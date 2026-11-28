A la izquierda, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño; a la derecha, Fausto Isidro Meza Flores, líder del Cártel de Guasave. Crédito: Redes Sociales

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El embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño, afirmó que el país mantiene firme su compromiso con la lucha contra el crimen organizado tras la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de Guasave capturado por Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, con información de EEUU.

El mensaje del diplomático llegó como respuesta a una publicación del director del FBI, Kash Patel, en su cuenta oficial de X, quien calificó la captura como la undécima aprehensión de un fugitivo de la lista de los Diez Más Buscados durante la administración de Donald Trump.

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Lazzeri destacó la cooperación bilateral y la caída del flujo de fentanilo hacia Estados Unidos

El embajador escribió que “México mantiene su firme compromiso con la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos”. A través de su cuenta de X, Lazzeri también subrayó que la detención de “El Chapo Isidro”, junto con “la significativa disminución del flujo de fentanilo hacia Estados Unidos”, reflejó el valor de la cooperación bilateral entre ambas naciones.

El diplomático añadió que los resultados recientes, incluida la captura de uno de los fugitivos más buscados por el FBI, subrayaron el valor de ese trabajo conjunto. Cerró su publicación con una frase que retomó los principios diplomáticos de la relación bilateral: “la responsabilidad compartida, la confianza mutua y el respeto a la soberanía siguen siendo la base de nuestros esfuerzos conjuntos para lograr que ambos países sean más seguros”.

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Mensaje del embajador en su cuenta oficial de X . Crédito: X - @robertolazzeri

Lazzeri asumió la conducción de la embajada mexicana en Washington el 24 de junio de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo designó el 28 de mayo de ese año y el Senado de la República lo ratificó el 10 de junio.

Antes de ocupar el cargo, Lazzeri se desempeñó como director general de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior, además de ocupar distintos puestos dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su trayectoria se concentró en los ámbitos económico, financiero e internacional antes de asumir funciones diplomáticas.

Kash Patel destacó la captura de “El Chapo Isidro”

El mensaje al que respondió Lazzeri fue publicado por el director del FBI, Kash Patel, quien escribió en su cuenta de X que ya son 11 los fugitivos de la lista de los Diez Más Buscados capturados en la administración del presidente Donald Trump. Patel señaló que Meza Flores fue capturado por fuerzas mexicanas con asistencia de Estados Unidos, y lo acusó de “inundar las comunidades estadounidenses con drogas letales, incluyendo fentanilo”.

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Cerró su mensaje con una advertencia: “bajo el liderazgo del presidente Trump, este FBI continuará persiguiendo sin descanso a los criminales y cárteles que envenenan nuestras comunidades y amenazan las vidas estadounidenses. La justicia los encontrará”.

Kash Patel, jefe del FBI. REUTERS/Mike Blake/File Photo

El registro oficial del FBI consultado por Infobae México confirma que, desde el 20 de enero de 2025, cuando inició el segundo mandato del presidente Donald Trump, once fugitivos de la lista de los Diez Más Buscados fueron localizados. Seis de ellos fueron detenidos en territorio mexicano:

Arnoldo Jiménez, el 30 de enero de 2025 en Monterrey

Francisco Javier Román Bardales, el 17 de marzo de 2025 en Veracruz

Alejandro Castillo, el 16 de enero de 2026 en Pachuca

Ryan James Wedding, el 23 de enero de 2026 en CDMX

Samuel Ramírez Jr., el 10 de marzo de 2026 en Culiacán

Fausto Isidro Meza Flores, el 20 de noviembre de 2026 en Guasave

Los otros cinco fugitivos localizados fueron detenidos fuera de México: Donald Eugene Fields II, el 25 de enero de 2025 en Florida; Cindy Rodríguez Singh, el 21 de agosto de 2025 en la India; Aníbal Alexander Canelón Aguirre, aprehendido en altamar el 2 de octubre de 2026; KaShawn Nicola Roper, el 15 de abril de 2026 en Florida, y Gregory Henderson Jr., el 12 de agosto de 2026 en Misisipi.

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Estados Unidos atribuyó la captura de “El Chapo Isidro” a una investigación conjunta entre HSI y FBI

Un día después de la captura de Fausto Isidro Meza Flores, el 21 de noviembre, el organismo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), adscrito al Departamento de Seguridad Nacional, afirmó en su cuenta de X que la institución, junto con el FBI, realizó la investigación que condujo a la detención, en el marco del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y en coordinación con las autoridades mexicanas.

La agencia calificó los arrestos como “un duro golpe para una de las redes de cárteles más poderosas de México”.

HSI señaló que Meza Flores enfrentaba cargos por narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y organización criminal continuada, delitos que podrían acarrearle cadena perpetua o la pena de muerte en caso de ser declarado culpable.

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El organismo añadió que, a través del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, HSI y sus socios de las fuerzas del orden “están desmantelando a los cabecillas de los cárteles en los niveles más altos” y “cortando las redes que trafican drogas letales en las comunidades estadounidenses”.

HSI identificó a Meza Flores como líder de la facción Beltrán Leyva del Cártel de Sinaloa, con lo que enmarcó a esa organización como una facción interna de ese grupo. Los reportes oficiales de las autoridades mexicanas lo identificaron, en cambio, como líder del Cártel de Guasave, también conocido como Cártel de los Beltrán Leyva, aliado de “Los Mayos” pero con mando y operación propios, no como una facción subordinada.

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Traslado de El Chapo Isidro tras su detención. Video: Defensa

Estados Unidos ya solicitó formalmente la extradición de Meza Flores ante la Corte Federal para el Distrito de Columbia. La Fiscalía General de la República precisó que “el procedimiento y las formalidades a que se refiere el tratado bilateral de la materia, así como los tiempos diplomáticos, serán los que determinarán la viabilidad de su extradición”.

Mientras se resuelve esa solicitud, Meza Flores permanece a disposición de las autoridades judiciales mexicanas en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, luego de que una jueza federal le dictara prisión preventiva oficiosa. En México enfrenta imputaciones por posesión de arma de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército, además de delitos contra la salud.

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