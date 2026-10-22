Hermana de Yolanda Andrade actualiza el estado de la conductora ante especulaciones sobre su salud

La presentadora enfrenta un diagnóstico médico de esclerosis lateral amiotrófica recibido a finales de 2025. (Montse & Joe / YouTube)

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La cantante y productora Marilé Andrade, hermana de Yolanda Andrade, confirma que la conductora mantiene un estado de salud estable y descarta una recaída crítica en sus condiciones generales.

La presentadora enfrenta un diagnóstico médico de esclerosis lateral amiotrófica recibido a finales de 2025, padecimiento neurodegenerativo que deteriora las neuronas motoras y que derivó en un pronóstico clínico de año y medio de vida.

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A esa condición física se suman las secuelas de un aneurisma cerebral detectado en 2023 y un cuadro de neuralgia del trigémino diagnosticado en mayo de 2026, factores que provocan dolores intensos en el rostro y sensibilidad extrema a la luz.

La familia asume las labores diarias de asistencia médica

Frente a las versiones sobre un colapso físico de la artista, su hermana descartó una situación de emergencia inmediata.

La presentadora permanece en reposo en su domicilio, bajo vigilancia médica regular y con acompañamiento constante de su círculo íntimo.

Dentro del esquema de atención domiciliaria, Rolando Andrade, hermano de la conductora, funge como el cuidador principal de la conductora.

Sus tareas diarias abarcan la administración de tratamientos, la movilidad asistida y el seguimiento puntual de las indicaciones emitidas por los especialistas.

La dinámica de asistencia médica impone una carga física rigurosa sobre los integrantes del núcleo familiar. Por esa razón, los parientes toman sesiones de acompañamiento psicológico con el propósito de prevenir el agotamiento emocional derivado del cuidado prolongado.

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Marilé Andrade expuso la complejidad de coordinar las consultas y terapias requeridas desde el inicio de los síntomas.

Reconoce que ha resultado “difícil llevar los protocolos” médicos, luego de meses de incertidumbre para conseguir un dictamen clínico certero.

La hermana de la presentadora insistió en la necesidad de conservar la entereza ante las exigencias de la enfermedad y explicó que la debilidad de los cuidadores comprometería de manera directa la estabilidad de la paciente en el hogar.

Rolando Andrade funge como el cuidador principal de la conductora. (IG: yolandaamor)

Yolanda Andrade negó versiones sobre daños por brujería

Las declaraciones públicas también abordaron los comentarios difundidos en plataformas digitales sobre supuestos trabajos de brujería contra la conductora.

La familia rechazó cualquier vínculo entre las afecciones físicas y ese tipo de interpretaciones.

Marilé Andrade sostuvo que su hermana desestima esas teorías y concentra su energía en la estabilidad emocional.

Señaló que la actriz se apega al lema “Dios conmigo” para definir la postura espiritual con la que enfrenta el proceso y las especulaciones externas.

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La madre de la actriz acompaña el proceso mediante oraciones diarias en la residencia familiar. Para los parientes, la práctica religiosa de rezar el rosario representa una fuente central de protección y fortaleza durante las jornadas más complejas.

Su hermana destacó que la adversidad médica consolidó la unión entre hermanos y madre. La prioridad compartida consiste en procurar un entorno de serenidad que permita a la comunicadora sobrellevar los síntomas sin tensiones añadidas.

Su hermana destacó que la adversidad médica consolidó la unión entre hermanos y madre. (Instagram/ @marilemx)

Thalía tejió a mano una manta para la actriz

Las expresiones de respaldo del medio artístico continúan presentes durante la convalecencia de la conductora.

Diversas figuras del entretenimiento mantienen comunicación frecuente con la familia para conocer la evolución física Yolanda Andrade.

Entre las muestras de afecto, la cantante Thalía confeccionó de forma artesanal una cobija de grandes dimensiones para su amiga.

La intérprete dedicó varias jornadas de trabajo manual para completar la prenda en tono gris antes de enviarla.

Para la elaboración de la pieza, la artista empleó 16 madejas de estambre grueso y recurrió a una técnica de tejido manual sin agujas.

La dimensión de la frazada requirió un proceso de empaque al vacío para facilitar su traslado hacia México.

Marilé Andrade expresó gratitud por el obsequio y remarcó la calidez de la amistad que une a ambas desde hace décadas.

La cantante Thalía confeccionó de forma artesanal una cobija de grandes dimensiones para su amiga. IG: thalia

El cuadro neurológico mantiene en pausa la carrera de la conductora

La trayectoria en la pantalla chica de Yolanda Andrade, a sus 54 años de edad, permanece interrumpida por los efectos acumulados de sus diagnósticos.

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Su participación en transmisiones registra ausencias prolongadas debido a las dificultades motoras y la fatiga muscular.

La esclerosis lateral amiotrófica genera una pérdida progresiva de la fuerza muscular en extremidades y compromete funciones cotidianas como el habla y la deglución. Por ello, la conductora redujo sus apariciones para evitar desgastes innecesarios.

Su participación en transmisiones registra ausencias prolongadas debido a las dificultades motoras y la fatiga muscular. (Instagram/canalunicable)

En semanas previas, la comunicadora manifestó a sus allegados su determinación de pausar las consultas con nuevos especialistas.

La decisión busca evitar traslados extenuantes y privilegiar el descanso en compañía de su familia.

Pese a los periodos de debilidad corporal, los familiares afirman que la conductora conserva lucidez y buen ánimo. La recepción de mensajes de afecto y oraciones de la audiencia sostiene la moral de la presentadora en esta etapa de atención domiciliaria.

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