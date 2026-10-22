Corona Capital 2026: revelan las razones del cambio de fecha y novedades para la edición número 16 del festival

Representantes de OCESA, Grupo Modelo y la SEDECO participaron en el encuentro "Las Voces del Corona Capital" para hablar de la organización y el impacto económico del evento. (Foto: Raúl A. González / Infobae México)

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A un mes del Corona Capital 2026, el Autódromo Hermanos Rodríguez comienza a cambiar de rostro para recibir a Gorillaz, Twenty One Pilots, The Strokes, The Offspring y más de 60 proyectos musicales.

Pero el cartel es apenas una parte de la conversación. La edición número 16 se realizará del 20 al 22 de noviembre en la Ciudad de México.

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El festival reunirá a Twenty One Pilots, The Offspring, Gorillaz, The Strokes y decenas de propuestas en el Autódromo Hermanos Rodríguez, recinto que ya se prepara para el encuentro. (IG: coronacapital)

Durante el encuentro Las Voces del Corona Capital, representantes de OCESA, Grupo Modelo y SEDECO explicaron los motivos detrás del cambio de fecha, la apuesta por nuevos artistas, el aforo, las medidas de seguridad y la derrama que deja el festival en la capital mexicana.

La verdadera razón por la que el Corona Capital 2026 no se realizó en el puente de noviembre

El cambio de fecha generó una ola de cuestionamientos porque el Corona Capital suele aprovechar el fin de semana largo de noviembre. Este año se realizará del viernes 20 al domingo 22, después del puente habitual.

Entre especulaciones sobre empalmes con conciertos de Karol G o Morat, Armando Calvillo, director de Marketing de Festivales de OCESA, explicó que el movimiento respondió más bien a la cercanía con el Gran Premio de México de Fórmula 1.

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El Autódromo Hermanos Rodríguez requiere varias jornadas para desmontar gradas, estructuras y zonas de operación tras la el Gran Premio de la Ciudad de México. (AP Foto/Moises Castillo)

El problema está en los tiempos del Autódromo Hermanos Rodríguez. Después de la carrera, la organización necesita desmontar gradas, estructuras y zonas operativas antes de iniciar el montaje de un festival con cinco escenarios y miles de asistentes.

Calvillo señaló que el margen entre la Fórmula 1 y el puente resultaba insuficiente: “No había cabida para poder hacer montajes y desmontajes de ambos eventos”, sostuvo al describir una operación que concentra dos espectáculos masivos en pocos días.

Los organizadores del festival consideran insuficiente el margen de días entre la Fórmula 1 y el fin de semana largo para alternar la logística de ambos eventos. (Crédito: Raúl A. González / Infobae México)

La agenda del recinto no empata con el Corona Capital. Fernanda Martínez, directora de Comunicación y Relaciones Públicas de OCESA, recordó también que una semana después llegará el Coca-Cola Flow Fest, programado para el 28 y 29 de noviembre.

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Desde Sam Smith y Dua Lipa hasta Twenty One Pilots: la vitrina donde las promesas se convierten en figuras globales

El Corona Capital también conserva recuerdos de artistas que subieron a sus escenarios antes de convertirse en nombres capaces de llenar los grandes estadios mundiales. Para Calvillo, esa búsqueda forma parte de la identidad del festival.

El directivo recordó que Sam Smith tocó en 2014 alrededor de las 16:30 horas. Años después, el cantante británico llena espacios como el Auditorio Nacional con una audiencia distinta a la que lo vio en sus primeras visitas al país.

Dua Lipa reunió a cerca de 6 mil personas durante su presentación en el Corona Capital de 2017. (Crédito: Cuartoscuro)

La historia de Dua Lipa se mantiene en la misma línea. La cantante se presentó en 2017 a las 17:45 horas, frente a cerca de 6 mil personas. Calvillo recordó aquella tarde: “Ahí estaba Dua Lipa y mucha gente no se enteró hasta mucho después de quién era”.

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En 2023, Olivia Dean también apareció en un horario temprano. Calvillo insistió: “Y este año les aseguro que de esos va a haber un montón, porque no se hace nada más por rellenar espacios. Todo está pensando en artistas que de verdad tengan trayectoria, que vayan a tener trascendencia y que sean relevantes para diferentes generaciones”.

Twenty One Pilots repite como uno de los actos estelares en el escenario del Corona Capital. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

Calvillo también confirmó que The Offspring mantiene su presentación, pese a que el guitarrista Noodles se bajó de la gira por un asunto de salud.

Además, sobre la apuesta por la construcción de vínculos entre artistas con el público mexicano, señaló casos que trascendieron a nivel global como el de Paul McCartney en 2024 o a Twenty One Pilots, que repiten como uno de sus actos principales. Calvillo cerró este apartado afirmando que todo apunta a “un show espectacular”.

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Del cariño del público a la representación femenina: la visión de Ela Minus sobre el Corona Capital

Para Ela Minus, regresar al Corona Capital después de 5 años es volver a una fecha que dejó huella en su carrera. En una intervención durante el evento, la artista colombiana recordó que su primera presentación llegó después de la pandemia y se convirtió en uno de los conciertos que más guarda en la memoria.

