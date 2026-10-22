Claudia Sheinbaum explica cómo la Casa Tlalpan de El Negro Durazo pasará de símbolo de abuso a espacio educativo

Sheinbaum anuncia que la histórica propiedad de Durazo será destinada a la educación pública.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que la Casa Tlalpan, inmueble construido durante la década de 1970 por Arturo “El Negro” Durazo, quien encabezó la policía del entonces Distrito Federal, será transformada en un espacio educativo que albergará una sede de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y un plantel del Bachillerato Nacional Margarita Maza.

A través de un video, la mandataria explicó que la propiedad, caracterizada por sus instalaciones de lujo y vinculada con los excesos de poder de aquella época, tendrá un nuevo uso destinado a la formación académica de las juventudes.

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Sheinbaum señaló que el objetivo es convertir un inmueble asociado con la corrupción y los privilegios en una opción educativa para los habitantes de Tlalpan.

El proyecto contempla una inversión aproximada de 150 millones de pesos para adecuar las instalaciones y poner en funcionamiento ambos planteles.

Casa Tlalpan: la historia de la mansión construida por Arturo “El Negro” Durazo

Ubicada en las inmediaciones del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, la propiedad abarca una superficie superior a seis hectáreas.

Una mansión polémica se convertirá en espacio para estudiar.

Su construcción se remonta a los años setenta, cuando Durazo se desempeñaba como jefe policial durante el gobierno del expresidente José López Portillo.

El conjunto, conocido también como “El Partenón” por sus características arquitectónicas, contaba con instalaciones recreativas y espacios que reflejaban la opulencia de la época.

Entre sus principales construcciones se encontraban una residencia, discoteca, casino, helipuerto, caballerizas, plaza de toros, galgódromo, alberca, campo de tiro, lagos artificiales, invernadero y canchas deportivas.

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De acuerdo con los antecedentes del inmueble, las autoridades detectaron operaciones irregulares relacionadas con la propiedad, lo que permitió que los bienes fueran restituidos al patrimonio nacional.

En 1983, Casa Tlalpan fue cedida a la nación mediante una donación en pago.

La propiedad de El Negro Durazo será transformada en un espacio para las juventudes.

¿Cómo se utilizará el inmueble que perteneció a El Negro Durazo?

Durante las décadas de 1980 y 1990, el predio pasó por distintas dependencias y tuvo usos culturales, recreativos y deportivos. Posteriormente, en el año 2000, se autorizó su entrega a la Academia Mexicana de Ciencias, institución que estableció ahí su sede y rehabilitó diversas áreas.

Ahora, tras atender la situación jurídica que permanecía pendiente, el conjunto será destinado a la educación pública.

Entre los principales aspectos anunciados para el proyecto destacan:

Universidad Rosario Castellanos: contará con programas de Psicología , Derecho y Criminología , Administración y Comercio , Turismo , y Economía y Desarrollo Sustentable .

Bachillerato Nacional Margarita Maza: ofrecerá educación media superior con un enfoque relacionado con las artes y la cultura .

Inversión estimada: alrededor de 150 millones de pesos para la adecuación de las instalaciones.

Capacidad universitaria: la matrícula inicial reportada es de 3,067 estudiantes , con la expectativa de ampliar los lugares disponibles.

Apertura prevista: se busca que los nuevos espacios educativos comiencen a operar en 2027.

Planes para la Casa Tlalpan.

Universidad Rosario Castellanos y bachillerato buscan ampliar el acceso a la educación

La rectora de la Universidad Rosario Castellanos, Alma Herrera, informó que ya se habían registrado 3,067 estudiantes para las cinco áreas de formación previstas en esta sede. De acuerdo con los datos difundidos, se espera ampliar la capacidad hasta 4,800 lugares para marzo de 2027.

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Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, explicó que el bachillerato también forma parte de los esfuerzos para incrementar la oferta de educación media superior.

Los trabajos de adecuación contemplan espacios académicos y áreas destinadas a las actividades artísticas y culturales.

La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, destacó que los planteles beneficiarán a estudiantes de pueblos y comunidades de la demarcación que actualmente deben realizar largos traslados para llegar a otras instituciones educativas.

Entre las localidades mencionadas se encuentran Parres, Topilejo, Magdalena, Xicalco, Santo Tomás y San Miguel Ajusco.

La nueva sede educativa busca acercar la universidad y el bachillerato a los jóvenes de Tlalpan. (Foto: Presidencia)

La funcionaria también señaló que se trabaja en acciones relacionadas con movilidad, seguridad y servicios públicos para facilitar el acceso a las nuevas instalaciones.

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Sheinbaum destaca el nuevo destino de Casa Tlalpan para las juventudes

La transformación del inmueble representa un nuevo uso para una propiedad que durante años estuvo asociada con el patrimonio y los privilegios de un alto mando policial.

En su mensaje, Sheinbaum sostuvo que el predio se destinará a los habitantes de Tlalpan, con el propósito de acercar alternativas de educación superior y media superior a la población joven.

La entrega del conjunto para la construcción de los dos planteles forma parte de las acciones anunciadas por el Gobierno federal para ampliar la infraestructura educativa.