El grupo KATSEYE suspende su concierto en el Palacio de los Deportes por complicaciones de salud de una integrante. (REUTERS/Mario Anzuoni)

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El grupo de pop global KATSEYE suspendió este sábado 28 de noviembre su presentación en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, programada para esta noche, debido a problemas de salud de una de sus integrantes. La promotora OCESA confirmó la posposición mediante un comunicado en el que pidió a los asistentes no trasladarse al recinto. La nueva fecha no ha sido anunciada.

OCESA pide a los asistentes no ir al recinto porque las puertas no abrirán esta noche

“Lamentamos informarles que, por causa de fuerza mayor, el concierto de KATSEYE programado para esta noche en el Palacio de los Deportes ha sido pospuesto debido a problemas de salud de una de las integrantes”, publicó OCESA a través de su cuenta oficial de redes sociales. La promotora no identificó a la integrante afectada ni precisó el diagnóstico médico.

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El comunicado solicitó expresamente a los asistentes que no se trasladaran al recinto, dado que las puertas no abrirán y el concierto no se llevará a cabo. La presentación estaba pactada a las 20:00 horas del sábado 28 de noviembre.

Los boletos adquiridos y los paquetes VIP serán válidos para la fecha reprogramada

La promotora OCESA solicita a los asistentes no acudir al Palacio de los Deportes tras el cierre programado del recinto. (REUTERS/Mario Anzuoni)

OCESA informó que todos los boletos adquiridos para esta fecha seguirán siendo válidos para la nueva presentación, cuya fecha se anunciará próximamente. Los poseedores de paquetes VIP, incluidos quienes compraron accesos adicionales al soundcheck —prueba de sonido—, también conservarán sus beneficios íntegros para cuando se reprograme el show.

Los titulares de boletos recibirán un correo electrónico con más información en breve. Quienes prefieran solicitar un reembolso podrán hacerlo ingresando a su cuenta de Ticketmaster y seleccionando el botón de Ayuda para acceder al proceso correspondiente. La promotora también indicó que información adicional sobre reembolsos está disponible en el enlace tkmx.link/PolíticaDeCompra.

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Megan Skiendiel se recupera de una conmoción cerebral que ya había obligado a posponer tres fechas en Estados Unidos

Los boletos y paquetes VIP conservan su validez para la reprogramación o admiten trámite de reembolso en Ticketmaster. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La integrante Megan Skiendiel se encuentra en recuperación de una conmoción cerebral. La noche anterior, el viernes 27 de noviembre, Megan Skiendiel se retiró del escenario del Palacio de los Deportes durante la canción “Bel Air”, después de haber realizado la primera parte del show sentada en una silla, con lentes de sol y una chamarra.

La lesión de Megan Skiendiel ya había provocado la posposición de tres conciertos de la gira en territorio estadounidense: Detroit el 3 de noviembre, Chicago el 5 de noviembre y Minneapolis el 7 de noviembre. El 24 de noviembre, KATSEYE anunció las nuevas fechas para esas tres presentaciones: Chicago en el United Center el 6 de enero de 2027, Detroit en el Little Caesars Arena el 8 de enero y Minneapolis en el Target Center el 10 de enero.

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La gira The Wildworld Tour arrancó en Dublín el 1 de septiembre con el EP Wild como soporte

KATSEYE está conformada por seis integrantes: Daniela Avanzini, Lara Raj, Manon Bannerman, Megan Skiendiel, Sophia Laforteza y Yoonchae Jeung. El grupo fue formado mediante el reality de competencia The Debut: Dream Academy, producido por HYBE y Geffen Records, y debutó oficialmente el 28 de junio de 2024 con el sencillo “Debut”.

The Wildworld Tour, segunda gira de la agrupación, comenzó el 1 de septiembre de 2026 en el 3Arena de Dublín, Irlanda, en apoyo al tercer EP del grupo, Wild, lanzado el 14 de agosto de 2026. Ese mismo disco debutó en el número uno del Billboard 200, primer logro de esa magnitud para KATSEYE. La gira contempla fechas en Asia y Oceanía durante 2027, con paradas en Yokohama, Seúl, Manila, Singapur, Melbourne y Sídney.

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Dos integrantes están en pausa por motivos de salud desde antes del inicio de la gira

Megan Skiendiel abandona la presentación del 27 de noviembre durante la canción Bel Air por problemas de salud.

La presentación en Ciudad de México se realizó con solo cuatro de las seis integrantes en escena, dado que dos de ellas se encuentran en pausa temporal por razones de salud. Manon Bannerman anunció su descanso el 20 de febrero de 2026 para atender su bienestar personal, sin que hasta la fecha se haya indicado una fecha de regreso. Sophia Laforteza, líder del grupo, comunicó su propia pausa el 7 de agosto de 2026 y no ha participado en ninguna de las fechas de The Wildworld Tour; su regreso está previsto para enero de 2027.

Con Megan Skiendiel fuera de las presentaciones más recientes por la conmoción cerebral, el concierto del viernes 27 de noviembre en Ciudad de México se desarrolló con Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel —quien abandonó el escenario antes del final— y Yoonchae Jeung.

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En mayo de 2026 KATSEYE ganó tres premios en los American Music Awards

En el plano discográfico, el sencillo “Gabriela” —cuyo videoclip cuenta con la participación de Jessica Alba— supera los mil millones de reproducciones en Spotify y alcanzó el puesto 21 del Billboard Hot 100. En mayo de 2026, KATSEYE ganó los tres premios para los que estaba nominada en los American Music Awards, entre ellos Nuevo Artista del Año, y actuó en la ceremonia con el tema “Pinky Up”.

El fanclub oficial de KATSEYE se denomina EYEKONS. La nueva fecha del concierto en el Palacio de los Deportes no ha sido confirmada al cierre de esta nota.