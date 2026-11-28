La obra encabezada por Christian Thomas Gibson carecía de autorizaciones municipales y no fue consultada a los vecinos de las localidades cercanas. (Instagram/ @gibsonsteadi)

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Los caminos de terracería que rodean Amatlán de Quetzalcóatl, Tepoztlán conducen a una zona donde las decisiones sobre el territorio no pasan solo por una ventanilla.

Allí, una obra atribuida a Christian Thomas Gibson, hijo del famoso actor y director Mel Gibson, quedó detenida cuando buscaba abrir un acceso hacia una propiedad mediante un puente.

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Christian Thomas Gibson, hijo del actor y director Mel Gibson, se desempeña como operador de cámara y Steadicam en producciones de cine y televisión. (Instagram/ @gibsonsteadi9

La obra contaría con documentación de autoridades federales, pero no reunió las autorizaciones municipales y comunitarias necesarias para intervenir una zona sometida a reglas locales y de propiedad social.

El puente en Amatlán quedó detenido en una zona de difícil acceso

El alcalde Perseo Quiroz Rendón habló de una construcción realizada por el hijo de “un actor famoso” en Amatlán, sin las autorizaciones municipales requeridas.

Aunque no mencionó a Mel Gibson ni dio el nombre del propietario, la obra fue atribuida a Christian Thomas Gibson, quien se dedica al trabajo creatico en lam industrica audiovisual.

El proyecto contemplaba un puente de cerca de 15 metros , pensado para facilitar la entrada a una vivienda ubicada en una zona donde los vehículos no avanzan con facilidad.

Para llegar al lugar hay que pasar por caminos angostos y de terracería . En algunos tramos, los propios habitantes han buscado mejorar el paso con recursos de la comunidad.

La intención de abrir un nuevo acceso llamó la atención porque la zona no funciona como un desarrollo privado convencional : cada obra puede tocar caminos, barrancas y espacios que los habitantes consideran parte de su entorno.

La intervención fue detenida al no contar con el trámite municipal correspondiente. El Ayuntamiento colocó el caso dentro de una discusión más amplia sobre el crecimiento de viviendas en comunidades de Tepoztlán.

El alcalde Perseo Quiroz Rendón señaló que la obra no contaba con los permisos de construcción del Ayuntamiento de Tepoztlán. (Facebook)

El proyecto pensaba en el acceso a una vivienda, pero terminó por abrir otra discusión: hasta dónde puede avanzar una obra privada en un lugar donde los caminos también forman parte de la vida y las decisiones de la comunidad.

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La comunidad reclamó que la obra necesitaba algo más que documentos federales

Habitantes y representantes comunales sostuvieron que el propietario presentó documentos de la Comisión Nacional del Agua y de autoridades ambientales. Para la comunidad, esos papeles no bastaban para empezar a trabajar con maquinaria dentro de la localidad.

La presidenta de Bienes Comunales de Amatlán de Quetzalcóatl, Anabelle Edith de Mesa Labastida , señaló que la comunidad debía conocer y revisar el proyecto antes de que iniciaran los trabajos.

Las reglas de usos y costumbres forman parte de la vida cotidiana de la localidad. En asuntos relacionados con accesos, construcciones y zonas naturales, los vecinos reclaman tener voz antes de que se modifique el espacio.

El movimiento de maquinaria provocó molestia entre habitantes, que cuestionaron que no hubiera información previa sobre los alcances ni sobre posibles efectos.

El ingreso de maquinaria pesada en los caminos de terracería provocó el rechazo de los habitantes de la zona. (Instagram/ @gibsonsteadi)

La postura de la comunidad dejó claro que el puente no podía avanzar solo con autorizaciones externas. Antes de modificar el acceso a la propiedad, el proyecto debía pasar por Amatlán, sus representantes y las reglas locales de sus habitantes.

Tepoztlán revisa sus reglas frente al avance de nuevas viviendas

El freno a la obra surgió mientras el Ayuntamiento impulsa la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Local, que permanece vigente desde 2009. La intención es definir con mayor claridad qué puede construirse y bajo qué condiciones.

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Amatlán y Santo Domingo Ocotitlán aparecen entre las comunidades donde el gobierno municipal observa mayor presión por nuevas viviendas y lotificaciones.

El municipio lleva a cabo levantamientos con drones y ejercicios de mapeo participativo para conocer cuántas hectáreas han sido ocupadas o modificadas .

Quiroz Rendón también ha advertido que el crecimiento poblacional aumenta la presión sobre el agua, sobre todo en zonas donde llegan nuevos residentes sin que exista un registro preciso de esa población.

El proyecto contempla una estructura de cerca de 15 metros para facilitar el paso vehicular hacia una vivienda privada. (Instagram/ @gibsonsteadi)

Así, el puente atribuido al hijo de Mel Gibson quedó detenido pero dejó al descubierto una discusión que atraviesa a Tepoztlán: la llegada de nuevos propietarios y la necesidad de que cada construcción respete los límites que las comunidades han fijado para cuidar su territorio.