La productora de música electrónica describió esa actuación como un punto de impulso: “Siento que el público estaba ahí conmigo de una manera que no se había sentido antes. Creo que el público mexicano no se compara. Es una euforia, una atención y un amor como ningún otro”.

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Ela Minus regresa al festival Corona Capital tras cinco años de su primera presentación. (@elaminus/Instagram)

Además, su regreso abrió una discusión sobre la presencia de mujeres y artistas latinoamericanas en carteles internacionales. Minus considera que esa participación es toda una responsabilidad y debe dejar de ser una excepción o una cuota.

La artista sostiene que los equipos de programación deben mirar todos los géneros y escenas musicales, desde el underground hasta las propuestas masivas: “Naturalmente se va a balancear, porque hay artistas femeninas increíbles en todos los géneros y así la calidad va a subir para volverse la norma”.

La artista colombiana desea que la inclusión de mujeres en los megafestivales latinoamericanos cada vez se convierta más en una normalidad. (Crédito: Raúl A. González /Infobae México)

Concluyó revelando que este año prepara un showcase completamente nuevo, especial sólo para el Corona: “Quiero de verdad mostrar que me tomo muy en serio el honor de estar ahí, de ser mujer, de ser latina y representar este lado también. Quiero que esa niña o mujer que me vea se sienta libre, se inspire, llegue a su casa esa noche y empiece a trabajar diciendo: ”‘Yo voy a ser esa’”.

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El festival apuesta por cinco escenarios y 85,000 asistentes para su edición 2026

La edición 2026 mantendrá una configuración conocida para quienes acuden cada noviembre con cinco escenarios y un aforo de aproximadamente 85 mil personas por día.

Calvillo explicó que el límite de asistentes responde a la experiencia que busca el festival: “Queremos que la gente tenga una buena experiencia, esté tranquila, segura y no tenga tantas filas”.

De acuerdo con Armando Calvillo, Director de Marketing de Festivales, OCESA, el aforo previsto para la edición 2026 asciende a 85 mil personas por día. (Foto: Selene Miranda / Infobae México)

Para muchos, el festival también funciona como un especial encuentro anual. El directivo destacó a los fans de hueso colorado, a grupos de amigos que viajan juntos, familias que comparten los conciertos y parejas que han hecho de la reunión una fecha fija para la celebración.

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El Corona Capital impulsa a la CDMX como capital del entretenimiento con hoteles, restaurantes y transporte

El movimiento del Corona Capital también se nota fuera del Autódromo. Franz Enríquez Rangel, director de Desarrollo Empresarial y Promoción Económica de la Secretaría de Desarrollo Económico, sostiene que el festival genera empleos directos e indirectos.

El funcionario afirma que la llegada de visitantes de otras entidades activa hoteles, restaurantes, comercios y transporte: “El talento no sólo está en el escenario, sino detrás de él”.

Franz Enríquez Rangel, vocero de la SEDECO, sostiene que el festival genera un sinfín de empleos directos e indirectos en la Ciudad de México. (Crédito: Raúl A. González / Infobae México)

Yune Aranguren añadió que el Corona Capital ha sido nominado en varias ocasiones por Pollstar dentro de la categoría de mejores festivales internacionales, junto a megaencuentros como Glastonbury y Tomorrowland.

En este sentido, para Grupo Modelo, el festival permite traer al país a artistas que circulan en los principales encuentros musicales del mundo. La marca plantea que esa relación también muestra a los músicos internacionales la respuesta del público mexicano.

Protocolos de seguridad, acciones ambientales y beneficios para fans: las novedades alrededor del festival

La operación del Corona Capital 2026 también incluye medidas fuera del cartel. OCESA anunció acciones de seguridad, accesibilidad, sustentabilidad y experiencias vinculadas con las marcas que participan en el festival.

Fernanda Martínez informó que el evento contará con más de mil 300 cámaras , entre equipos instalados en el recinto y cámaras corporales para personal de seguridad.

El monitoreo se concentrará en un centro de mando con autoridades, Protección Civil , Bomberos y la Cruz Roja .

El festival mantendrá Puntos Violeta , anfitriones incluyentes, campañas de consumo responsable y un espacio de descanso sensorial con Mind Surf .

En materia ambiental, OCESA continuará con su programa de compostaje. La empresa informó que entregó 4 toneladas de composta al programa de reforestación de la Ciudad de México para áreas verdes del Centro Histórico.

La CDMX se prepara para recibir a miles de visitantes durante los tres días de conciertos en el Corona Capital 2026. (Foto: Selene Miranda / Infobae México)

Así, a un mes de abrir sus puertas, el Corona Capital 2026 entra en la cuenta regresiva entre el desmontaje de la Fórmula 1, la instalación de cinco escenarios y una CDMX que se prepara para recibir a miles de visitantes.

Durante tres días, el Autódromo Hermanos Rodríguez volverá a concentrar música, empleos, encuentros entre amigos y canciones que, para muchos asistentes, terminan por marcar una cita imperdible en el calendario año tras año.