Tijuana felicita a Gilberto Mora con emotivo mensaje por cumplir 18 años: “De la Frontera Pa’l mundo”

Gilberto Mora cumple 18 años esta 14 de octubre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tijuana felicitó con un emotivo mensaje a Gilberto Mora por cumplir 18 años de edad este miércoles 14 de octubre. A través de sus redes sociales, el club fronterizo destacó el proceso del futbolista dentro de la institución y su vínculo con la ciudad.

En la felicitación, el club señaló que Mora ha defendió sus colores desde niño y se convirtió en “uno de los grandes orgullos” de Tijuana. También recordó su crecimiento, sus aspiraciones y los logros que conseguidos durante su trayectoria.

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Xolos afirmó que una parte de la ciudad acompaña al jugador en cada etapa de su desarrollo. Con la frase “De la Frontera Pa’l mundo”, el equipo proyectó las expectativas sobre el futuro de Mora, al tiempo que subrayó su arraigo con Tijuana.

Tijuana felicitó con un emotivo mensaje a Gilberto Mora por cumplir 18 años de edad este miércoles 14 de octubre (X@Xolos)

“Desde niño defendiendo estos colores, hasta convertirse en uno de los grandes orgullos de nuestra ciudad. Te hemos visto crecer, soñar, luchar y lograr cosas extraordinarias. Y en cada paso, una parte de Tijuana ha caminado contigo. Hoy cumple 18 años, Gil, y nos emociona pensar en todo lo que está por venir. De la Frontera Pa’l mundo, pero siempre con Tijuana en el corazón ¡Feliz cumpleaños, Gilberto Mora".

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¿Mora se irá a Europa?

El entorno de Mora confirmó que varios clubes siguen de cerca al mediocampista de Xolos, aunque todavía no existe una propuesta formal por sus servicios.

En los últimos días circularon versiones sobre un supuesto acuerdo con un grande de Europa, cuyo anuncio se produciría el día de su cumpleaños. Los rumores cobraron fuerza después de que anotó su primer gol con la Selección Mexicana ante Colombia.

Ahora que tiene 18 años, Mora ya puede firmar con cualquier club de Europa o del mundo. Sin embargo, su representante, Rafaela Pimenta, aseguró que hasta el momento no ha recibido una oferta oficial.

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Los integrantes del pódcast deportivo Pláticas del Mal conversan en un estudio sobre los rumores de transferencia y la información en torno al futbolista Gilberto Mora (Crédito Pláticas del Mal)

Mora y su trayectoria con 18 años

Mora disputó el Mundial de 2026 con la Selección Mexicana como el jugador más joven del certamen. Debutó ante Sudáfrica, fue titular contra República Checa y comenzó un encuentro de eliminación directa, un registro que lo ubicó como el segundo futbolista de menor edad en iniciar un partido de esa instancia. También conquistó la Copa Oro, como el jugador más joven en ganar un trofeo con el equipo nacional.

Rafa Márquez aclaró la razón por la que Gilberto Mora no jugó los últimos amistosos y rompió concentración (REUTERS/Raquel Cunha)

Gilberto Mora anotó el gol que le dio el empate a México en el partido contra Colombia (X@miseleccionmx)

El mediocampista, nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, llegó al primer equipo de Xolos de Tijuana tras su paso por la categoría Sub-16 de las fuerzas básicas. Debutó en la Liga MX a los 15 años durante el Apertura 2024, frente a Santos Laguna.

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Gilberto Mora cambia de dirección y planea hacer daño a Cruz Azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pocos días más tarde marcó su primer tanto en Primera División y se convirtió en el goleador más joven en la historia del torneo. Ese arranque lo puso en la mira de la Selección Mexicana y de clubes europeos.