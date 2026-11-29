El IMCO contabilizó 216 víctimas fatales entre enero y junio de 2026; 106 viajaban en moto, frente a 57 personas a pie y 32 ocupantes de vehículos, según registros de Semovi, la SSC y la FGJCDMX. Foto: Andina

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Los motociclistas concentraron 49% de las 216 muertes por accidentes viales en la Ciudad de México durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). El análisis se basa en el Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), con información de la SSC y la FGJCDMX.

En cifras absolutas, fueron 106 motociclistas fallecidos en el periodo, frente a 57 peatones y 32 pasajeros.

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Peatones y pasajeros, por debajo de los motociclistas

En 2019, los peatones concentraban 77 víctimas, mientras quienes viajaban en moto sumaban 44; el cambio de posición ocurrió dos años después y alcanzó un pico de 119 casos en 2024. (DCA)

El desglose del IMCO sobre las 216 muertes del primer semestre de 2026:

Motociclistas: 49% (106 personas)

Peatones: 26% (57 personas)

Pasajeros: 14% (32 personas)

Conductores: 8%

Ciclistas: menos de 1%

Es decir, casi una de cada dos personas que murieron en un hecho de tránsito en la capital iba sobre una moto.

Una tendencia de seis años

La serie histórica del IMCO, que agrega los primeros semestres de cada año desde 2019, muestra un cambio de fondo en quiénes mueren en las calles de la capital.

En 2019, los peatones eran el grupo más afectado, con 77 fallecidos, frente a 44 motociclistas. El cruce ocurrió en 2021, cuando los motociclistas (74) superaron a los peatones (62). Desde entonces se mantienen como el grupo con más muertes.

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Otros datos de la gráfica:

Las muertes de motociclistas más que se duplicaron entre 2019 y 2026 (de 44 a 106).

El pico fue en 2024 , con 119 fallecidos en el semestre.

En 2025 hubo 105 y en 2026 se registraron 106, así que la cifra se estabilizó en un nivel alto .

Las muertes de peatones bajaron de 88 en 2024 a 57 en 2026.

Las de pasajeros se han movido en un rango de entre 27 y 41 casos.

Sheinbaum plantea regular el uso de motocicletas

La mandataria federal anuncia que su gobierno analizará medidas para fomentar el manejo seguro, con énfasis en casco, velocidad y responsabilidad, tras identificar consecuencias graves durante visitas recientes a hospitales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adelantó en su conferencia mañanera del miércoles 25 de noviembre que su gobierno abordará una posible regulación para promover una conducción responsable de motocicletas, ante el aumento de accidentes y de muertes relacionadas con su uso.

Sheinbaum señaló que el crecimiento de las motocicletas en circulación también ha tenido consecuencias graves para la salud, algo que, dijo, ha identificado en sus recientes visitas a hospitales.

Al ser cuestionada sobre nuevas reglas para los motociclistas, respondió que el tema se analizará próximamente. Mencionó tres aspectos que considera necesario atender:

El uso del casco

La conducción responsable

El respeto a los límites de velocidad

La mandataria explicó que el auge del mercado de motocicletas en México obliga a reforzar el reconocimiento de las responsabilidades que implica conducir estos vehículos.

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Aunque adelantó que hablará del asunto más adelante, no presentó una propuesta formal, fechas de aplicación ni detalles sobre posibles sanciones o cambios al reglamento de tránsito.

Un tema que ya había llegado a la mañanera

No es la primera vez que Sheinbaum aborda el asunto. El 1 de julio de 2025, según reportó El Sol de México, planteó buscar una regulación nacional para las motocicletas. Aclaró que no se trata de prohibirlas, sino de normar su uso y sancionar a quienes incumplan. En esa conferencia también habló de una campaña de concientización sobre el uso de motos y las multas, por el aumento en la atención en traumatología.

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Casi 17 meses después, el tema regresa a la conferencia matutina sin que se haya anunciado una norma.

Más motos, más riesgo

El contexto de fondo es el crecimiento del parque de motocicletas. Según un reporte retomado por EjeCentral, la SEMOVI informó que circulan alrededor de 800 mil motocicletas en la Ciudad de México, una cifra que ha crecido de forma considerable en los últimos años. El dato no tiene fecha precisa en la fuente, por lo que debe presentarse con cautela.

En el ámbito legislativo, el diputado de Morena Daniel Andrade Zurutuza presentó una iniciativa para modificar la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para regular el uso de motocicletas, según se reportó.

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En la capital, el gobierno local también ha planteado cambios a la Ley de Movilidad y al Reglamento de Tránsito para regular las motocicletas eléctricas y establecer nuevas obligaciones para las motos de combustión interna, de acuerdo con La Jornada (marzo de 2025).

Lo que dice el IMCO

El instituto concluyó que los motociclistas se mantienen como un foco de atención para la seguridad vial de la capital, al ser el grupo con más fallecimientos desde 2021, por encima de peatones y pasajeros.

Qué sigue

Con 106 muertes en seis meses, la presión sobre las autoridades para precisar cómo se regularán las motos y cómo se aplicarán las sanciones seguirá creciendo. Los puntos por vigilar son:

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La publicación o el avance de la norma nacional anunciada por Sheinbaum.

El resultado de las iniciativas en el Congreso y en la Ciudad de México.

Los datos del segundo semestre en el próximo reporte trimestral de la SEMOVI.