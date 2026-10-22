Muertes de infantes, desabasto de medicamentos y protestas: los siete años de Zoé Robledo al frente del IMSS. (RS)

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El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, se encuentra al centro del escrutinio público debido al estallido de las movilizaciones de las y los trabajadores del sector salud adscritos a dicha dependencia, la tensión ha ido en incremento tras el rechazo de la propuesta formulada por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Las protestas de los trabajadores del IMSS han tomado mayor relevancia debido a que se han coordinado de manera nacional para tomar las calles y denunciar las malas condiciones laborales, la falta de medicamentos, así como la poca contratación de personal.

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Sin embargo, a siete años de que Zoé Robledo asumiera la dirección del Instituto, las denuncias no solo han llegado por parte del personal, sino por pacientes que se han visto perjudicados por una gestión deficiente, situación que ha llevado a cuestionamientos recientes sobre su permanencia al frente del IMSS.

Muertes de infantes se mantiene bajo investigación

El pasado 21 de septiembre el IMSS confirmó la muerte de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona No. 1, en Durango; el fallecimiento de los bebés se habría dado entre el martes 15 y el sábado 19 de ese mes.

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El instituto abrió una investigación clínica y epidemiológica y restringió nuevos ingresos a la unidad mientras realizaba cultivos de seguimiento. Dos días después, la coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS, Adriana Toriz, confirmó que cuatro de los cinco bebés dieron positivo a la bacteria Klebsiella pneumoniae, contagiada, según la hipótesis principal, a partir de “una fuente única”.

En el quinto caso no se identificó la bacteria y la relación entre el microorganismo, de tal forma que cada fallecimiento continuaba bajo análisis.

La doctora Adriana Toriz Saldaña ofrece un mensaje en representación del Instituto Mexicano del Seguro Social para informar sobre los avances e investigaciones en colaboración con CENAPRECE y COFEPRIS. (IMSS)

El 6 de octubre, el titular del IMSS anunció la destitución de la delegada Roxana Blanca Rivera Leaños y la designación de Saúl Nevárez Jiménez al frente de la dependencia en Durango.

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El funcionario informó también que el instituto revisará todas las UCIN del país, tras fallecimientos similares registrados en Jalisco, mediante una “autopsia de expediente” que no busca culpables sino fallas en los procesos.

El IMSS entregó información a la Fiscalía General de la República (FGR) por los casos de Durango y Jalisco, donde las familias presentaron denuncias por posible homicidio culposo con responsabilidad profesional médica.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que las investigaciones lleguen “hasta las últimas consecuencias”, mientras el instituto se comprometió a entregar avances a los padres el 9 de octubre.

Desabasto de medicamentos, otra de las demandas de los trabajadores

Otro de los temas que se ha convertido en una constante para los trabajadores del IMSS es el desabasto de medicamentos e insumos básicos. En la megamarcha del 13 de octubre, personal médico, de enfermería y administrativo exigió, además de un aumento salarial directo de 10%, la suficiencia de material de curación, medicamentos y equipo funcional.

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El personal sostiene que las carencias repercuten directamente en la atención a los derechohabientes y en sus condiciones de trabajo.

En septiembre, trabajadores de salud marcharon en Xalapa, Veracruz, por la falta de jeringas, guantes, batas y material quirúrgico, lo que derivó en la suspensión de cirugías. Exigieron además la renuncia de Roberto Ramos Alor, coordinador estatal del IMSS-Bienestar, luego de que le dijera a una médica residente que, si no contaba con herramientas para operar, podía no hacerlo.

Ante la presión, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido “demandas legítimas” por parte del personal del IMSS y admitió que existen problemas de abasto, aunque rechazó que el Instituto atraviese una crisis generalizada.

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La mandataria mexicana ha atribuido el desabasto de medicamentos a un tema “burocrático” lo que impide que el medicamento llegue de manera oportuna a los hospitales, por lo que aseguró será uno de los puntos a resolver.

Las protestas y el descontento generalizado por un acuerdo salarial sin los trabajadores

“La tercera es la vencida” y el director del IMSS lleva dos propuestas bateadas por parte de los trabajadores disidentes, quienes rechazaron el aumento del 6.8% ofrecido inicialmente y, este 21 de octubre, también el 8% que Zoé Robledo anunció junto al secretario del Trabajo, Marath Bolaños.

El incremento pactado con el sindicato se reparte en 4% al salario tabular y 4% a la ayuda de renta, muy por debajo del 10% que exige la base trabajadora.

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Durante una conferencia de prensa conjunta entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el director del IMSS, Zoé Robledo, acompañado por el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, presenta las medidas de un plan institucional. La exposición aborda el incremento salarial, la basificación de trabajadores del sector salud, la distribución de insumos médicos y la renovación de mobiliario e infraestructura.

Los manifestantes acusan a Rafael Olivos, secretario general del SNTSS, de avalar el acuerdo “hecho en lo oscurito” -mientras él mantiene un sueldo que supera los 900 mil pesos anuales entre sueldo, bonos y prestaciones-, y exigen su destitución por no representar a la base.

La desconfianza crece porque las mesas de negociación avanzaron sin la presencia de los trabajadores inconformes, según denuncian sus propios voceros. Ante las demandas sostenidas, el personal del IMSS volverá a tomar las calles el próximo 22 de octubre a nivel nacional.