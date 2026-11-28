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El calendario del ciclismo mexicano sufrió una modificación importante de cara al próximo año. La Unión Ciclista de México (UCMEX) confirmó que el Mex Tour y la Clásica de la República no se llevarán a cabo en enero de 2027, como se tenía previsto inicialmente, sino que ambas competencias fueron trasladadas al segundo semestre de ese mismo año.

La decisión representa un retraso para el regreso de las grandes pruebas internacionales de ruta al territorio nacional, especialmente por la expectativa que había generado la creación de una nueva carrera por etapas. De acuerdo con la organización, el ajuste se realizó después de analizar las condiciones económicas y los tiempos necesarios para garantizar el desarrollo de los eventos.

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Mediante un comunicado, la federación explicó los motivos que llevaron a modificar la programación de las dos competencias:

(Captura de pantalla)

“Con el objetivo de asegurar una ejecución impecable y ofrecer una experiencia de clase mundial, informamos que el Mex Tour y la Clásica de la República se reagendarán para el segundo semestre de 2027. Esta decisión responde a una solicitud fundada de nuestros patrocinadores y de los gobiernos anfitriones, para alinear recursos y tiempos presupuestales, y así construir eventos aún más sólidos y espectaculares”, señaló la UCMEX en un comunicado.

Dos competencias que buscaban impulsar el ciclismo nacional

La Clásica de la República estaba contemplada para disputarse el 17 de enero de 2027 en la Ciudad de México. Se trata de una prueba de un solo día, perteneciente a la categoría UCI 1.1, que tenía como objetivo reunir a corredores nacionales e internacionales en una competencia de alto nivel.

Por su parte, el Mex Tour estaba programado del 19 al 23 de enero y representaba uno de los proyectos más importantes para el ciclismo mexicano. La carrera marcaría el regreso de una vuelta internacional por etapas al país después de más de diez años de ausencia.

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Antes de conocerse el aplazamiento, los organizadores habían presentado una propuesta de recorrido que contemplaba cinco jornadas en distintas entidades del centro de México.

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La ruta iniciaría con un trayecto de 120 kilómetros entre Veracruz y Córdoba. Posteriormente, los ciclistas competirían en un circuito en Puebla, antes de afrontar la tercera etapa entre Puebla y Cuernavaca, con una distancia aproximada de 160 kilómetros.

La cuarta jornada estaría destinada a una exigente contrarreloj de 19 kilómetros en ascenso, entre Cuernavaca y Tres Marías. Finalmente, la competencia concluiría con un circuito en la capital del país.

Isaac del Toro, una de las grandes expectativas

Isaac del Toro se quedó con el quinto lugar en el Mundial de Ciclismo (REUTERS)

El proyecto también había despertado interés por la posibilidad de contar con Isaac del Toro, quien atraviesa una etapa destacada dentro del ciclismo internacional.

Sin embargo, hasta el momento no existía una confirmación oficial sobre su presencia. La eventual participación del pedalista ensenadense dependería de la planificación deportiva que establezca el UAE Team Emirates-XRG para la temporada 2027.

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Además del interés por Del Toro, la UCMEX había anunciado gestiones para incorporar al menos cinco equipos de categoría ProTeam, mientras mantenía conversaciones con escuadras pertenecientes al WorldTour, el máximo nivel del ciclismo profesional.

El proyecto sigue en marcha

Pese al cambio de fechas, la federación aclaró que ninguna de las dos competencias desaparecerá del calendario. El objetivo continúa siendo organizar eventos internacionales que permitan fortalecer la presencia de México dentro del ciclismo de ruta.

Durante las próximas semanas, la UCMEX y la Unión Ciclista Internacional deberán establecer las fechas definitivas para la segunda mitad de 2027.

De esta manera, la afición mexicana tendrá que esperar algunos meses adicionales para disfrutar nuevamente de un pelotón internacional recorriendo las carreteras del país.