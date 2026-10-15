Chivas presenta su nuevo jersey inspirado en la charrería: así es el tercer uniforme de la temporada 2026-27

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Las Chivas de Guadalajara y la marca deportiva, Nike, presentaron el tercer uniforme del equipo para la temporada 2026-27, una indumentaria que retoma elementos de la charrería, reconocida como el deporte nacional de México, para conectar la tradición mexicana con la identidad histórica del club.

El nuevo jersey apuesta por una base negra con detalles dorados, inspirados en el icónico traje de charro. El diseño incorpora un patrón gráfico en el pecho y las mangas que retoma los motivos de los cinturones piteados, piezas tradicionales que destacan por sus bordados y su meticulosa confección.

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La propuesta también recupera parte de la historia del Rebaño Sagrado. Al centro de la camiseta aparece un escudo utilizado por el club en 1908, conformado por las letras C y G entrelazadas, una referencia a los primeros símbolos que dieron forma a la identidad visual de la institución.

Chivas recupera sus raíces con el tercer uniforme inspirado en la charrería

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La identidad de la nueva indumentaria se extiende a los nombres y números de las jugadoras y los jugadores, mediante una tipografía personalizada que fue desarrollada exclusivamente para este diseño. Sus formas retoman la estética de la charrería y se adaptan a su aplicación en la cancha.

De acuerdo con la información compartida por el club, los elementos gráficos se integran directamente en el tejido para conservar la transpirabilidad de la prenda. La estructura también busca facilitar el flujo de aire alrededor del cuerpo y evitar que la tela se adhiera a la piel.

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Como parte del lanzamiento, Nike también presentó la campaña Herencia Sagrada, que destaca la conexión entre esta tradición mexicana y la esencia de Chivas. Escaramuzas y charros participan en la iniciativa como representantes de una disciplina cuya práctica y preservación forman parte del patrimonio cultural del país.

¿Cuándo sale a la venta el nuevo jersey de Chivas y cuánto cuesta?

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De acuerdo con la información oficial, el nuevo jersey de Chivas para la temporada 2026-27 tendrá acceso anticipado en México a partir del 20 de octubre, a través de los canales de venta de Nike y en la sucursal rojiblanca del Estadio Akron. Su lanzamiento general se realizará el 26 de octubre.

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Hasta el momento, el club no ha confirmado el precio del nuevo jersey, por lo que se espera que ese dato se dé a conocer más adelante.