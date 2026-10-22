Natalia Alcocer y Pablo Montero tienen su primera pelea tras formalizar su relación en La Granja VIP

Guardar

Natalia Alcocer y Pablo Montero protagonizan su primera pelea como pareja dentro de La Granja VIP, apenas días después de que el cantante formalizara la relación con una propuesta en vivo, con el conductor Adal Ramones como padrino.

Con pocos días de relación, la pareja ya vivió su primer conflicto, el cual surgió durante un desayuno romántico y escaló hasta involucrar a Niurka Marcos, quien calificó el noviazgo de “tóxico”.

PUBLICIDAD

Esta pelea se suma a las dudas que ha manifestado la actriz dentro del reality de TV Azteca, comparando a Montero con el papá de sus hijas, y señalando que sus detalles románticos no son valorados por el cantante.

El desayuno que detonó la discusión entre Natalia Alcocer y Pablo Montero

Pelea de Natalia Alcocer y Pablo Montero en La Granja VIP

Natalia Alcocer preparó un platillo para sorprender a Pablo Montero, pero el cantante se acercó a la cocina y le expresó su descontento por algunos detalles de la preparación. La conductora tomó el comentario como una crítica directa y le reclamó frente a cámaras.

“La Vikinga” comparó la actitud de su pareja con la que tiene hacia Manelyk González, a quien el cantante le muestra aprobación constante cuando cocina dentro de la casa. “Cuando él esté en la cocina me voy a salir”, advirtió Alcocer.

PUBLICIDAD

“Es llevarme la contraria, no hay más, es quererme educar y a mí sino me educó mi mamá, mi papá, mis maestras, mis exmaridos, imagínate si alguien me va a venir a educar”, agregó la conductora, visiblemente molesta por la actitud del cantante.

Niurka Marcos interviene en el conflicto

Pelea de Natalia Alcocer con Pablo Montero

Niurka Marcos escuchó las quejas de Alcocer y calificó la relación como “tóxica”. La vedette cubana consideró que la decisión de formalizar el noviazgo dentro del reality fue prematura.

“Todavía ni empieza y ya está el conflicto”, señaló Marcos mientras daba consejos a la conductora para mejorar la convivencia con Montero dentro de la competencia.

PUBLICIDAD

Las dudas de Natalia Alcocer sobre la relación

Antes del incidente en la cocina, Alcocer ya había expresado dudas sobre la rapidez con la que aceptó el noviazgo. La conductora confesó a otro participante que se sintió ignorada después de arreglar el buró de Montero con un detalle romántico que, según dijo, no fue valorado.

(Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

De acuerdo con el relato de la propia conductora, Pablo Montero la comparó en ese momento con Daniela Alexis, por sus reacciones hacia Kevyn Contreras, “Bicolor”. El comentario reavivó las dudas de Alcocer sobre la relación.

“Me quedé pensando si habré dicho que sí muy rápido, me comprometí muy rápido”, reconoció la conductora, quien recordó a Michael Cohn, padre de su hija, como alguien que siempre la trató como prioridad pese a las diferencias que tuvieron como pareja.

PUBLICIDAD

Una historia de amor de hace dos décadas

Pablo Montero y Natalia Alcocer fueron pareja hace aproximadamente 20 años, cuando ella tenía 19. La propuesta de noviazgo actual ocurrió durante la sexta gala de eliminación del reality, con Adal Ramones como padrino del momento.

“¿Quieres ser mi novia?”, preguntó el cantante frente a los demás participantes, quienes reaccionaron con gritos y aplausos. Alcocer respondió afirmativamente y la pareja selló la escena con un beso en transmisión en vivo.

Antes de la propuesta formal, Alcocer había señalado que esperaban formalizar la relación hasta salir del programa. “Habíamos dicho que era saliendo”, comentó la conductora, dejando entrever que la situación se adelantó a lo planeado originalmente.

PUBLICIDAD

El noviazgo de Pablo Montero y Natalia Alcocer hace 20 años

Natalia Alcocer tenía 19 años cuando comenzó su relación con Pablo Montero, hace aproximadamente dos décadas. La propia conductora lo describe como su primer amor: “Estaba muy enamorada. Y él también”, confesó durante su reencuentro con el cantante en La Granja VIP.

Según su relato, el noviazgo fue una relación con compromiso real, no un romance pasajero de juventud. Natalia llegó a convivir con la familia de Montero, incluida su madre y uno de sus hermanos, quien ya falleció.

También recordó que lo acompañaba a eventos de trabajo, donde incluso conoció a Juan Gabriel, y que en algunas presentaciones era ella quien le colocaba el sombrero antes de salir a cantar. “Yo era su princesa”, resumió sobre aquella etapa.

PUBLICIDAD

La relación terminó porque ambos eran jóvenes y tenían proyectos de vida distintos, aunque conservaron una buena relación después de la separación. Ninguno de los dos detalló públicamente los motivos exactos de la ruptura.