Jalisco?

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de las gasolinas en el país

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy miércoles 21 de octubre en Jalisco?

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy miércoles 21 de octubre en Nuevo León?

El valor de los carburantes en el país puede cambiar debido a múltiples factores como el tipo de cambio frente al dólar, impuestos y la logística para el traslado

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy miércoles 21 de octubre en Nuevo León?

Precio de la gasolina en Ciudad de México este 21 de octubre

El costo de los carburantes en el país depende de varios factores, entre ellos los costos de referencia, la carga impositiva y los gastos asociados a la logística de traslado

Precio de la gasolina en Ciudad de México este 21 de octubre

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy miércoles 21 de octubre en México?

La Comisión Nacional de Energía es el organismo que informa todos los días el costo de las gasolinas en México

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy miércoles 21 de octubre en México?
MÁS NOTICIAS

NARCO

De Los Zetas a Los Chapitos: fechas de las próximas audiencias de los narcos mexicanos en EEUU

De Los Zetas a Los Chapitos: fechas de las próximas audiencias de los narcos mexicanos en EEUU

Emma Coronel confirma el fin de su libertad condicional en EEUU

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de octubre: “La Casita”, el centro de exterminio del CJNG que operaba en Nayarit desde el 2019

Dan prisión preventiva a “El Talibán” de Los Chapitos, pero no por el secuestro de los 10 mineros en Concordia

Desmantelan red de cámaras de vigilancia ilegales usadas por el crimen organizado en Apatzingán

ENTRETENIMIENTO

Golpes en el corazón: las historias de migración que dejó el Tiny Desk de Los Tigres del Norte

Golpes en el corazón: las historias de migración que dejó el Tiny Desk de Los Tigres del Norte

Jorge “Coque” Muñiz ofrece disculpas a Frida Sofía tras defender a Enrique Guzmán: “Estoy a favor de las víctimas”

Colaboración de Majo Aguilar y A.B. Quintanilla revive polémica de Ángela Aguilar con Selena

Maribel Guardia creía que Julián Figueroa se recuperaría y no le creyó sobre Imelda Tuñón: “Me arrepiento”

Sergio Mayer responde a las críticas por dejar San Lázaro para entrar al reality Juego de Villanos

DEPORTES

Emanuel Navarrete lanza advertencia a O’Shaquie Foster: “El día de la pelea, vamos por todo”

Emanuel Navarrete lanza advertencia a O’Shaquie Foster: “El día de la pelea, vamos por todo”

Jugadores mexicanos en la Serie Mundial de la MLB 2026: fechas, horarios y dónde verlos en el duelo Brewers vs Rays

El Gran Premio de México 2026 hará ganar mucho dinero a la CDMX: hoteles y movilidad, los sectores más beneficiados

La millonaria cifra que cobraría Saúl “Canelo” Álvarez por su pelea contra Christian Mbilli

Checo Pérez mantiene en suspenso su retiro de la Fórmula 1 pero deja escapar una pista